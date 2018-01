Premlad umrl že drugi od treh borcev za resnico. Kaj se dogaja?

Računalniški strokovnjaki Aaron Schwartz, Kevin Poulsen in James Dolan so zasnovali in zagnali sistem SecureDrop, ki medijem omogoča zasebno komunikacijo z zaupnimi viri in žvižgači, ki razkrivajo nepravilnosti v svetovnih vladah in velikih korporacijah. Aaron Schwartz je v začetku leta 2013 nato storil samomor, tik pred koncem leta 2017 pa si je življenje vzel tudi Dolan.

SecureDrop za komunikacijo z viri, ki ne želijo biti imenovani, imajo pa vroče informacije, ki jih lahko tudi spravijo v življenjsko nevarnost, med drugim uporabljajo svetovno znani mediji Forbes, The New York Times, The Washington Post (na fotografiji), The Guardian, Associated Press (AP). Foto: Reuters

SecureDrop je internetna platforma, ki deluje na omrežju za varnost spletnega prometa Tor. Informacije, ki si jih izmenjujeta pošiljatelj in prejemnik, večkrat preusmeri prek različnih računalnikov okoli sveta in s tem poskrbi za zasebnost komunikacije med medijem.

Zaupnim virom in žvižgačem, ki se iz tega ali onega razloga odločijo razkriti morebitne skrivnosti svojega delodajalca, na primer vladne organizacije ali podjetja, SecureDrop omogoča, da ostanejo anonimni.

Živ je samo še eden od treh očetov SecureDropa

SecureDrop so leta 2012 začeli razvijati računalniški strokovnjaki Aaron Schwartz, Kevin Poulsen in James Dolan.

Še preden je platforma zaživela v praksi - maja 2013 jo je prvič uporabil medij The New Yorker, takrat se je imenovala še Strongbox - je Schwartz zaradi strahu pred ameriškimi oblastmi, ki so ga zaradi domnevne vpletenosti v hekersko krajo znanstvenih publikacij tehnološkega inštituta MIT želele za zapahi, storil samomor.

Aaron Schwartz je bil ob smrti star samo 26 let, veljal pa je za računalniškega genija. Preberite več o njem s klikom na fotografijo. Foto: Wikimedia Commons

Kevin Poulsen je SecureDrop po smrti Aarona Schwartza podaril ameriški neprofitni organizaciji za svobodo tiska (FPF), kjer je nadaljnji razvoj platforme prevzel James Dolan.

Poulsen, sicer nekdanji heker, ki ga je včasih preiskoval tudi FBI, se je medtem osredotočil na svojo novinarsko kariero.

Kevin Poulsen je trenutno urednik svetovno znanega tehnološkega medija Wired. Foto: zajem zaslona

James Dolan je medtem nadaljeval delo za FPF in bil dolgo edini, ki je platformo SecureDrop poznal od znotraj navzven. A FPF je včeraj objavil vest, da je tudi Dolan storil samomor. Življenje si je vzel med minulimi božičnimi prazniki, star je bil 36 let.

Zarota?

Dolanova smrt se na spletu že omenja v povezavi s teorijami zarote, da nekoga očitno zelo moti delovanje platforme SecureDrop, ki lahko ob morebitnem razkritju še posebej občutljivih podatkov močno očrni znanega politika, organizacijo ali podjetje, in da dva od ustanoviteljev SecureDropa morda vendarle nista storila samomora.

A FPF opozarja, da je bil James Dolan nekdanji marinec in služil v vojni v Iraku, statistika pa kaže, da so ameriški vojni veterani zelo nagnjeni k samomorom.

Dolana je mučil tudi posttravmatski stres, zaradi katerega je vojne grozote podoživljal tudi po tem, ko je bil že doma. Foto: FPF

Prav iraška vojna je Jamesa Dolana sicer spodbudila k temu, da je sodeloval pri razvoju načina komunikacije, ki bi na varen način povezal žvižgače in novinarje. Menil je namreč, da morajo svetovne vlade odgovarjati za svoja dejanja in postati bolj transparentne, še piše FPF.