Pri naših sosedih pustila superjahto in zbežala, zdaj se vračata v igro

Investicijski sklad oziroma t. i. sklad hedge Three Arrows Capital je v zadnjih letih veljal za eno največjih zgodb o uspehu v svetu kriptovalut. Na vrhuncu je upravljal več kot deset milijard premoženja v kriptovalutah. Po mesecu in pol od razglasitve insolventnosti podjetja 3AC je bilo sicer jasno, da je bila zgodba o uspehu v veliki meri podprta z izposojanjem ogromnih zneskov, ki jih podjetje ni vračalo, in zagotavljanjem, da je vse v najlepšem redu, dokler ni bilo več. Foto: Shutterstock

Junija 2022 se je vrednost naložb povprečnega vlagatelja v bitcoin in druge kriptovalute zmanjšala za okrog 30 odstotkov. Glavni krivec za to je bila sprva govorica in nato tudi uradna potrditev insolventnosti naložbenega sklada za kriptovalute Three Arrows Capital. Šlo je za enega največjih igralcev na trgu kriptovalut, ki je upravljal milijardne naložbe, a je imel na skrivaj tudi milijardne dolgove, ki jih ni mogel vrniti. Ustanovitelja 3AC, za nekatere prava zvezdnika v svetu kriptovalut in nesojena lastnika superjahte, ki od lani sameva v La Spezii v Italiji, sta po prisilni likvidaciji podjetja poniknila neznano kam in se znova pojavila v Dubaju. Zdaj javno iščeta vlagatelje za pravzaprav ironičen nov projekt.

Na kratko: Ustanovitelja investicijskega sklada, ki je spektakularno propadel in v brezno povlekel celoten trg kriptovalut, pred upniki, ki jim dolgujeta okrog tri milijarde evrov, pa sta se skrila v Dubaju, ustanavljata platformo za trgovanje s terjatvami do bankrotiranih podjetij, ki vlagateljem dolgujejo njihove kriptovalute. Nov posel želita zagnati do konca februarja, iščeta pa vlagatelje, ki bi primaknili 25 milijonov ameriških dolarjev.

Eden od dogodkov, ki so najbolj podžgali kriptoapokalipso leta 2022

Propad naložbenega sklada Three Arrows Capital (v nadaljevanju 3AC) na trgu kriptovalut velja za enega od t. i. črnih labodov leta 2022, dogodkov, ki so lani povzročili ne le strmoglavljenje cen, temveč tudi krhanje zaupanja javnosti v institucije, ki ponujajo s kriptovalutami povezane storitve.

Sklad Three Arrows Capital je bil v veliki meri odgovoren za enega največjih posamičnih padcev cene bitcoina in drugih kriptovalut v letu 2022, ki se je zgodil junija, vendar pa so mnogi prepričani, da je 3AC med glavnimi krivci tudi za večji negativni trend gibanja cen, ki se je začel že z marcem. Three Arrows Capital je zaradi težav z pokrivanjem dolgov namreč že mesece pred bankrotom začel s prodajo svoje občutne zaloge različnih kriptovalut in s tem na trgu povzročil prodajni pritisk, ki so mu sledile tudi druge institucije in posamični vlagatelji. Foto: Shutterstock

3AC je še marca lani upravljal skoraj deset milijard evrov premoženja, le tri mesece pozneje pa se je razvedelo, da si je investicijski sklad za financiranje svojega delovanja nakopal milijardne dolgove, da nima kritja za svoje naložbe in je insolventen.

Oblasti Britanskih Deviških otokov, kjer je imel sklad sedež, so 27. junija lani odredile začetek postopka prisilne likvidacije 3AC, ta pa je medtem razglasil bankrot, da bi zaščitil premoženje ustanoviteljev. Po nekaterih ocenah 3AC upnikom dolguje več kot tri milijarde evrov. Največji med njimi je Digital Currency Group, konglomerat več podjetij, med katerimi so tudi investicijski družbi Genesis in Grayscale ter medij Coindesk.

Od superzvezdnikov do superskrivačev

Glavna akterja v skladu 3AC sta bila ustanovitelja sklada Kyle Davies in Su Zhu. Gre za Američana s potnima listoma Singapurja, oba akademsko izredno uspešna, oba nekdanja uslužbenca švicarske banke Credit Suisse.

Foto: YouTube / Posnetek zaslona



Su Zhu (levo) in Kyle Davies (desno) sta med kriptosrenjo zaradi uspešnosti podjetja Three Arrows Capital veljala za neke vrste superzvezdnika. Še posebej priljubljen je bil Zhu, ki ima na družbenem omrežju Twitter skoraj 600 tisoč sledilcev, imel pa je tudi podkast, na katerem je govoril o trgovanju s kriptovalutami. Zhu je sicer nekaj dni pred potrditvijo govorice, da je sklad 3AC insolventen, prenehal objavljati na Twitterju (enako je storil tudi Davies), izbrisal pa je tudi svoj profil na družbenem omrežju Instagram.

Zhuja in Daviesa so do junija lani mnogi navdušenci nad kriptovalutami častili kot genija, ker sta na trg kriptovalut s podjetjem 3AC, to je sicer obstajalo že od leta 2012, vstopila v tako rekoč idealnem trenutku: leta 2018. Bitcoin in z njim preostali kovanci so se po vrhuncu decembra 2017 namreč zlomili in glede na takratne cenovne rekorde padli izredno nizko. V retrospektivi je bilo leto 2018 glede na to, kako so se cene dvignile v naslednjih treh letih, izjemno za naložbe v kriptovalute. Dejstvo je sicer, da sta Zhu in Davies, ker se njun dotedanji posel ni obnesel, takrat tako ali tako iskala novega. Kriptovalute zanju morda niso bila strateška, temveč bolj priložnostna poteza.

Zhu in Davies sta hitro našla način, kako s kriptovalutami zaslužiti zelo veliko denarja (kupovanje poceni na zahodnih menjalnicah in prodaja dražje v Južni Koreji), toda hotela sta več. Začela sta si izposojati ogromne zneske. Ustvarjala sta dovolj dobička, da sta z lahkoto pokrivala obresti na posojila. Do konca leta 2020 je osrednji sklad 3AC vrednost naložb povečal za 59-krat oziroma za 5.900 odstotkov.

Jahta, ki je noče prevzeti nihče, že mesece zasidrana pri naših sosedih



Sanlorenzo 52Steel Much Wow Ustanovitelja sklada 3AC sta med drugim veljala za velika zapravljivca. Samo Zhu je bil v Singapurju, od koder sta z Daviesom vodila podjetje, lastnik luksuznih nepremičnin, vrednih blizu 80 milijonov, je konec junija lani razkril singapurski medij EdgeProp. Oba naj bi imela tudi domovanja v Združenih arabskih emiratih.



Njun najdražji posamični nakup je bila po meri narejena jahta Sanlorenzo 52Steel z imenom Much Wow, kupljena za 40 milijonov evrov. Prevzeti bi jo morala 23. julija lani, kar pa se ni zgodilo.



52-metrska superjahta je tako še vedno zasidrana v marini v italijanskem pristaniškem mestu La Spezia na obali Ligurskega morja, razkriva portal za sledenje plovilom Vesselfinder.



Oblasti Britanskih Deviških otokov, ki vodijo postopek prisilne likvidacije podjetja 3AC, so lani decembra vložile zahtevo, naj se jahta Much Wow proda za 30 milijonov dolarjev, denar pa naj se porabi za del poplačila upnikov.

Pobegnila v kraj, ki velja za obljubljeno deželo dolžnikov v kriptovalutah, in si izmislila nov posel, ob katerem mnogi zavijajo z očmi

Zhu in Davies sta 8. julija lani izginila neznano kam. Po neuradnih podatkih se za razkritje lokacije, čeprav sta še vedno komunicirala z nekaterimi mediji, nista odločila tudi zato, ker naj bi si del denarja za ohranjanje likvidnosti sklada 3AC izposodila od mafije.

Združeni arabski emirati oziroma natančneje Dubaj so postali obljubljena dežela za številne posameznike, ki so ljudem na tak ali drugačen način povzročili izgubo s kriptovalutami, saj z mnogimi državami nimajo sklenjenega sporazuma o izročanju osumljencev za kazniva dejanja. Tja so se, na primer, preselili tudi nekateri akterji iz zloglasne piramidne sheme OneCoin. Foto: Shutterstock

Sodeč po izpostavljenih lokacijah na njunih profilih na družbenem omrežju Twitter sta tako Zhu kot Davies trenutno v Dubaju, kjer imata vsak svoje stanovanje. Omembe vreden podatek je, da Združeni arabski emirati z ZDA nimajo sklenjenega dogovora o izročanju oseb, Zhuja in Daviesa pa želi ameriško sodstvo trenutno postaviti pred sodnika v New Yorku, da bi pričala o poslih njunega propadlega podjetja.

Pred časom so se pojavile špekulacije, da bi se Davies lahko skrival tudi na Baliju – Indonezija prav tako nima sporazuma z ZDA o izročanju posameznikov.

Zhu in Davies sta se julija lani z lokacije, ki je nista razkrila, oglasila v intervjuju za medij Bloomberg in za propad 3AC ter zlom kriptotrga okrivila svoje poslovne partnerje. Kmalu se bosta tudi preselila v Dubaj, sta napovedala, čeprav so njuni prijatelji po pisanju New York Magazina zatrjujevali, da sta že tam. Dubaj namreč nima sporazuma o izročanju državljanov z ZDA ali s Singapurjem, kjer sta Zhu in Davies, ki imata tudi singapurska potna lista, pustila pogorišče v obliki 3AC. V Dubaj, kjer imata vsak svojo razkošno vilo, sta že letos spomladi sicer nameravala preseliti sedež podjetja 3AC, del sredstev pa sta že prenesla v slamnato podjetje na Kajmanskih otokih, znani davčni oazi. Foto: Twitter @zhusu, YouTube/ Posnetek zaslona

Ustanovitelja 3AC sta pred dnevi oznanila, da med skrivanjem pred upniki ustanavljata nov projekt, in sicer platformo za trgovanje s terjatvami do bankrotiranih kriptopodjetij, ki vlagateljem dolgujejo njihove kriptovalute. Stranke nove platforme bi lahko terjatve preprodajale ali pa jih uporabile kot kritje pri drugih naložbah, je razvidno iz načrta, objavljenega v spodnji niti na Twitterju:

Oznanilo je v skupnosti izzvalo precej posmeha iz dveh razlogov: ker ima propadlo podjetje Zhuja in Daviesa v tem trenutku za okrog tri milijarde evrov dolgov, hkrati pa želita trgovati z dolgovi drugih, in ker se projekt trenutno imenuje GTX, kar pomeni, da zelo spominja na ime lani novembra propadle borze za kriptovalute FTX.

Projektu gradnje nove trgovalne platforme se je z naložbo in delom ekipe že pridružila kriptomenjalnica CoinFLEX. Iz podjetja Wintermute, ki je eden največjih ustvarjalcev trga v kriptosvetu, so medtem sporočili, da bo vsako podjetje, ki se bo odločilo za sodelovanje z GTX, ogrozilo obstoječe partnerstvo z njimi.

Nic Carter, sodelavec naložbenega podjetja Castle Island Ventures, je za ameriški poslovni medij Bloomberg medtem dejal, da ga Zhu in Davies spominjata na požigalca, ki se vrne na kraj požara, ki ga je sam podtaknil, in svojim žrtvam začne prodajati vedra z vodo.