Prenovljeni videopredvajalnik NEO in nove vsebine za ljubitelje klasične glasbe

Po novem je pri več kot 80 televizijskih programih mogoče vsebino prevrteti s prikazom sličic, ki omogoča natančno premikanje, dodana pa je tudi možnost petminutnega preskoka, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Uporabniki naprave NEO smartbox so novost prejeli z zadnjo programsko nadgradnjo, pri Telekomu Slovenije pa napovedujejo, da bodo kmalu ustrezno nadgradili tudi spletno in mobilno aplikacijo NEO.

Prikaz sličic v vmesniku NEO omogoča natančno premikanje med vrtenjem naprej ali nazaj. Foto: Telekom Slovenije

Platforma NEO, zdaj v svojem četrtem letu, nenehno uvaja novosti za nadgradnjo uporabniške izkušnje, skladno z novimi svetovnimi trendi distribucije multimedijskih vsebin, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Programska opcija za ljubitelje kulture

Ljubiteljem klasične glasbe, opere in baleta pa je namenjena nova programska opcija Kultura s programoma Mezzo Live HD in Museum HD ter videoteko Kultura.

Program Museum HD obravnava predvsem kiparstvo, dizajn, arhitekturo, ulično umetnost, "body painting", "art video" in fotografijo, program Mezzo Live HD pa klasično glasbo, svetovno glasbo, opero in balet. Kot so še pojasnili pri Telekomu Slovenije, je Mezzo Live HD edini TV-program, ki predvaja odlomke opernih in baletnih predstav svetovno znanih opernih hiš. Videoteka Kultura omogoča takojšen ogled izbranih kulturnih dogodkov mednarodnih prizorišč z vsega sveta.

Mesečna naročnina za opcijo Kultura je pet evrov, a je ob vezavi za 24 mesecev prvo leto brezplačna (ob predčasni prekinitvi vezave je vso pridobljeno ugodnost treba vrniti), poročajo na pripadajoči spletni strani Telekoma Slovenije.