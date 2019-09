Pri Telekomu Slovenije so gigabajti lahko tudi darilo

Prejemnik podarjenih gigabajtov je lahko bodisi naročnik mobilnih storitev Telekoma Slovenije bodisi predplačnik oziroma uporabnik storitev Mobi. Edini pogoj je, da svoje darilo prejemnik lahko koristi le v mesecu, v katerem ga je prejel.

Obdarovanje brez dodatnega stroška

Ugodnost obdarovanja je na voljo brezplačno, tako zasebnim kot tudi poslovnim uporabnikom. Podariti je možno poljubnokrat v mesecu, vedno v okviru še razpoložljivih količin podatkov, ki so vključene v mesečno naročnino (količin iz dodatnega zakupa ni mogoče podariti naprej). Vsakokrat je mogoče podariti en gigabajt, pet gigabajtov, deset gigabajtov ali 20 gigabajtov.

Podariti je mogoče tiste količine mobilnih podatkov, ki so vključene v mesečno naročnino za prenos v domačem omrežju, prejemniki pa so lahko tudi Mobiuporabniki.

Postopek delitve gigabajtov lahko poteka prek kratkih sporočil (DELIM xGB yyyyyyyyy na 1918, kjer je x število deljenih gigabajtov, yyyyyyyyy pa klicna številka prejemnika) ali prek mobilnega ali spletnega uporabniškega portala Moj Telekom.

Naj C: nižja naročnina za vedno

Od danes pa do 31. oktobra pa poteka pri Telekomu akcija za vse obstoječe in nove uporabnike, ki se odločijo za mobilni paket Naj C, ki mesečno vključuje 140 gigabajtov podatkovnega prenosa v domačem omrežju.

Vsem, ki so bodo v tem obdobju odločili za paket Naj C, bo mesečna naročnina znižana za pet evrov ves čas, dokler bodo uporabljali ta paket.

Naročnino je mogoče dodatno znižati z ugodnostjo Poveži in prihrani ob povezovanju enega od mobilnih paketov Naj z enim od širokopasovnih paketov NEO, prav tako pa je mogoče dodatno uveljavljati še druge ugodnosti, kot so Otrok, Mladi/NekiNeki in Penzion, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.