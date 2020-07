56-letnega Charlesa Chianga so po padcu z višine več kot dvajset metrov v torek mimoidoči našli na parkirišču poslovne zgradbe v tajpejskem okrožju Zhonghe. Bil je nezavesten, so poročali tajvanski mediji.



Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer pa so zaradi izredno hudih poškodb le še potrdili, da je umrl. Tajvanska policija še preverja okoliščine nesreče.

Podjetje MSI, kar je okrajšava za Micro-Star International, je bilo ustanovljeno leta 1986.



Danes je znano predvsem po svojih namiznih in prenosnih računalnikih ter komponentah za osebne računalnike, med katerimi prednjačijo matične plošče in grafične kartice. MSI je tudi eden največjih sponzorjev v svetu ešporta, profesionalnega tekmovalnega igranja videoiger.

V Rusiji pred nekaj meseci nenavadna serija smrti po padcih skozi okna

Konec aprila smo poročali, da je skozi okno bolnišnice v Rusiji padla zdravnica Elena Nepomnjašča. 47-letnica je iz petega nadstropja bolnišničnega poslopja padla med telefonskim pritoževanjem ruskemu ministrstvu za zdravje, da v njeni bolnišnici ni dovolj dobro poskrbljeno za zaščito osebja, ki dela z bolniki s koronavirusom.

Pojasnila, kako oziroma zakaj je zdravnica med telefonskim pogovorom omahnila skozi okno svoje pisarne, ki je v petem nadstropju bolnišnice, še vedno ni.

Nepomnjašča se je v nesreči hudo poškodovala in pristala na intenzivni negi. Takšne "sreče" nista imela druga zdravnika, ki sta po padcih skozi okna bolnišnic umrla. Oba sta se pred smrtjo pritoževala nad neodzivnostjo ruskih oblasti, ki niso ponudile dovolj pomoči pri zagotavljanju zaščitne opreme za delo z bolniki s koronavirusom.

