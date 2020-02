Pot v hrvaško Istro pelje čez "čudno" mejo. Zakaj?

Kdor je s pomočjo Googlovega zemljevida kdaj že načrtoval pot v hrvaško Istro, je morda opazil, da je meja med Slovenijo in Hrvaško v območju od sečoveljskih solin do Dragonje označena nekoliko drugače in sicer s prekinjeno črto. Google z risanjem dveh ali večih meja na svojem zemljevidu občasno namreč ustreže državam, ki so zapletene v mejne spore. Gre sicer za relativno redkost, saj takšnih primerov na zemljevidu Google Maps ni na pretek. Našli smo jih še nekaj.