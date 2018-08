Nevsakdanji odsev dečka v ogledalu, ki bega ogromno ljudi

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY — jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 août 2018

"Bolj kot gledam, bolj noro postaja," je ob zgornjem videoposnetku zapisala mama dečka, ki je ta teden na spletu dobil svojih pet minut slave.

Uporabniki, ki so si ogledali zgornji videoposnetek, so razvili številne teorije, zakaj se odsev v ogledalu premakne hitreje od dečka. Večina razlag je sicer ali duhovitih ali pa so privlečene za lase: gre za ogledalo, ki ima polsekundni zamik slike, videoposnetek je očitno uvod v grozljivko, ogledala so portal v drugo dimenzijo in tako naprej.

Ena bolj "normalnih" razlag nenavadnega prizora medtem pravi, da se je, preden je odkorakal stran, deček najprej pomaknil malce bližje ogledalu in s tem ustvaril optično prevaro oziroma iluzijo.

Dečkova mama je v komentarju na Twitterju medtem zapisala, da je bizaren učinek najverjetneje nastal zaradi kota, pod katerim je snemala svojega sina, in čudnega položaja, v katerem je sedela, in ne zato, ker bi bile na delu nadnaravne sile.

