Pozor: sporočilo Slovence vabi k nevarni igri in v past

"Ne tvegate svojih prihrankov, celo 25-30 evrov dovolj," se v polomljeni slovenščini glasi vsebina sporočila, ki ga je na svoje mobilne telefone v zadnjih dneh prejelo več slovenskih uporabnikov. Pošiljatelj računa na to, da bo prejemnik sporočila odprl priloženo spletno povezavo in v želji po hitrem zaslužku z njim delil svoje osebne podatke in denar. To pa bi bilo zelo nespametno.

Spletna povezava v sporočilu vodi do vprašalnika na nešifrirani spletni strani, ki prejemnika pobara o njegovem poznavanju kriptovalute bitcoin in želji po hitrem zaslužku.

Kako sploh dobimo goljufivo e-poštno sporočilo? Prevaranti največkrat kupijo že obstoječo bazo telefonskih številk od ponudnika storitev obveščanja prek SMS-sporočil, ki v resnici ima dovoljenje uporabnikov, da jim lahko pošilja sporočila, uporabljajo pa tudi računalniški program, ki samodejno pošlje SMS-sporočila na vse mogoče telefonske številke, na primer od 03100000 do 031999999. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na koncu od njega zahteva njegovo ime, priimek, telefonsko številko in e-poštni naslov, nato pa ga preusmeri na spletno stran TradeVTech, ki je tako imenovani broker, posrednik pri trgovanju z valutami in finančnimi pogodbami na razliko oziroma tako imenovanimi CFD.

Vprašalnik je vmesna postaja do končnega cilja, njegov namen pa je izključno pridobivanje osebnih podatkov, v prvi vrsti telefonske številke. Če jo vpišete v obrazec in ga oddate, lahko v prihodnosti skoraj zagotovo pričakujete več podobnih sporočil SMS. Njihov končni cilj je pogosto samo en - prejemnika prepričati, da se na tak ali drugačen način loči od svojega denarja ali drugih dragocenosti, kot je kopija potnega lista.

Neregulirani "brokerji" brez licenc, ki jim je zelo težko stopiti na prste, pri njih pa lahko izgubite več kot le denar

Spletna stran TradeVTech, ki v tem "poslu" še zdaleč ni edina, vse pa delujejo po istem kopitu, obljublja hitre in visoke donose na prvotno naložbo. Za začetek trgovanja se je treba registrirati, med drugim pričakujejo tudi potrditev identitete novega uporabnika tako, da jim ta posreduje fotografijo ali skeniran osebni dokument.

Je spletni strani, pot do katere ste pravzaprav našli tako, da ste nasedli zvijači neznanca, ki je na ogromno telefonskih številk brez privolitve poslal sporočilo SMS, res pametno posredovati vse svoje osebne podatke ključno z osebno izkaznico ali potnim listom?

Odgovor je ne, še posebej, ker vemo, da je TradeVTech eden najmanj zaupanja vrednih brokerjev na svetovnem spletu. Podjetje UMedia LLC, ki upravlja spletno stran, ima sedež v karibski davčni oazi Sveti Vincencij in Grenadine, kdo je v resnici v ozadju, ni znano.

Osebe, ki so sprejele ponudbo TradeVTech in začele trgovati na njihovi platformi, imajo povečini zelo slabe izkušnje. Na spletu med drugim poročajo o "nenehnem teženju" s telefonskimi klici in pozivi, naj nakažejo več denarja, ki pa ga je nato zelo težko izplačati. Foto: Matic Tomšič

TradeVTech tudi pogosto menja internetne domene, saj ga zato, ker nima nobene licence za ponujanje trgovanja s finančnimi instrumenti, pristojne oblasti redno blokirajo. Zdaj domujejo na domeni tradevtech.io, v preteklosti pa so bili že na tradevtech.net in tradevtech.com.

Da spletna stran TradeVTech najverjetneje deluje kot prevara, so do zdaj med drugim že opozorili finančni regulatorji v Avstriji, v Španiji, v Grčiji, na Novi Zelandiji in v Veliki Britaniji.



Treba je tudi omeniti, da isto podjetje, torej UMedia LLC, upravlja še najmanj dve tako rekoč enako funkcionalni spletni strani, ki se od TradeVTech malenkost razlikujeta le po imenih in videzu: Ualgo in Swiss Market FX.

"Preprost" zaslužek obljubljajo na način, ki vas lahko tudi pahne v bankrot

Spletna stran obiskovalcem obljublja preproste in visoke donose, toda trgovanje s finančnimi pogodbami na razliko (CFD) velja za zelo kompleksno in primerno le za dobre poznavalce finančnih instrumentov, saj je mogoče izgubiti precej več denarja od prvotnega vložka.



Takole glede CFD opozarja ESMA, osrednji nadzornik za trg vrednostnih papirjev v EU:

CFD so kompleksni produkti, ki se običajno uporabljajo v špekulativne namene. Včasih jih je še posebno težko razumeti.



Čeprav so CFD primerni le za strokovno usposobljene stranke ali zelo izkušene male vlagatelje, ki ta produkt dobro poznajo, se ponujajo tudi neizkušenim malim vlagateljem. Morebitni dobički se lahko oglašujejo na način, ki povezanih tveganj ne pojasnijo v celoti oziroma jih ne opredelijo v pravem pomenu.



Ponudniki CFD lahko ponujajo "brezplačna zagonska sredstva", darila, nižje stroške ali navodila za trgovanje, da bi vas pritegnili kot novo stranko. To je pogosto le tržna taktika, da bi vas pripravili do špekuliranja s CFD. Poleg tega upoštevajte, da CFD včasih oglašujejo nepooblaščeni in neregulirani subjekti.



Nakup in prodaja CFD, zlasti spletna, običajno potekata brez spremljajočega investicijskega svetovanja. To pomeni, da ste vi, mali vlagatelj, odgovorni za svoje odločitve o trgovanju. Kljub temu pa mora pooblaščeni in regulirani ponudnik CFD najprej preveriti, ali je trgovanje s finančnimi pogodbami na razliko (CFD) primerno za vas in ali ste seznanjeni s povezanimi tveganji. Tega ne počnejo vsi ponudniki CFD.

Kaj se lahko zgodi, če takšni spletni strani pošljete svoje osebne podatke

Težava posredovanja osebnih podatkov slamnatemu podjetju na drugi strani Atlantika je, da je to dejanje tako rekoč nemogoče preklicati. Na spletnih straneh, ki ponujajo neregulirano trgovanje z zapletenimi finančnimi instrumenti in tako rekoč delujejo iz poštnega nabiralnika, je podpora uporabnikom, kar zadeva njihove osebne podatke, tako rekoč neobstoječa.

TradeVTech in podobni posredniki, do katerih se pride prek prejetja neželenih sporočil SMS, deluje brez kakršnekoli licence za ponujanje trgovanja s finančnimi instrumenti oziroma ni reguliran na nobenem od finančnih trgov. To bi moral biti prvi rdeč klicaj za vse, ki bi z njimi želeli deliti svoj denar oziroma osebne podatke, kot sta osebna izkaznica ali potni list, podatki o bančnih računih in plačilnih karticah ali položnice za elektriko, s katerimi jim (domnevno) dokažemo svojo istovetnost. Tudi tale gospod na fotografiji ne dela v podjetju, temveč je fotomodel. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri posredovanju fotografij osebnih dokumentov v neznano vselej obstaja tveganje za zlorabo ali krajo identitete. Če ste jim posredovali telefonsko številko in e-poštni naslov, lahko tudi pričakujete klice njihovih posrednikov, ki bodo od vas želeli nakazila za začetek trgovanja.

Klici bodo praviloma prihajali iz manj eksotičnih držav, saj tovrstni brokerji pogosto najemajo storitve večjih klicnih centrov. V konkretnem primeru je kontaktna številka spletne strani TradeVTech v Švici.

Ko smo podobno prevaro preiskovali pred tremi leti, so nas s telefonske številke v Veliki Britaniji v nekaj urah klicali kar sedemkrat.

Za preizkus, kaj v resnici skriva finančna prevara, smo seveda žrtvovali rezervno telefonsko številko, ki jo uporabljamo samo v takšne namene. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

