Ob nakupu računalnika za domačo rabo se pogosto zastavlja vprašanje, ali kupiti namiznega ali prenosnega. Pričakovanja in potrebe odraslih le niso povsem enaka kot pri mlajših, zato je pomembno vprašanje tudi, kdo bo uporabnik.

Računalniki so zdaj že skoraj tako osebna reč kot pametni telefoni, zato je, če to prostorske in finančne okoliščine dopuščajo, gotovo smiselno razmišljati o tem, da ima vsak družinski član svoj računalnik. To postaja zdaj še toliko bolj pomembno, ko smo še pred kratkim veliko šolanja in dela (za poklice, kjer je to mogoče) opravljali na računalnikih prav od doma. Dobra novica je, da za večino vsakdanjih šolskih, pisarniških in tudi prostočasnih opravil svojo nalogo odlično opravijo tako prenosni kot tudi namizni računalniki, velikokrat tudi tisti srednjega in cenejšega razreda.

Minili so časi, ko so bili prenosni računalniki izbira predvsem za poslovne ljudi in terenske delavce, saj vedno več prenosnih računalnikov prevzema vlogo, ki so jo nekoč v stanovanjih imeli izključno namizni računalniki. So pa med njimi nekatere razlike, ki večini sicer ne bodo pretirano pomembne, a jih je dobro poznati pred odločitvijo za nakup. Oglejmo si najpomembnejše.

Prva uporaba

Od odpiranja škatle do prve uporabe prenosnika res ni treba, da preteče več kot ena minuta – vklop v elektriko (ali teoretično niti to ne, ker ima akumulator že ob nakupu dovolj energije za prvi zagon) in pritisk na tipko za vklop in že vse teče.

Postavitev namiznega računalnika pa zahteva malce več preklapljanja in prenašanja, s tem pa tudi malo več časa kljub nezahtevnosti. Predvsem je treba pred prvo postavitvijo namiznega računalnika poskrbeti za zadosten prostor, ki ga bo zagotovo več kot za prenosni računalnik.

Prenosljivost

Daleč največja prednost prenosnih računalnikov je ravno to, kar pove njihovo ime: prenosljivost. Namizni računalniki so namreč veliko večji in imajo ločen monitor, zaradi česar nikakor niso primerni, če že vnaprej vemo, da jih bomo uporabljalo na več kot enem mestu, a z njimi, predvsem z velikim (ločenim) zaslonom, zunanjo tipkovnico in miško, dobimo veliko več udobja pri delu.

Prenosni računalniki so kompaktni in v enem kosu ter logična izbira, če jih bomo nosili s seboj ali že, če vemo, da jih bomo uporabljali v več sobah stanovanja. Če pa si zaradi udobja ob prenosniku omislimo še zunanjo tipkovnico ali dodatni zaslon, izgubljamo to mobilnost in takrat že velja premisliti o prednostih namiznega računalnika.

Če pri svojem delu pogosto uporabljate optične medije (DVD, CD), morate biti pozorni, ker številni prenosniki in tudi nekaj namiznih računalnikov nima več ustrezenga pogona.

Uporabljate plošče CD in DVD?

Vprašanje je torej izbira med večjim udobjem dela, kjer nekaj več točk dobijo namizni računalniki, in prenosljivostjo, kjer veliko več točk dobijo prenosniki.

Ob tem pa nikar ne smete spregledati, da nekateri prenosniki ravno zaradi prenosljivosti nimajo enote za medije CD in DVD – če jih potrebujete, si boste morali pri takšnih prenosnikih priskrbeti še zunanjo enoto (ki seveda nekoliko omeji mobilnost).

Procesorska moč

Najnovejši in najhitrejši procesorji praviloma najprej pridejo na namizne računalnike, na prenosnike pa šele z nekaj zamika.

Za največ pisarniških in drugih vsakdanjih opravil to niti ni velika ovira, a tam, kjer je potrebne veliko procesorske moči, na primer za intenzivno obdelavo videa ali grafično zahtevne igre, bodo cene že zelo visoke.

Shrambni prostor

To je dejavnik, ki ga je ob izbiri prenosnika treba skrbno preučiti. V prenosnem računalniku je namreč običajno dovolj prostora samo za en diskovni pogon, kar pomeni, da je v primeru, ko shrambnega prostora začne zmanjkovati, treba zamenjati disk.

Namizni računalniki imajo v svojem ohišju praviloma dovolj prostora za umestitev dodatnega diska ali kakšnega drugega kosa opreme, kar pomeni, da ima ta lahko tudi dva diska in da ob zapolnitvi prvega diska tega le ne bo treba odstranjevati. Ravno ta dodatni prostor v namiznem računalniku omogoča preprosto nadgradnjo, ki pri prenosnikih praktično ni mogoča drugače kot z zamenjavo neke komponente.

Večino šolskih obveznosti, za katere letos veliko bolj potrebujemo računalnik, je mogoče opraviti tudi s prenosniki in namiznimi računalniki nižjega cenovnega razreda, zlasti če delo ne zajema intenzivne obdelave slike in videa.

Povezljivost

Tako prenosni kot namizni računalnik imajo enake (potencialne) možnosti povezovanja z drugimi napravami po najrazličnejših standardih in tehnologijah povezave. Vsi imajo že vgrajeno omrežno kartico, ki omogoča povezovanje v omrežje prek kabla.

Nekaj razlik pa vendarle je. Prenosni računalniki imajo že vgrajeno možnost povezovanja z brezžičnimi povezavami Wi-Fi in Bluetooth, medtem ko pri namiznih računalnikih ta praviloma ni privzeto prisotna (a se jo zlahka zagotovi z ustreznimi ključki, katerih cena je kakšen evrski desetak ali dva).

Po drugi strani pa imajo prenosni računalniki praviloma manjše število vmesnikov in priključkov za povezovanje z zunanjimi diski, zato bodite pozorni na to, če boste imeli večje število hkrati priključenih zunanjih naprav.

Prav pri vseh napravah preverite, ali podpirajo najnovejše standarde povezovalnih tehnologij, ker to lahko prinese velike časovne prihranke, če pretakate velike količine podatkov.

Velikost zaslona

Monitorji namiznih računalnikov zagotavljajo več zaslonskega prostora. Praviloma ima že najmanjši danes dostopni zunanji zaslon namiznega računalnika večji zaslon, kot so zasloni večine prenosnikov, a je zato pri prenosniku zaslon ves čas z njim.

Kdor pa doma vendarle želi še večji zaslon na prenosniku, si brez težav lahko umisli enak zunanji monitor in ju preprosto poveže.

Monitorji namiznih računalnikov zagotavljajo več dragocenega zaslonskega prostora. Foto: Reuters

Grafika

Najboljše grafične kartice, ki so nepogrešljive za zahtevnejše obdelave slike in videa ter najzahtevnejše videoigre, veliko lažje najdejo dovolj prostora zase v namiznih kot pa prenosnih računalnikih. Vedeti je tudi treba, da imajo najzmogljivejše grafične kartice tudi zelo visoke zahteve po energiji in hlajenju, ki je pri prenosnih računalnikih večji izziv kot pri namiznih.

Prenosni računalniki sicer to vrzel vedno bolje zapolnjujejo, a primerljiva grafična zmogljivost na prenosniku bo najverjetneje občutno dražja kot na namiznem računalniku – strastni igričarji pa bodo tako ali tako svojo priljubljeno igro želeli na čim večjem zaslonu in čim močnejših zvočnikih, ki jih prenosniki nimajo (dokler jih nanje na priključimo kot zunanjih naprav).

Tipkovnica

Podobno kot za zaslon velja tudi za tipkovnico: prenosnik ima svojo tipkovnico ves čas pri sebi, a je ta zaradi prostorskega varčevanja praviloma manj obsežna, kot je zunanja tipkovnica, ki jo je treba priključiti na namizni računalnik.

Tipkovnica prenosnega računalnika je praviloma manjša od zunanje tipkovnice, ki je obvezen del opreme namiznega računalnika. Foto: Thinkstock

Kdor pa želi enako udobno tipkovnico na svojem prenosniku, jo seveda lahko preprosto priključi. Enako velja za miško, ki jo je pri namiznem računalniku treba priključiti v vsakem primeru, pri prenosniku je to mogoče, če kdo želi več kot sledilnik, ki opravlja te funkcije in je sestavni del prenosnega računalnika.

Poraba energije

Računalniki gotovo porabijo veliko manj energije kot kakšne druge naprave, zato tudi neprekinjeno delovanje ne bo hudo obremenilo računa za elektriko – a je vsaka nepotrebna poraba energije vendarle nesmiselna.

Vsekakor pa je poraba električne energije pri namiznem računalniku veliko večja kot pri prenosnem že zato, ker ima namizni računalnik več obveznih zunanjih komponent.

Ima pa na tem področju prenosni računalnik eno zelo pomembno prednost: ker je mišljen za uporabo povsod, ima tudi svoj lasten akumulator ali dva, kar pride zelo prav tudi, če zmanjka omrežne napetosti. Prenosnik bo takrat začel črpati akumulatorsko energijo, ki bo nedvomno zadoščala najmanj toliko časa, da shranite vse svoje delo. Namizni računalnik bo ob pomanjkanju energije preprosto "mrknil", če niste poskrbeli za dodatno napravo za neprekinjeno napajanje (UPS).

Vzdrževanje

Čeprav je morebitna popravila in posege v notranjost računalnika tako pri prenosnih kot tudi pri namiznih računalnikih najbolje zaupati pooblaščenim serviserjem ali vsaj izkušenim poznavalcem, ni nobenega dvoma, da je "šravfanje" namiznega računalnika veliko lažje kot prenosnega.

Dodatna olajševalna okoliščina je, da so gradniki namiznega računalnika veliko pogosteje standardni, kar olajša njihov nakup in vgradnjo. Pri prenosnikih je zaradi kompaktnosti vse bolj na tesno, pa tudi nadomestni deli so velikokrat specifični za posameznega proizvajalca, kar lahko podaljša in podraži nakup.

Poraba električne energije pri prenosniku je načeloma manjša kot pri namiznem računalniku. Foto: Thinkstock

Znamka ali "sestavljanček"

Računalniški poznavalci se neredko odločijo za nakup posameznih komponent in potem sami sestavijo svoj namizni računalnik. Kdor ve, kaj dela, lahko tako povsem prilagodi svoj novi računalnik svojim željam, a tak nakup za večino le ni najboljša izbira.

V trgovinah so na voljo namizni računalniki tako svetovnih blagovnih znamk, kot sta Lenovo in HP, kot tudi različnih (večinoma slovenskih) računalniških podjetij, ki sama sestavljajo računalnike. Prednost takih sestavljenih konfiguracij je, da so jih proizvajalci vnaprej preizkusili in se prepričali o združljivosti njihovih komponent.

Znane blagovne znamke imajo večjo ekonomijo obsega in praviloma so njihove konfiguracije malo dražje, medtem ko imajo slovenski sestavljavci manjše serije raznovrstnejših konfiguracij. Prvi ponujajo svoje korporativne garancije, a tudi vsak slovenski sestavljavec računalnika ima svojo garancijo, skladno z evropskimi zahtevami, in svoje servise. Vsak se naj sam odloči, komu bo bolj zaupal.

Pri prenosnikih je veliko manj tovrstne prožnosti – izbrati je pač treba kakšno bolj ali manj znano svetovno znamko prenosnega računalnika. Domača računalniška podjetja veliko redkeje sestavljajo svoje prenosnike, ker je zagotavljanje zanesljive združljivosti gradnikov prenosnika veliko večji izziv kot pri namiznih računalnikih.

Pri prenosnih računalnikih ni prostora za naknadno vgradnjo dodatnega diska ali drugih komponent. Foto: Thinkstock

Cena

Še pred kratkim je bil namizni računalnik s primerljivimi lastnostmi občutno cenejši kot prenosnik, a je zdaj ta razlika vedno manjša, kar je močno spodbudilo prodajo prenosnikov. Namizni računalniki so še vedno veliko bolj prilagodljivi glede konfiguracije, zato je mogoče najti (ali si sestaviti) takšno, ki bo najbližja željam, pričakovanjem in finančnim zmožnostim. Pri zmogljivejših konfiguracijah pa se ta razlika nekoliko poveča, zato cena prenosnikov višjega razreda kar hitro doseže in preseže tisoč evrov.

Sklepna misel

Tistemu, ki potrebuje svoj računalnik na več kot enem mestu, na primer doma in na predavanjih, sploh ni treba veliko razmišljati – prenosnik je v tem primeru praktično edina smiselna izbira, razen če zunaj doma zaupate funkcije računalnika pametnim telefonom, ki so glede svojih zmogljivosti (ne pa tudi v vseh pogledih uporabniške udobnosti) vse bližje računalnikom.

Če pa bo računalnik ves čas na enem mestu, pridejo do izraza prednosti namiznih računalnikov, ki so za določene primere uporabe, opisane v zgornjih vrsticah, še vedno prva in prava izbira. Univerzalnega odgovora, kaj je boljše, ni, zato je najbolje, da pred nakupom vsak opredeli svoje zahteve in pričakovanja ter temu prilagodi izbiro.