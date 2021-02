Pravijo, da ponujajo ugodna posojila, a v resnici prežijo na vaš denar

Nešteti so poskusi različnih prevar, s katerimi nepridipravi skušajo priti do osebnih podatkov in prek njih do denarja nič kaj hudega slutečih žrtev. Po družbenih omrežjih zadnje dni kroži še eden, tokrat pod pretvezo posojil slovenske banke.

Poskusi phishing prevar so na videz različni, a imajo vedno skupen imenovalec: pod pretvezo neke lažne ugodne ponudbe ali svarila vsebujejo lažni obrazec, v katerega naj bi žrtev vpisala svoje osebne podatke. Ta obrazec je velikokrat celo dobra kopija pristne strani, toda pozor – če tam razkrijete svoje podatke, bodo ti na voljo napadalcem, ki jih potem lahko izkoristijo v svoje nečedne namene.

Domnevno ugodno posojilo in lažna aktivacija

O najnovejši različici takih napadov poroča Banka Sparkasse – na družbenih omrežjih so namreč zasledili objave, v katerih spletni goljufi ponujajo posojila v njihovem imenu in, kakopak, v ta namen zbirajo podatke.

Prejšnji mesec pa je Nova KBM zaznala lažna e-poštna sporočila, kjer so goljufi posnemali elektronske poti te banke in v njih potencialne žrtve snubile, da zaradi domnevne posodobitve sistema "aktivirajo" storitev ali preprosto "potrdijo svoje podatke".

Zelo pomembno se je prepričati, da osebnih podatkov ne vpisujemo v lažne in zlonamerne spletne obrazce. Foto: Thinkstock

Na sumljiva sporočila se ne odzivajte

Obe banki opozarjata, da banke ne pošiljajo sporočil s povezavami do strani, kjer bi bilo potrebno vpisovati občutljive osebne podatke, kot so številke kartic, trimestna varnostna koda kartic, uporabniška imena in gesla elektronskih bank in PIN-kode kartic.

Vsako sumljivo sporočilo je najbolje takoj izbrisati, lahko pa ga še prej pošljete v vednost in obravnavo slovenskemu Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT na elektronski naslov cert@cert.si.

Če sumite, da ste nasedli, takoj blokirajte kartico!

Zlonamerna sporočila in lažne spletne strani so neredko polne jezikovnih in drugih napak, ki bi morale takoj prižgati luč za preplah, a so nekatere tako dobro (po)narejene, da je vsem nujnim varovalkam navkljub kdo pripravljen verjeti v njihovo pristnost. Toda najmanj, kar je v tem trenutku treba narediti, je preveriti pri svoji banki prek njenih običajnih stikov za uporabnike.

Če pa ste na lažno stran že vnesli svoje podatke o kartici, je potrebno to kartico nemudoma blokirati s klicem na kontaktni center svoje banke (katerega številko je dobro imeti shranjeno v svojem mobilnem telefonu) ali družbe Bankart, ki je procesni center za plačilne kartice slovenskih bank – njihova številka je 01 583 41 83 in je dostopna v vsakem trenutku vsakega dneva in noči.

Učinkovita obramba je pravzaprav preprosta

Banke še svetujejo, da številke kreditne kartice nikoli ne posredujete po elektronski pošti, saj gre za nezaščiteno in odprto komunikacijo, ravno tako pa je zaželeno ob vsaki prijavi v spletno banko preveriti pravilnost spletnega naslova.

Nepridipravi so vedno bolj ustvarjalni in sofisticirani, a obramba je vedno ena in ista: če je nekaj videti sumljivo, je to zelo verjetno z razlogom. Kliki na neznane in nepreverjene povezave so zelo tvegani, previdnosti pa ni nikoli odveč.