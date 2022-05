Priročno plačevanje na telefonih Huawei z mobilno denarnico mBills

Oglasno sporočilo

Plačevanje s pametnim telefonom je postalo nekaj tako običajnega, kot je plačevanje z gotovino in plačilnimi karticami. Iz tega razloga je odlično, da plod slovenskega znanja in razvoja, mobilna denarnica mBills, deluje na pametnih telefonih z mobilnimi storitvami HMS, kot je v vseh pogledih vrhunski Huawei P50 Pro. O tem smo se pogovarjali s Primožem Zupanom iz podjetja Mbills.

Z mobilno denarnico, ki jo na svoj pametni telefon prenesete iz trgovine AppGallery, brez provizij plačujejo svoje mesečne obveznosti (položnice in e-račune), nakazujejo denar na bančne račune v Sloveniji in v tujini, plačujejo na prodajnih mestih in nakazujejo denar drugim osebam kar na telefonsko številko. Uporabniki lahko naročijo tudi debetno kartico mBills Mastercard, s katero lahko plačujejo na več kot 53 milijonih prodajnih mest po vsem svetu in na spletu.

Primož Zupan nam je povedal, da je globalna pandemija razvoj, predvsem pa uporabo storitev mobilnega plačevanja močno pospešila. Mobilno plačevanje je priročno, dosegljivo 24/7 in predvsem varno. Plačevanje na prodajnih mestih poteka brezstično, s čimer uporabniki zmanjšajo osebne stike, mesečne obveznosti pa lahko poravnajo kar iz zavetja doma, ne da bi morali po nepotrebnem izgubljati čas na pošti ali v bančni poslovalnici.

"V času epidemije smo tudi v mBills beležili močen pozitiven trend števila plačil položnic in e-računov, nakazil drugim osebam in spletnih plačil s kartico mBills Mastercard ter splošno povečanje števila uporabnikov, kar kaže na to, da ljudje v težkih situacijah iščejo rešitve, ki bi jim olajšale vsakodnevno plačevanje, četudi so bili do zdaj sodobnim plačilnim manj naklonjeni. Dobra uporabniška izkušnja z mobilno denarnico mBills pa je posledično okrepila zaupanje v mobilno plačevanje tudi v širšem kontekstu."

Mobilna denarnica je veliko več kot izključno storitev plačevanja. V zadnjem času nas uporabnike vse bolj zanimajo načini, kako upravljati osebne in družinske finance, saj smo zaradi višanja cen prisiljeni razmišljati o vsakem porabljenem evru.

"Ljudem vse prepogosto denar polzi skozi prste, saj enostavno nimajo nadzora nad porabo svojega denarja. Če danes uporabljaš debetno kartico, kreditno kartico, račun paypal, spletno banko, gotovino, kovance in še kakšne druge načine, potem konec meseca enostavno ne veš, koliko si zapravil in za kaj točno. Z denarnico mBills imaš informacijo, koliko denarja točno imaš trenutno na voljo, imaš na enem mestu pregled čisto vseh stroškov, saj z denarnico mBills lahko plačaš čisto vse, tudi vstopnino za živalski vrt, kavo na kavomatu, bencin na Petrolovem avtomatu, nakup v spletni trgovini, položnice in tako dalje. Ker imaš vse stroške zbrane na enem mestu, lahko kadarkoli hitro in enostavno pogledaš v arhiv transakcij in morda ugotoviš, da si lani plačeval cenejšo elektriko kot letos. Uporabnikom smo lani ponudili tudi mBills Šparovčke z naprednimi funkcionalnostmi enostavnega varčevanja. Uporabniki lahko varčujejo mesečno ali s t. i. drobižem – zneskom od vsake transakcije. Pomembno je, da si uporabniki lahko postavijo cilj in tudi datum, do kdaj želijo ta cilj doseči, saj je tako varčevanje mnogo lažje."

Ljubitelji vrhunskih pametnih telefonov Huawei, kot je P50 Pro, boste navdušeni, da je aplikacija mBills uvrščena v trgovino AppGallery. Pri integraciji pa je bila varnost najvišja prioriteta, saj uporaba mobilne denarnice sloni v prvi vrsti prav na zaupanju do storitve.

"MBills je bila ena od prvih slovenskih mobilnih aplikacij, ki je implementirala podporo v mobilne storitve HMS, v kompleksen ekosistem storitev Huawei. Med integracijo smo bili zelo prijetno presenečeni nad načinom delovanja storitev, ki smo jih integrirali, tehnično dokumentacijo in viri, ki so nam na voljo pri Huaweiu. Pri testiranju in izdelavi nismo imeli večjih zapletov, ki bi privedli do problematičnega delovanja naše aplikacije v trgovini AppGallery. Lahko povem, da smo bili resnično zadovoljni, da je integracija potekala tako gladko in smo lahko denarnico mBills ponudili tudi uporabnikom mobilnih telefonov Huawei. V tem času smo v trgovini AppGallery namestili našo drugo mobilno aplikacijo mBills POS, namenjeno sodobnim podjetnikom."

Iz zadnjega lahko sklepamo, da je aplikacija tudi širše uporabna, kar jo seveda prikaže v drugačni luči.

"MBills ne ponuja rešitev le za uporabnike, temveč tudi sodobne storitve za poslovne uporabnike. Te jim omogočajo prihranek časa in denarja ter niso zahtevne ali drage za implementacijo. Celotni ekosistem mBills enakovredno sestavljajo uporabniki pametne denarnice na eni strani, na drugi pa podjetja in ponudniki, ki sprejemajo plačila z mBills. Tako imamo poslovne uporabnike, ki v svojih lokalih ali prodajalnah uporabnikom omogočajo sodobno plačevanje s telefonom – mimogrede, takih prodajnih mest je danes že več kot 2.500 po vsej Sloveniji, potem so tu izdajatelji e-računov, ki že vse od začetkov pametne denarnice mBills več kot sto tisoč uporabnikom mesečno pošiljajo e-račune v mBills, pozabiti pa ne gre niti na ponudnike v mBills Marketplace, ki omogoča najsodobnejše nakupovanje in za uporabnike predstavlja najhitrejši in najenostavnejši nakup, za ponudnike pa nov prodajni kanal."

Mobilno bančništvo in predvsem mobilno plačevanje je v porastu. Trendi iz tujine so vse bolj prisotni tudi v Sloveniji in ljudje so jim zmeraj bolj naklonjeni. Če je leta 2020 s telefonom vsaj enkrat plačalo le 39 odstotkov Slovencev, je leta 2021 mobilno plačevanje uporabljalo že 50 odstotkov Slovencev (vir: raziskava Masterindex 2021). K pozitivni rasti je gotovo prispevala tudi epidemija virusa covid-19, saj so mobilna plačila varnejša in hitrejša od kartičnih ali gotovinskih transakcij. Po podatkih raziskave Masterindex (2021) naj bi več kot četrtina populacije za preferenčno plačilno metodo v prihodnjih petih letih izbrala mobilni telefon, kar kaže na pozitiven trend tudi v prihodnje.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.