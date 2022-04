Popolna eleganca, s katero Huawei strumno koraka naprej

Huawei še naprej izkazuje svojo moč. Naboru telefonov v seriji P se je pridružil pametni telefon Huawei P50 Pro , ki najzahtevnejše uporabnike prepriča s svojo odlično zmogljivostjo in impresivno glavno kamero. Poudarek pri novem predstavniku serije P je predvsem na vedno boljših kamerah ter na fotografiji in videu na splošno.

Huawei P50 Pro ima vse, kar pričakujemo od premium telefona, še posebej pa nas bo razveselil izjemen nabor kamer in različnih senzorjev, zaslon in elegantno oblikovanje.

Prepoznavna lastnost novega Huaweievega premijskega telefona P50 Pro je nova razporeditev kamer na zadnji strani. Nova kamera Leica namreč prinaša še kakovostnejšo sliko, sicer pa telefon ponuja veliko tudi v drugih pogledih.

Navdušujoča oblikovna zasnova

Zasnova P50 Pro je navdušujoča. Kot smo že navajeni pri Huaweievih telefonih, lahko pohvalimo čudovito oblikovanje. Telefon je tanek – ima le 8,5 milimetra –, je lažji od prejšnje generacije ter se bolje prilega roki. Vsak centimeter tega telefona izdaja, da gre za luksuzni izdelek.

Kjer Huawei P50 Pro zares zablesti, je fotografija, kar ni presenetljivo, saj je Huawei že dolgo v ospredju mobilne fotografije, zlasti s svojo serijo P. Glavna kamera Huawei P50 Pro je vrhunska in zmore zajeti sijajne posnetke v vseh svetlobnih pogojih. Ultra širokokotna kamera: 13 MP/13 mm, f/2.2

True-Chroma kamera: 50 MP, 23 mm, barva, f/1.8, OIS

True-Chroma kamera: 40 MP, 26 mm, Mono, f/1.6

10-kanalni večspektralni senzor

Laserski senzor fokusa

Telefoto kamera: 64 MP, 90 mm, 3.5x optično, periskop, f/3.5, OIS

Na splošno ima Huawei P50 Pro vse, kar bi leta 2022 pričakovali od premium telefona. Kot pri večini vodilnih Huaweievih telefonov zadnjih let, so gumbi za glasnost in gumb za vklop na desni strani, vrata USB Type-C in vratca za kartico IM pa na dnu.

Zvočnika se nahajata zgoraj in spodaj, medtem ko je senzor prstnih odtisov za zaslonom z ukrivljenim robom, ki se prelije v kovinski okvir. Huawei P50 Pro je na voljo v kakavno-zlati in zlato-črni barvni kombinaciji. Zadnji del telefona je polirano kovinski s subtilnim zlatim videzom.

Z velikim zaslonom in baterijo v kompaktnem ohišju je HUAWEI P50 Pro lažji od prejšnje generacije in se bolje prilega vaši roki.

Odkrijte izjemne lastnosti pametnega telefona Huawei P50 Pro.

Vrhunski procesor za gladko delovanje aplikacij

Zahvaljujoč procesorju Qualcomm Snapdragon 888 ima Huawei P50 Pro izjemno zmogljivost, ki skupaj z 8 GB delovnega spomina omogoča hitro in gladko delovanje aplikacij. Ima 256 GB vgrajenega spomina, od tega do 232 GB za uporabnika.

Vodilni nabor čipov 5 nm prinaša vrhunsko zmogljivost pri obdelavi podatkov, večopravilnosti in odzivnem času, medtem ko 3D Graphene Liquid Cooling System zagotavlja hitro in stabilno odvajanje toplote.

Fantastičen zvok Potopite se v močan vsestranski zvok iz dvojnih stereo zvočnikov. Huawei Histen prilagodi zvočne učinke različnim scenarijem, tako da se vedno počutite, kot da ste del scene, ne glede na to, ali igrate igre ali gledate videoposnetke.

Izvrsten nabor senzorjev za vrhunsko uporabno izkušnjo:

senzor gravitacije

infrardeči senzor

čitalec prstnih odtisov

senzor hallovega efekta

barometer

žiroskop

kompas

senzor ambientalne svetlobe

senzor bližine

laserski senzor

senzor barvne temperature

Zaslon za popoln užitek spremljanja videovsebin

Huawei P50 Pro se lahko pohvali s 6,6-palčnim oziroma 16,86-centimetrskim zaslonom OLED in ima ločljivost 1228 x 2700 z gostoto slikovnih pik PPI 450.

Tudi barvna reprodukcija je odlična, zaslon OLED pa je odličen za spremljanje videovsebin. Huawei je povečal hitrost osveževanja na 120 Hz, zaradi česar je krmarjenje po uporabniškem vmesniku ali pomikanje po aplikacijah izjemno gladko. Hitrost vzorčenja dotikov znaša 300 Hz⁠, kar ponuja popoln užitek v spremljanju videovsebin.

True-Chroma Image Engine ima nadgrajen sistem zaznavanja zunanje svetlobe. Zaslon s široko barvno paleto P3 in prilagoditvijo več kot 2000 barv lahko prikaže svet v vseh njegovih pravih barvah.

Barvni razpon P3 v primerjavi z barvnim razponom sRGB vsebuje več odtenkov zelene in rdeče barve, zato sta prikazani ostreje in sta bližji barvam, kot jih zazna človeško oko. Razpon P3 je za 25 odstotkov širši od sRGB. Tako ponuja vrhunsko vizualno izkušnjo, ne glede na uporabo telefona in svetlobne razmere.

Nadzor zatemnitve pri 1440 Hz PWM zmanjša obremenitev oči. Tudi pri šibki svetlobi lahko še vedno uživate v udobni in visokokakovostni izkušnji gledanja.

Vse to so samo številke, ki naj vas ne zmedejo preveč – gre za zaslon z zelo veliko ločljivostjo, ki ponuja izjemno ostro sliko.

Polnjenje: 66-vatno žično in 50-vatno brezžično

Velika baterija 4360 mAh Li-Poly omogoča celodnevno zmerno uporabo. Kar od šest do sedem ur boste lahko uživali v spremljanju serij, igranju iger ali dolgih klicih s svojimi najdražjimi. Pri zelo zahtevnih uporabnikih, ki se ves čas zanašajo na GPS, veliko fotografirajo in snemajo, pa se čas nemotene uporabe telefona v enem dnevu lahko zmanjša in ga boste morali napolniti še pred koncem dneva.

Polnilna moč, ki jo zagotavljata 66-vatni polnilnik Huawei SuperCharge oziroma 50-vatni brezžični Huawei SuperCharge, enkrat za vselej odpravi težave s polnjenjem. Popolnoma prazna baterija telefona se v le pol ure napolni do 70 odstotkov, do sto odstotkov pa v približno 40 minutah.

Pregledna nadzorna plošča

Na nadzorni plošči lahko podrsate in odprete novo nadzorno ploščo ter dostopate do nastavitev zvoka, Wi-Fi in Bluetooth ter upravljate povezave s svojimi napravami Huawei⁠.

Huawei Share vam omogoča prenos datotek med prenosnikom in telefonom v trenutku, kot bi mignil. Z novim porazdeljenim datotečnim sistemom lahko dobite tudi takojšen dostop do dokumentov ali fotografij telefona prek prenosnika. Odprite, poglejte in uživajte, vse brez enega samega kabla⁠.

Po standardu IP68 je ocenjen za odpornost na pljusk, vodo in prah.

V serijo telefonov P50 je poleg Huawei P50 Pro vključen tudi pregibni pametni telefon P50 Pocket, ki poleg svoje oblike in večje odpornosti prinaša veliko drugih priboljškov. Preverite atraktivno pregibno različico P50 Pocket.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si