Prihodnost mobilne produktivnosti s prenosnim računalnikom MateBook X Pro

Huawei je pred kratkim predstavil najnovejši model tankega prenosnika MateBook X Pro z naprednimi Intelovimi procesorji desete generacije, osupljivim oblikovanjem in nenadkriljivim zaslonom. Na voljo pa je tudi rešitev Huawei Share za sodelovanje med napravami.

Sodobni življenjski slog briše mejo med poslovnim in zasebnim, vse bolj se namreč naslanjamo na digitalne oblike dela, na nestanoviten delovni čas in na vrsto naprav, ki nam pri tem pomagajo. Sodelovanje med njimi je bistveno za gladko delovanje in izboljšanje učinkovitosti, zato je Huawei rešitev Huawei Share "vgradil" tudi v svoje prenosne računalnike.

Huawei je kot pionir na področju inovacij za prenosne računalnike zavezan k razvoju vsestranskih in interaktivnih izkušenj rabe. Prenosni računalnik MateBook X Pro uporablja porazdeljeno tehnologijo Huaweia, s katero ruši mejo med sistemoma Android in Windows ter nudi sodelovanje med njima na sistemski ravni. Po njeni zaslugi prenosni računalnik in pametni telefon delujeta kot enovita izredno zmogljiva naprava.

Sliši se predobro, da bi bilo res, vendar je resnično. Za sodelovanje ni treba imeti dostopa do brezžičnega omrežja Wi-Fi, dovolj je namreč povezava Bluetooth. Hitro in preprosto pa je tudi seznanjanje. S pametnim telefonom "potrkate" po nalepki z oznako Huawei Share, saj ta kaže, kje ima prenosnik NFC-anteno.

Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu prenosnega računalnika odpre okno z zaslonom pametnega telefona. Lahko mu spreminjate mesto, ga povečujete ali pomanjšujete, kar je še posebej priročno, ko je zaradi naloge opravila zaslon pametnega telefona premajhen.

Povezani napravi omogočata uporabo telefona s tipkovnico in sledilno ploščico, kadar sta priročnejši od zaslona občutljivega na dotike. Končno pa je tudi mogoče nadzorovati dve napravi na enem zaslonu. Huawei Share omogoča tudi preprosto prenašanje datotek, saj jo na enem oknu "povlečete" in nato "spustite" v drugega za brezmejno delovno učinkovitost.

Čeprav je prenos datotek po načelu "povleci in spusti" preprost, vam jih, da bi jih urejali na prenosnem računalniku MateBook X Pro, sploh ni treba prenašati. Po kliku bo prenosnik zagnal ustrezen program, datoteka pa bo ves čas še vedno fizično shranjena na pomnilniku pametnega telefona.

Rešitev Huawei Share omogoča celo telefonske klice in druge oblike komunikacij s prenosnega računalnika z uporabo njegove kamere, mikrofona in zvočnikov. Med delom lahko klic sprejmete, ne da bi odvrnili pogleda z njegovega zaslona in brez potrebe, da bi prijeli pametni telefon. Tako tudi ne boste zamudili nobenega klica, če je zakopan v torbi ali odložen izven dosega rok.

Običajni prenosni računalniki ne nudijo dovolj, da bi lahko zadostili čisto vsem potrebam sodobnih uporabnikov. Huawei Share pa jim zagotavlja celovito in predvsem učinkovito rešitev za mobilno poslovanje v času, ko povpraševanje po sodelovanju med napravami nikoli ni bilo večje.

