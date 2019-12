Plačevanje s kriptovalutami ni prihodnost, temveč že sedanjost

Maj, leto 2010. Zgodil se je prvi nakup z bitcoini, ko jih je programer Laszlo Hanyecz za dve pici ponudil 10 tisoč, saj je bila vrednost bitcoina takrat zelo nizka. Zgodba je postala tako popularna, da lahko celo na družbenem omrežju Twitter spremljate poseben račun, ki glede na trenutno stanje bitcoina določi, koliko bi bili ti dve pici vredni na posamezen dan. Kljub nekaterim špekulacijam in dvomom o prihodnosti kriptovalut sta kriptopodročje in tehnologija v ozadju bliskovito napredovala. Kriptovalute so danes postale vsakdanji del nakupovalne izkušnje, zasluge pa gre pripisati tudi produktom slovenskega znanja; podjetje Eligma je razvilo plačilni sistem GoCrypto in aplikacijo Elly .

GoCrypto je edini plačilni sistem, ki ga kot kupec ali trgovec potrebujete za prejemanje kriptovalut različnih kriptodenarnic z več milijoni uporabnikov. Zanimiv je tako za potrošnike kot tudi lokalne ali spletne trgovine, saj ponuja infrastrukturo za najpreprostejše in najhitrejše sprejemanje kriptovalut.

Čeprav so kriptovalute ugledale luč sveta leta 2008 s stvaritvijo prve kriptovalute Bitcoin, pa večina do leta 2017, ki mu lahko rečemo kar leto kriptorazcveta, za njih ni slišala. Istočasno so se pojavljali številni dvomi o obstoju in smiselnosti vlaganja v kriptovalute. "Ah, to je samo muha enodnevnica," so dejali mnogi.

Zagonsko podjetje Eligma, katerega soustanoviteljica je družba BTC s sedežem v BTC Cityju, je nedavno razvilo GoCrypto in aplikacijo Elly, najenostavnejši sistem za sprejemanje kriptovalut v lokalnih ali spletnih trgovinah – omenjeni rešitvi pa sta dovolj jasen pokazatelj, da so bili dvomi neupravičeni.

V videoprispevku preverite, kako smo v ljubljanskem BTC-ju pri frizerju in v eni izmed modnih trgovin nakup opravili s kriptovalutami.

GoCrypto je zanimiv tako za potrošnike kot tudi lokalne ali spletne trgovine, saj ponuja infrastrukturo za najpreprostejše in najhitrejše sprejemanje kriptovalut. Prek GoCrypta lahko trgovci z enim samim sistemom sprejemajo brezgotovinska plačila več milijonov novih strank – tehnoloških navdušencev z različnimi mobilnimi kriptodenarnicami, npr. Bitcoin.com Wallet in Elly, sami pa vedno prejmejo evre.

Inovativna plačilna rešitev je nastala s posluhom za potrebe današnjega potrošnika, sodobnega trgovca in trende prihodnjih generacij. Odraža globalne ambicije podjetja Eligma, ki spreminja svet nakupovanja z novimi plačilnimi rešitvami.

Postopek nakupa s kriptovalutami z aplikacijo je povsem enostaven in se bistveno ne razlikuje od nakupovanja v evrih. Transakcija je takojšnja, trgovec pa plačilo prejme v evrih in za integracijo ne potrebuje dodatne strojne opreme. Uporabnikom pa sistem poleg plačevanja omogoča tudi prenos sredstev, pregled stanja in zgodovine transakcij ter informacije o lokacijah, ki sprejemajo GoCrypto.

"Naše stranke že uporabljajo naše naprave (Mac, iPhone …), da trgujejo s kriptovalutami. Bilo bi precej nenavadno, če jim ne bi ponudili tudi možnosti plačevanja z njimi, tako da je bila to logična odločitev."

Začetek je obetaven

Na področju denarja in plačevanja se ves čas dogajajo spremembe v razvoju. Spomnite se samo, ko smo iz hranilnih knjižic prešli na transakcijske račune. Ali pa prve kreditne kartice, ki so se pojavile pred skoraj 70 leti; bile so iz kartona in zagotovo je redkokdo verjel, da jih bo nekoč uporabljala večina kupcev. Vendar jih, saj so se izkazale kot praktične in varne. Tudi tehnologija blockchain, ki poganja kriptovalute, ima številne prednosti, in to ne le na finančnem področju.

Sistem GoCrypto in aplikacija Elly sta del zgoraj omenjenega razvoja, ki pa se jasno ne bo zgodil čez noč. A vsaj začetki so izredno obetavni. "Takojšnji mobilni nakupi s kriptovalutami v fizičnih trgovinah, kot jih omogoča Elly, so resnična novost, ki močno prispeva k njihovi vsakdanji uporabnosti. Kljub temu pa bo potrebnega nekaj časa, da se tovrstna praksa razširi. Zanimanje med trgovci in ponudniki storitev za aplikacijo Elipay je vedno večje in ni prisotno le v večjih mestih, temveč je tudi del slovenske butične ponudbe, kot so turistične kmetije in hoteli na ekskluzivnih lokacijah, na primer na Bledu," so dodali.

Doslej je aplikacijo, ki kupcu omogoča plačilo s kriptovalutami, trgovcu pa prejem zneska v evrih, naložilo več kot 20 tisoč uporabnikov, kar je za Eligmo precejšen uspeh. Kupci sicer s kriptovalutami plačujejo najrazličnejše nakupe – od kavic do bele tehnike. Nakupovalne navade t. i. kriptokupcev se namreč po ničemer ne razlikujejo od tistih, ki jih imajo nakupovalci z evri. Kriptoplačila z mobilnima aplikacijama Elly in Bitcoin.com Wallet danes sprejema več kot 620 lokacij po vsej Sloveniji in Hrvaški, zanimanja pa je vedno več. Med ponudniki so denimo trgovine, restavracije, bari, frizerski saloni, čistilnice, taksiji, vodni park, gledališče ter soba pobega.

"Stranke, ki upravljajo s kriptovalutami, so nad novim načinom plačevanja navdušene in ga z veseljem uporabljajo."

Prvo Bitcoin mesto na svetu

Koncentracija trgovcev, ki prek GoCrypta omogočajo plačila s kriptovalutami, je sicer največja ravno v prvem Bitcoin mestu na svetu – ljubljanskem BTC Cityju. Zanimiv je tudi slučaj, da ime nakupovalnega središča (BTC) v kriptosvetu predstavlja kratico za bitcoin, denarno enoto kriptovalut.

Koncept Bitcoin mesta, ki se mu pridružuje vse več novih trgovcev in poslovnih partnerjev, družba BTC razvija od začetka leta 2018. Pri nastajanju tega edinstvenega ekosistema ima pomembno vlogo predvsem GoCrypto, ki so ga tri mesece testirali prav v trgovinah na območju BTC Cityja. Prvo plačilo so izvedli aprila 2018 v Vodnem mestu Atlantis; zdaj kriptovalute s pomočjo infrastrukture GoCrypto sprejema že več kot sto različnih lokacij na območju BTC Cityja, njihovo število pa vztrajno narašča.