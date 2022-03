Pomembna novost za starejše in druge pomoči potrebne v Sloveniji, ki živijo doma sami

Storitev E-oskrba, ta starejšim, kroničnim bolnikom, invalidom in drugim, ki bivajo doma, zagotavlja potrebno pomoč in okrepljeni nadzor, bo zdaj za pet tisoč varovancev, ki jo najbolj potrebujejo, brezplačna (vsaj) do konca septembra 2023.

Storitev E-oskrbe so razvili pri Telekomu Slovenije in jo že pet let nadgrajujejo ter izpopolnjujejo. Varovancem zagotavlja 24-urno vsakodnevno povezavo z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo, kar jim omogoča varnejše in predvsem daljše bivanje v domačem okolju.

Član uprave Telekoma Slovenije dr. Mitja Štular: "S staranjem prebivalstva, ki je značilno za vse razvite države, se potrebe po dolgotrajni oskrbi starejših na domu povečujejo, rešitev na tej poti pa je storitev E-oskrba. Veseli me, da je vlada s pristojnimi ministrstvi prisluhnila predlogu Strateškega sveta za digitalizacijo in brezplačno oskrbo na daljavo zagotovila starejšim, ki bivajo sami, invalidom in drugim posameznikom, ki pri samostojnejšem bivanju v svojem domačem okolju potrebujejo podporo." Foto: Ana Kovač

Višja kakovost življenja

Hitrejši odziv na nenadne dogodke, kot je padec, bistveno povečuje verjetnost uspešnega posredovanja in celo preživetja, daljše in varnejše bivanje na domu pa ni le neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja uporabnika storitve E-oskrbe, temveč predstavlja tudi velik prihranek javni blagajni pri oskrbi, saj se tako pritisk na ustanove socialne in zdravstvene oskrbe zmanjšuje.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Alenka Forte: "Storitve e-oskrbe bodo znatno pripomogle h boljši kakovosti in varnosti bivanja starejših. S tem jim bo omogočeno, da bodo dlje ostali v svojih domačih okoljih." Foto: Ana Kovač

Storitev E-oskrbe zdaj uporablja malo manj kot 800 uporabnikov, nekaterim izmed njih stroške storitve (nekaj deset evrov mesečno) delno ali v celoti krijejo njihove občine. Ta projekt, ki je korak na poti do celovite oskrbe ranljivih kategorij, pa bo to število močno okrepil.

Minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonko Černač: "Projekt je del širših prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin, za varnejšo starost in večjo vključenost posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Skrb za šibkejše je ena od osrednjih nalog vsake odgovorne družbe, je etična zahteva in kot taka tudi jasno ogledalo družbene zrelosti." Foto: Ana Kovač

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik o pomenu začetka sistemskega financiranja projekta E-oskrbe na nacionalni ravni

Pomoč je oddaljena le za dotik tipke

Po nekaterih ocenah je v Sloveniji celo do 50 tisoč posameznikov, ki bi bili lahko upravičeni do E-oskrbe, tehnična izvedba pa omogoča izvedbo pri 99,5 odstotka prebivalstva - potreben je dostop do signala katerekoli generacije mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, sicer pa storitev ni pogojena z uporabo mobilnega omrežja kateregakoli mobilnega operaterja.

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik: "Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih sredstev E-oskrbo, ki je v razvitih državah že sestavni del socialnega varstva starejših, zagotovila brezplačno in da tudi v Sloveniji končno delamo pomembne korake v smeri zagotavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami." Foto: Ana Kovač

V najkrajših črtah naprave E-oskrbe, ovratnice, zapestnice in osrednja komunikacijska enota omogočajo takojšnjo vzpostavitev klica v asistenčni center z enim samim pritiskom na tipko nosljive naprave ali tudi samodejno, če pripadajoči senzor v nosljivi napravi zazna padec.

Postavitev in zagon opreme brezplačno zagotovi izvajalec (Telekom Slovenije), ob tem pa niso potrebni nikakršni gradbeni posegi. Nosljive naprave se napajajo baterijsko, osrednja enota pa potrebuje vtičnico za elektriko.

Vodja projekta E-oskrba pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik pojasnjuje, kaj danes predstavljeni projekt pomeni za zagotavljanje kakovostne oskrbe na domu tistim, ki živijo sami in jo najbolj potrebujejo.

Prvi uporabniki sredi aprila

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije "E-oskrba na domu", ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Sredstva za ta projekt v omenjenem obsegu je Slovenija pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU. Pri Telekomu Slovenije ocenjujejo, da bodo prve uporabnike lahko priključili 14. aprila.

Vodja projekta E-oskrba pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik Foto: Ana Kovač

Za pridobitev brezplačne storitve E-oskrbe se lahko prijavijo posamezniki, ki izpolnjujejo (vsaj) enega od pogojev:

· so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami,

· zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo,

· jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost,

· v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo,

· so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Prijave zbirajo na brezplačni telefonski številki 080 12 13, e-naslovu eoskrba@telekom.si, pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in tudi v prodajnih centrih Telekoma Slovenije po vsej Sloveniji.