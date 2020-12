Pornhub sredi velikega škandala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mastercard in Visa ukinjata možnost plačila na pornografski spletni strani Pornhub. Odločitev o blokiranju transakcij je bila sprejeta po tem, ko je kolumnist časopisa New York Times Pornhub označil za stran, "preplavljeno s posnetki, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok". Pornhub, ki za dostop do nekaterih vsebin zahteva plačljivo naročnino, je odločitev označil za izjemno razočaranje.

Kolumnist časopisa New York Times Nicholas Kristof v svojem zapisu z naslovom Otroci Pornhuba navaja, da je pornografska stran Pornhub preplavljena s posnetki posilstev. Med drugim dodaja, da platforma monetizira posilstva otrok, maščevalno pornografijo, rasistične in mizoginistične vsebine ter druge vsebine, ki so bile posnete brez vednosti ali soglasja udeležencev.

Po objavi kolumne so pri Mastercardu opravili revizijo, ki je potrdila prisotnost nezakonitih vsebin na Pornhubu. "Posledično smo v skladu s svojo politiko finančnim institucijam, ki omenjeno spletno mesto povezujejo z našim omrežjem, naročili, naj prenehajo sprejemati transakcije plačil. Poleg tega še naprej preiskujemo morebitne nezakonite vsebine na drugih spletnih mestih," so ob tem dodali pri Mastercardu.

Za podoben korak so se odločili tudi pri Visi, kjer so v kratki izjavi sporočili le, da so "finančnim institucijam, ki poslujejo z lastnikom pornografske strani, naročili, naj ustavijo obdelavo plačil prek Visine mreže".

Pri Pornhubu odločitev Mastercarda in Vise označujejo za izjemno razočaranje, saj so nedavno nepreverjenim uporabnikom prepovedali nalaganje vsebin na svojo stran. "Ta novica ni spodbudna za sto tisoč uporabnikov, ki se preživljajo z nalaganjem svojih vsebin na našo platformo," so dodali v Pornhubu.