Po provokaciji se je začela vojna največjih podjetij na svetu

Tehnološka velikana Apple in Google sta tarči tožbe, ki ju je zoper njiju vložil razvijalec videoiger Epic Games in v katerim jima očita monopolno delovanje. Foto: Reuters

V četrtek je močno počilo med Applom, najvrednejšim podjetjem na svetu, in Epic Games, enim največjih razvijalcev videoiger na svetu. V konflikt se je vpletel tudi Google, ni pa rečeno, da svojih mečev, če bo treba, ne bodo nabrusili tudi Microsoft, Facebook in še kateri od tehnoloških težkokategornikov. Kaj se je sploh zgodilo?

Začelo se je z izjemno priljubljeno videoigro

Dolgoletni razvijalec videoiger Epic Games je v zadnjem času najbolj znan po igri Fortnite, v zadnjih dveh letih eni najbolj priljubljenih videoiger na planetu, ki jo igra več sto milijonov ljudi. Igre Fortnite si od četrtka ni več mogoče namestiti na pametne telefone iPhone, otežena pa je tudi namestitev na telefone z Androidom.

Epic Games je s kontroverzno potezo namreč izzval tako Apple, ki izdaja iPhone, kot Google, ki je skrbnik Androida.

Dodatna možnost za plačilo, s katero je Epic Games zakuhal "vojno" s tehnološkima gigantoma Applom in Googlom.

V igri Fortnite je mogoče s pravim denarjem kupiti virtualno valuto (V-bucks) in jo porabiti za nakupe v igri, kot so preobleke glavnih likov. Do zdaj je bilo mogoče plačati le neposredno prek gostiteljev aplikacije (Appla in Googla), ki od vsake transakcije vzameta 30 odstotkov provizije. Epic Games pa je v četrtek dodal še drugo možnost, in sicer nakazilo neposredno njim, s čimer bi igralec prihranil 20 odstotkov.

Maščevanje za provokacijo je bilo ekspresno

Epic Games naj bi s tem kršil pogoje uporabe platform z aplikacijami App Store in Google Play, ki sta igro Fortnite zato skoraj takoj odstranili iz ponudbe.

Krajšo bodo potegnili igralci na iPhonih, ki Fortnite sicer lahko igrajo naprej, a ne bodo več prejemali posodobitev. Igralci na telefonih z Androidom lahko Fortnite še vedno namestijo prek spletne strani Epic Games, kar pa je seveda manj priročno od namestitve neposredno z Google Play.

Epic Games je trenutno eno največjih in najbolj kontroverznih imen v svetu videoiger. Podjetje je decembra 2018 zagnalo svojo lastno digitalno trgovino z videoigrami in takoj postalo trn v peti drugim, predvsem velikanu tega področja Steamu, saj od vsake prodane videoigre vzamejo precej nižjo provizijo. To si lahko privoščijo, saj samo z igro Fortnite vsak mesec zaslužijo več kot sto milijonov evrov. Foto: Getty Images

Nočejo denarja ali preferenčne obravnave, hočejo pa razbiti dva monopola

Epic Games je takšen odziv predvsem Appla pričakoval in zato že nekaj ur po tem, ko je Fortnite izginil iz App Stora, proti Applu vložil tožbo. Očita mu monopol ekosistema za aplikacije App Store (to je nekaj, kar preiskuje tudi Evropska komisija), saj naj bi, ker nadzoruje celoten trg aplikacij za pametne telefone iPhone, zatiral inovacijo in razvijalcem aplikacij zaračunaval previsoke provizije.

Vsebina tožbe zoper Google, ki jo je Epic Games razkril le malo po tožbi zoper Apple, je podobna, a vendarle ne tako ostra, saj Google nima absolutnega monopola nad trgom aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android.

Epic Games Googlu tudi očita, da se ne drži svojega neuradnega slogana, ki je bil od leta 2000 zapisan v statut družbe: Ne bodi zloben. Foto: Reuters

V obeh tožbah izstopa dejstvo, da Epic Games niti od Appla niti od Googla ne zahteva denarne odškodnine, temveč pravičnejše pogoje za razvijalce aplikacij.

Pri Epic Games so pravilno sklepali, kako se bo odzval Apple, saj so ob napovedi tožbe objavili kratek animirani film, ki brije norce iz Appla in se navezuje na njihov kultni spot iz leta 1984:

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Spletni odzivi na provokacijo Epic Games, ki sta ji nasedla tako Apple kot Google, so mešani. Nekateri podpirajo Epicov boj proti monopolizmu velikih korporacij, drugi opozarjajo, da podjetju Epic Games prav tako diši denar in da je mogoče, da tega ne delajo iz dobrote.



Fortnite je za Epic Games namreč kokoš, ki nosi milijardna zlata jajca. Fortnite je sicer mogoče igrati brezplačno, a igralci množično kupujejo interno valuto, ki jo lahko nato zamenjajo za različne dobrine znotraj igre. Epic Games je leto 2018 predvsem na račun teh mikrotransakcij sklenil z dobičkom v višini več kot 2,5 milijarde evrov.

Mogoče je, da Epic Games sploh ni prekršil pravil Appla in Googla

Prvi cilj Epic Games je dosežen – o domnevnem monopolizmu Appla in Googla na področju mobilnih aplikacij zdaj govori vsa tehnološka industrija. Toda ali lahko tožbo proti dvema od štirih najvrednejših podjetij na svetu dejansko dobi? Odgovor je morda pritrdilen.

Domnevni monopol Appla (na fotografiji sedež Appla v Kaliforniji, tako imenovani Apple Park) na področju mobilnih aplikacij za pametne telefone iPhone in tablice iPad je julija pod drobnogled vzela tudi Evropska komisija. Applov mobilni ekosistem je namreč zaprtega tipa, vse vajeti glede dostopnosti aplikacij pa ima v rokah izključno Apple. Foto: YouTube

Tako Apple kot Google imata v pravilnikih svojih platform z aplikacijami člena, ki v določenih primerih dovoljujeta plačilo za vsebine na drug način kot le znotraj aplikacije (tako da Apple in Google ne dobita svojih 30 odstotkov provizije). Te izjeme so vsebine, ki jih je mogoče uporabljati tudi zunaj aplikacije.

Igra Fortnite tem kriterijem ustreza, saj jo je mogoče z istim uporabniškim računom igrati tudi na osebnem računalniku ali igralni konzoli – torej je mogoče digitalno valuto V-bucks, kupljeno na iPhonu, na primer porabiti na konzoli Playstation.

Videoigro Fortnite je mogoče igrati na tako rekoč vseh platformah – osebnih računalnikih, pametnih telefonih, igralnih konzolah Xbox, Playstation in Nintendo Switch. Foto: Matic Tomšič

Koga vse bi lahko zanimal sodni boj Epica proti velikanoma industrije?

Epic Games v boju predvsem proti Applu mogoče tudi ne bo sam, temveč bo imel nekaj mogočnih zaveznikov.

V zadnjem obdobju se je prav zaradi trgovine z aplikacijami App Store, kamor ne dovoli njunim storitvam za pretočno igranje videoiger oziroma jih konkretno omejuje, zameril najmanj tehnološkima velikanoma Microsoftu in Facebooku, postrani pa sta ga iz istega razloga pred časom gledala še najmanj Google in Nvidia.

Posredno bo v boj med Epic Games, Applom in Googlom vpleten tudi kitajski tehnološki titan Tencent, glede na prihodke največji razvijalec videoiger na svetu. Tencent je namreč 40-odstotni lastnik podjetja Epic Games.

