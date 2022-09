Prihodnost urbane mobilnosti: Visa pomaga pri preoblikovanju javnega prevoza

Oglasno sporočilo

Ker svet postaja vse bolj digitalen, izkušnje pa vse bolj prijazne, potrošniki pričakujejo, da bodo temu razvoju sledila tudi plačila. V zadnjih petih letih se je v plačilni industriji zgodil velik premik. Leta 2016 je brezstično plačevanje predstavljalo le delček vseh transakcij, ki jih je Visa obdelala po vsem svetu. Danes ta delež znaša 38 odstotkov na svetovni ravni, 76 odstotkov v Evropi in 81 odstotkov v Srednji Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Brezgotovinsko plačevanje v trgovinah in na spletu je za ljudi po Evropi postalo nuja in ne le udobje. Raziskava Visa Back to Business Study iz leta 2021 razkriva, da je premik v nakupovalnem vedenju potrošnikov precejšen. V Evropi brezstična plačila že predstavljajo 80 odstotkov vseh transakcij. Skoraj dve tretjini (65 %) potrošnikov želita uporabljati brezstična plačila v enaki ali celo večji meri kot trenutno in le 16 odstotkov jih pravi, da bi se po pandemiji vrnili k starim načinom plačevanja.

Strokovnjaki napovedujejo, da so brezstična plačila del naše prihodnosti in se bodo zato verjetno razširila na več področij. Potrošniki želijo, da je plačevanje hitro, priročno in da imajo zagotovilo, da so njihovi podatki zaščiteni. Ta pričakovanja spreminjajo način, kako ljudje vsak dan po vsem svetu plačujejo potrošniško blago in storitve.

Več kot 400 mest po vsem svetu uporablja brezstično plačevanje prevoznih storitev z Visinimi sistemskimi rešitvami

Ena od teh storitev je zagotovo javni prevoz. Poslanstvo javnega prevoza je zagotavljati vse tri stebre trajnosti: naše ljudi, naše gospodarstvo in naše okolje.

Visa si je zadnjih 15 let prizadevala pomagati pri poenostavitvi in racionalizaciji procesa posodobitve sistemov vozovnic pri vseh oblikah urbane mobilnosti, od tradicionalnega javnega cestnega in železniškega množičnega prevoza do zasebnih možnosti mikromobilnosti, kot sta souporaba koles in električnih skirojev.

Več kot 400 mest po vsem svetu uporablja storitve družbe Visa, ki omogočajo brezstično plačevanje javnega prevoza s kreditnimi, debetnimi in predplačniškimi plačilnimi karticami. Med njimi so so London, New York, Rim in Madrid, ki imajo zaradi poslovnih središč in velikega števila turistov izredno veliko prometa.

Obstajajo velika in majhna mesta, pa tudi regije in celo države s številom prebivalcev, precej manjšim od Londona, ki imajo pozitivne izkušnje z izvajanjem Visinih rešitev za povezano potovanje državljanov. Malta je leta 2019 uvedla rešitev za prevoz Visa Urban po vsej državi in povratne informacije potrošnikov so bile zelo pozitivne.

Tudi mesti Ostrava (Češka) in Vroclav (Poljska) dokazujeta, da rešitve Visa Transit prinašajo boljšo uporabniško izkušnjo: v Ostravi je v enem letu odprti javni sistem sprejelo 18 odstotkov uporabnikov, v Vroclavu pa je v samo treh tednih na odprti sistem prešlo 40 odstotkov uporabnikov javnega prevoza.

Zgodba s Poljske kaže, da bi lahko rešitev za brezstično plačevanje s karticami uvedli tudi v Sloveniji, s čimer bi naredili korak naprej in izstopali med pametnimi mesti.

"Preoblikovanje urbane mobilnosti z rešitvami za brezstično in mobilno plačevanje ponuja privlačne prednosti za operaterje, potnike in mesta, hkrati pa izpolnjuje praktično potrebo po podpori prebivalcem živahnega mesta," je poudarila Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise Europe za Slovenijo.

Prednost Slovenije je manj zapleten sistem prevoza na delo in z dela po vsej državi z le dvema glavnima vrstama prevoza, avtobusi in vlaki, je poudarila Mejač Krassnigova. To pomeni, da ne bi bilo težko zgraditi in uvesti sodobne rešitve za prevoz. Za prehod na sodobnejši način potovanja bo treba vlagati v znanje in razvoj rešitev.

Ključ do uspeha mest je sposobnost hitrega in enostavnega vsakodnevnega pretoka ljudi in blaga. Za bistvene izboljšave javnih in zasebnih prometnih sistemov bo potrebno sodelovanje številnih subjektov, od možganskih trustov in javnih organov do velikih in malih zasebnih podjetij. Zato Visa razvija tehnologijo na globalni ravni in sklepa partnerstva, ki lahko naslovijo te izzive ter pomagajo posameznikom in mestom pri njihovem razcvetu.

Visine rešitve za mobilnost v mestih

Na področju urbane mobilnosti si Visa prizadeva pomagati mestom pri ustvarjanju učinkovitih, vključujočih in trajnostnih izkušenj pri prevozu na delo od vrat do vrat, ki jih omogočajo preproste, priročne in varne digitalne plačilne rešitve Visa Urban Mobility. Visa razvijalcem ponuja dostop do vrste storitev Visa za gradnjo in uvajanje novih izkušenj, vključno z zmogljivostmi, povezanimi s prehodi med prevoznimi sredstvi, s podatki in vpogledi, tokenizacijo, upravljanjem tveganj, obdelavo in izračunom vozovnic, izterjavo dolgov itd.

Visa aktivno sodeluje z mesti, urbanisti, prometnimi organi, operaterji in ponudniki rešitev z namenom na novo zasnovati mestno potovalno izkušnjo s poudarkom na vključujočem, trajnostnem, medsebojno povezanem in večmodalnem prevozu.

Z združevanjem tradicionalnih in nastajajočih načinov mobilnosti, ki jih zagotavljajo tako javni kot zasebni operaterji, ti vizionarji ustvarjajo prometna omrežja, ki so učinkovita, dostopna in odporna. Ta omrežja zagotavljajo tudi bolj odprto in tekočo uporabniško izkušnjo, ki jo v veliki meri omogočajo varni sistemi za plačevanje in pobiranje vozovnic brez zatikanja – takšni, ki jih zagotavljajo Visine rešitve za mobilnost v mestih (Visa’s Urban Mobility). Bolj povezane in priročne možnosti plačevanja spodbujajo uporabo, kar dela mesta bolj prijetna za življenje in trajnostna ter utira pot prijetnim in učinkovitim potovanjem od vrat do vrat, pri katerih ljudje v čim krajšem času pridejo na cilj.

Premikanje ljudi v mestih in z digitalnimi plačili lahko pomaga tudi lokalnim podjetjem. Mala podjetja so hrbtenica lokalnih gospodarstev, ki jih je pandemija močno prizadela, zato je spodbujanje ponovnega obiska ključnega pomena za njihov uspeh v prihodnosti. Tako na primer v mestih, ki so omogočila brezstične sisteme plačevanja vozovnic, potrošniki, ki prevozne sisteme uporabljajo z brezstičnim plačevanjem, opravijo več tovrstnih plačil za vsakodnevne nakupe v bližnjih lokalnih poslovnih obratih, kot so restavracije s hitro prehrano, trgovine z živili in lekarne.

Pot naprej Naj gre za velike enomodalne ali večmodalne projekte, potovanja na kratke ali dolge razdalje, Visa s plačilnimi rešitvami naslednje generacije pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo, povečati število potnikov, zmanjšati stroške poslovanja in obogatiti kakovost podatkov, potrebnih za nadaljnjo izboljšavo storitev, ki jih zagotavljajo prevozniki. Preobrazba urbane mobilnosti s pomočjo naslednje generacije plačilnih rešitev ponuja privlačne prednosti tako za prevoznike, potnike kot tudi za mesta, hkrati pa zadovoljuje tudi praktične potrebe po podpori prebivalcem v mestu, primernem za življenje.

