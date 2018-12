Podjetje Elona Muska v vesolje poslalo 64 satelitov naenkrat

Space X, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, je misijo opravil po naročilu podjetja Spaceflight, ki se ponaša s tem, da pošilja v vesolje več satelitov naenkrat.

Space X je pri izstrelitvi že tretjič uporabil reciklirano potisno raketo, od vseh izstrelitev do zdaj pa se mu jih je nabralo skupaj 30 in jih namerava uporabljati znova. Taka potisna raketa namreč stane več milijonov dolarjev, do zdaj pa so zaradi precej zahtevne tehnologije pristanka običajno pustili, da so potonile v ocean.

Ponoven pristanek je izvrstno uspel tudi ponedeljkovi izstrelitvi. Potisna raketa je, potem ko je opravila svojo nalogo, brezhibno pristala na plavajoči platformi v Tihem oceanu.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N — SpaceX (@SpaceX) December 4, 2018

Mr. Steven is stationed in the Pacific, as SpaceX will attempt to catch and recover the fairing this mission. pic.twitter.com/A7aBSJoFfc — SpaceX (@SpaceX) December 3, 2018

Pot plačalo 34 različnih strank iz 17 držav

V vesolje je odletelo 15 mikrosatelitov in 49 še manjših, tako imenovanih CubeSats. Za pot je plačalo 34 različnih strank iz 17 držav, med njimi tudi univerze, podjetja in celo zasebniki.

Vse, kar je šlo v vesolje, sicer ni uporabno, saj je na primer Muzej umetnosti Nevade poslal v vesolje skulpturo umetnika Trevorja Paglena, imenovano Orbital Reflector.

Ta kip bo nekaj tednov krožil okrog Zemlje, potem pa po zagotovilih muzeja menda popolnoma razpadel ob vrnitvi v Zemljino atmosfero.