Preverite, ali bo (in kdaj) tudi vaš Samsung prejel Android 10

Samsung je objavil seznam svojih pametnih telefonov, ki bodo prejeli nadgradnjo na Android 10. Zajeti so praktično vsi letošnji in lanski modeli – preverite podrobnosti!

Nekako smo se že navadili, da največjega svetovnega proizvajalca pametnih telefonov ni med tistimi, ki najhitreje ponujajo nadgradnje novih različic operacijskega sistema Android, a so glede nove Androidove desetke zdaj vendarle prišli na vrsto tudi lastniki samsungov.

V naslednjem videu preverite časovni potek nadgradenj Samsungovih pametnih telefonov in tablic na Android 10.

V Nemčiji in na Otoku se je že začelo

Android 10 je uradno izšel 3. septembra, prve naprave pa so začele prejemati nadgradnjo 86 dni pozneje.

Prvi samsungi, ki zdaj že postopoma prejemajo najnovejšo različico operacijskega sistema Android, so iz serije Galaxy 10, a prvih nekaj tednov le tisti v Evropi in Aziji, ki imajo Samsungove procesorje Exynos. Na ameriškem, kitajskem in južnoameriškem trgu imajo namreč (tudi) te naprave procesorje ameriškega proizvajalca Qualcomm.

Nadgradnjo so prvi že prejeli uporabniki omenjenih paradnih Samsungovih pametnih telefonov v Nemčiji ter Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Morda bo kdo nadgradnjo prejel celo prej, kot je napovedano

Če lahko sklepamo po izkušnjah iz prejšnjih let, bodo naprave s Qualcommovim procesorjem nadgradnjo prejela dober mesec pozneje.

Ravno zaradi teh razlik Samsung v svojem koledarju navaja časovne okvire, ki naj bi veljali za vse naprave posameznega modela. To pomeni, da lahko marsikoga nadgradnja prijetno preseneti že prej.

Predlanski družini Samsung Galaxy S8 (na fotografiji Samsung Galaxy S8+) in Samsung Galaxy Note8 operacijskega sistema Android ne bosta prejeli. Foto: Bojan Puhek

Osemke se bodo ustavile na devetki

Predlanski pametni telefoni serij Galaxy S8 in Galaxy Note8 operacijskega sistema Android 10 ne bodo prejeli. Vse to je v skladu s Samsungovo politiko vzdrževanja, ki jamči dve veliki nadgradnji operacijskega sistema.

"Osemke" so namreč predstavili z operacijskim sistemom Android 7, obe zajamčeni nadgradnji, to je na Android 8 in na Android 9, pa so že prejele.