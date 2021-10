Morda vam lahko tokrat pri pripravi vašega osebnega seznama izletniških idej pomagajo pri Telekomu Slovenije. Se sprašujete, zakaj? Preverite v nadaljevanju.

Raziščite Slovenijo in spotoma osvojite dodatne gigabajte. Foto: Getty Images

Ste že obiskali te dih jemajoče spote? Sklenite paket SUPR in jih preverite v Mojem Telekomu.

Odpravite se na pustolovščino in osvojite GB

Skozi leče epidemije smo v zadnjem letu in pol svojo pozornost preusmerili na svojo majhno deželo, za katero pa se je hitro izkazalo, da niti ni tako majhna. Da bi odkrili tudi bolj skrite, a nič manj zanimive kotičke, so pri Telekomu Slovenije pripravili nov inovativen paket za mlade, ki spodbuja h gibanju in raziskovanju Slovenije. V ta namen so poiskali številne destinacije za izlete po Sloveniji. Lokacije so poimenovali gigaspoti. Vsak osvojen gigaspot uporabniku prinese en dodaten GB, ki mu bo ostal za vse življenje.

Vse naročnike najbolj ekstravagantnega paketa SUPR v Mojem Telekomu čaka interaktivni zemljevid, na katerem lahko poiščejo številne gigaspote. Povabite s seboj tudi prijatelje ali vašo boljšo polovico, da bodo popoldanski izleti ali potepi ob koncu tedna še bolj zabavni.

Prepoznate ta kraj? Na tej lokaciji vas čaka gigaspot. Foto: Telekom Slovenije

Tudi tukaj vas čaka gigaspot. Ugotovite, kje je ta skriti kotiček, in ga obiščite. Foto: Getty Images 100 GB in vsak mesec nov dodaten GB



SUPR je imeti 100 GB vsak mesec za vsak mesec en dodaten GB, ki ostane z njimi za vse življenje.



Paket SUPR je imetiza SUPR nizko ceno, in sicer le 16 evrov na mesec. V paketu SUPR naročniki poleg 100 GB na mesec, ki jih lahko po želji delijo s frendi, starši ali pa kar babico in dedkom, ter neomejenega števila klicev in sporočil v Sloveniji ali v območju EU-tarife prejmejo tudi, ki ostane z njimi za vse življenje.Paket SUPR je namenjen vsem mladim od 15. pa vse do 31. leta starosti. SUPR je imeti vsak mesec več gigabajtov.

Poiščite gigaspot

Ko prispete na izbrano lokacijo, se vaše raziskovanje šele prične. Šele takrat se vam bo v aplikaciji Moj Telekom na mobitelu prikazal poseben namig. Takrat je čas, da se v vas prebudi raziskovalni duh Indiane Jonesa. Le če boste pravilno razbrali, kaj vam sporoča namig, boste našli tudi točno lokacijo gigaspota, kjer boste lahko brezplačno osvojili dodatni gigabajt.

Poiščite takšen gigaspot Telekoma Slovenije in osvojite dodaten gigabajt za vedno. Foto: Telekom Slovenije