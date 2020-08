Poslovite se od prometnih zamaškov

Aplikacija Google Zemljevidi je obogatena s koristnimi funkcijami, ki pa niso vedno opazne na prvi pogled. Ena od njih je dodajanje postanka na poti, druga pomembna pa je možnost deljenje napredka na poti s prijateljem. Odkar je bila aplikacija Google Zemljevidi razvita, to je davnega leta 2005, je postala reden sopotnik na vseh poteh, tako da se verjetno kar s težavo spomnite, kako ste se do zdaj sploh lahko znašli brez nje.

Od tega, da takoj vidite, kako dolgo traja pot od točke A do točke B, do iskanja prave restavracije in zanimivih točk, je ta aplikacija neprecenljiv pripomoček za navigacijo po mestih – tistih, ki jih poznate, in tistih, kjer ste prvič.

Iskanje najbližje poti, izogibanje prometnim zamaškom in odkrivanje mest je lahko stresno, a ne, če uporabljate Google Zemljevide.

Z Google Zemljevidi se lahko takoj poslovite od prometnih zamaškov, saj vam pametni telefon ali tablični računalnik ponudita najhitrejšo pot do cilja. Tako boste dosegli cilj, ne da bi obtičali na poti.

Google Zemljevidi: največja podatkovna baza uporabnikov, natančni podatki o času in poti, ulični pogled (Street View) za enostavno navigacijo, preusmerjanje v navigaciji.

Google Zemljevidi so prednaloženi tudi na najnovejših Samsung pametnih telefonih. Foto: Samsung Galaxy Note20 Foto: Samsung

Predstavljamo nekaj najbolj uporabnih funkcij, ki jih Google Zemljevidi omogočajo:

Napovejte svoj prihod na cilj

Foto: Google Zemljevidi Google Zemljevidi so vam lahko v veliko pomoč pri iskanju navodil za pot, in sicer tudi za vnaprej. Pri tem ne pozabite spremeniti časovnega okna, da se bo ujemalo s časom, ko nameravate oditi na pot.

Google namreč omogoča, da vam na podlagi vzorcev prometa in drugih spremenljivk prikaže najbolj natančne rezultate. Na vrhu zaslona, ​​kjer Google navaja razpoložljive načine prevoza, se samo dotaknete gumba "odhod".

Shranite seznam svojih najljubših krajev

Foto: Samsung

Če se pri iskanju svojih najljubših krajev hitro izgubite, vam lahko pomaga aplikacija Google Zemljevidi. Preprosto se dotaknete zavihka "shranjeno" na dnu zaslona, ​​izberete "priljubljena mesta" in pritisnite gumb "sodaj" ter tako shranite svojo najljubšo restavracijo ali bar v soseski. Lahko pa se prepustite Googlu, ki vam kar sam predlaga, kaj bi vam bilo morda lahko všeč – od dogodkov do restavracij.

Ko niste prepričani, kam naprej, si oglejte razdelek "razišči" v Google Zemljevidih, ki je na dnu zaslona. V tem razdelku so podana priporočila glede na vašo lokacijo in druge dejavnike. Tukaj boste našli restavracije, bare, lokalne prireditve in druge točke, ki so v vaši bližini.

Prenesite zemljevide za uporabo brez povezave

Foto: Google Za prenos zemljevidov brez povezave poiščite območje, na primer sosesko ali celotno mesto, ki ga želite prenesti. Nato se pomaknite navzdol po zaslonu do gumba "navodila" in s prstom povlecite ter pritisnite gumb za prenos. Če te možnosti ne vidite, poiščite območje, pritisnite ikono navpičnih črt, da zaženete meni, in izberite "zemljevidi brez povezave", nato "zemljevid po meri".

Zemljevidi brez povezave lahko ponujajo samo navodila za vožnjo. Informacije o prometu v tem primeru ne bodo na voljo.

Dodajte postanek na poti

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Včasih potovanje ni samo pot od točke A do točke B. Morda bi se radi na poti ustavili, si ogledali kakšno znamenitost, poiskali prijatelja, se ustavili na bencinskem servisu ali na kosilu. V Google Zemljevidih ​​lahko preprosto dodate postanek na svoji poti. Na začetku potovanja se dotaknite območja na dnu zaslona, ​​kjer je prikazan predviden čas prihoda. Nato pritisnite "iskanje po poti" in poiščite želen postanek.

Vtipkate lahko določen naslov ali splošno zanimivost, na primer restavracije ali bencinski servis. Google bo po vaši poti iskal mesta, ki ustrezajo vaši poizvedbi. Ko najdete tisto, ki bi jo radi dodali kot postanek, se je preprosto dotaknite na zemljevidu in Google jo bo dodal na vašo pot.

Pomočnik pri parkiranju

Foto: Matic Tomšič Oglejte si, kakšne možnosti za parkiranje boste imeli na cilju. Ne samo, da vam aplikacija Google Zemljevidi pomaga do cilja, lahko vam tudi pomaga pri iskanju parkiranja, ko pridete na cilj. Pri iskanju navodil za vožnjo poiščite ikono "P" s krožnico okoli nje poleg predvidenega časa. Tako boste videli, kakšne bodo možnosti v predvidenem času v bližini te lokacije.

Ko enkrat parkirate, si je včasih težko zapomniti, kje ste pustili avtomobil, še posebej, če ste v neznanem kraju. Na srečo vam lahko pomaga aplikacija Google Zemljevidi. Dotaknite se modre pike, ki se uporablja za označevanje vaše lokacije. Na dnu zaslona se prikaže meni z možnostjo nastavitve tega območja kot parkirnega mesta.

Delite svojo lokacijo s prijateljem

Foto: Reuters Včasih si želite obvestiti prijatelja ali družinskega člana, kdaj boste prispeli. Če želite lažje deliti svoj predvideni čas prihoda, uporabite funkcijo "skupni napredek potovanja" v Google Zemljevidih. Dotaknite se razdelka na dnu zaslona, ​​kjer aplikacija prikazuje, koliko časa bo trajalo, da dosežete cilj. Nato izberite "deljenje napredka potovanja." Od tam boste lahko izbrali stik, s katerim želite deliti svojo lokacijo, dokler ne prispete na cilj.

Google vam bo predstavil seznam predlaganih stikov, vendar lahko med drugim izbirate tudi svojo lokacijo prek besedilnega sporočila ali e-pošte.

✔️Aplikacija vam ponuja popolno podporo na poti, saj vam celo pomaga izbrati pravi vozni pas. ✔️Na voljo so informacije uporabnikov, ki vam pomagajo izbrati idealen kraj, kjer lahko spijete pijačo ali kaj dobrega pojeste. Prek Google Zemljevidov lahko tudi rezervirate mizo v izbrani restavraciji. ✔️V času dopustov pa je izjemno priljubljena možnost uličnega pogleda in tlorisov, ki vam omogočajo, da se po ulici razgledate, še preden prispete na cilj. ✔️Google Zemljevidi vas popeljejo tudi po širnem vesolju, saj se lahko sprehodite po Rimski cesti, opravite postanek na Marsu ali si približate Lunino površje. ✔️V času, ko vam korona preprečuje, da bi obiskali najlepše turistične znamenitosti, boste navdušeni nad možnostjo Art Project, ki vam odpira vrata najboljših muzejev, palač in parkov.

Več zmogljivost in več produktivnosti

Z vsemi Googlovimi aplikacijami, ki so že naložene na Samsungovih mobilnih telefonih in drugih napravah, boste res lahko izkoristili čisto vsak trenutek, ne glede na to, ali je to služba, učenje, fotografiranje, druženje ali zabava.

Z naslednjimi Googlovimi aplikacijami se bo vaš Samsungov mobilni telefon spremenil v napravo vrhunskih zmogljivosti:

#GLASBA

Samsungovi pametni telefoni so vaš vsakdanji spremljevalec, ki vam vsak trenutek dneva ponuja glasbeno ozadje za vse, kar počnete. YouTube vsak dan razveseljuje na milijone ljudi. Edina stvar, ki vas lahko zmoti, so oglasi, ki jih lahko z naročnino YouTube Premium preprosto izklopite. Poleg ogleda posnetkov brez oglasov naročnina omogoča še shranjevanje videoposnetkov in seznamov predvajanja v mobilne naprave, ki jih potem lahko gledate kadarkoli. In to celo s predvajanjem v ozadju in pri izklopljenem zaslonu.

Galaxy Buds Live brezžične slušalke Foto: Samsung

#DRUŽENJE

Druženje s prijatelji in družino je z najnovejšimi Samsungovimi pametnimi telefoni dobilo čisto druge dimenzije. Končno jih lahko vidite, pokažete novo pričesko ali se zabavate dolgo v noč. Google Duo aplikacija omogoča videoklice najvišje kakovosti – celo v razmerah s šibko svetlobo –, pošiljanje videosporočil in glasovnih sporočil, fotografij in drugih vsebin. Pokličete lahko vse, ki imajo to aplikacijo, ne glede na to, ali uporabljajo telefon, tablični računalnik ali splet v namiznem računalniku. V skupinskem klicu je mogoče združiti kar 12 oseb. Poleg videoklicev je mogoče opraviti tudi glasovne klice.

#FOTOGRAFIRANJE

Samsungovi mobilni telefoni so pravi mojstri fotografije. S Snapseed aplikacijo lahko svoje fotografije uredite, obrežete, prilagodite svetlobo in kontraste ter tako poskrbite, da bodo primerne za objavo na družbenih omrežjih in za deljenje med prijatelji.

#ZAPISKI

Uporabite lahko osebni planer, ki deluje na vaš glas. To je Google Keep aplikacija, ki vam omogoča, da lahko preprosto zabeležite svoje zamisli ali sestavljate sezname ter jih delite s prijatelji in družinskimi člani.

Samsung Galaxy Tab S7+

#VARNOST

Da boste vedno prepričani o varnosti svojega telefona, aplikacij in celotnega sistema na vseh svojih napravah, uporabite aplikacijo Google Play Protect, ki jo najdete v zavihku Google Play Store na svojem telefonu. Aplikacija preverja, da imate vedno najnovejši operacijski in varnostni sistem ter najnovejše različice najljubših aplikacij, hkrati pa izvede varnostno preverjanje aplikacij. Varuje vas med brskanjem in preprečuje tveganim spletnim mestom, da bi ogrožale vaše naprave.

Z Google aplikacijami boste doživeli doživeti izjemno Samsung izkušnjo.