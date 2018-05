Plačamo polno ceno, nato hočejo še več denarja. Kaj bo storil Furs?

Loot box v noro priljubljeni igri Overwatch. Da bi izvedeli, kaj je v njem, bodo igralci morali seči v žep, pa čeprav so za igro že plačali 40 evrov (ali 60, če so kupili posebno zbirateljsko različico). Mnogo jih to tudi stori, saj je privlačnost "škatle" preprosto prevelika. A vsi na koncu niso zadovoljni.

Kaj je loot box in kje je težava?

Loot box (ali plenilska škatla) je najpogosteje predstavljen kot virtualni zaboj, skrinja ali škatla, v kateri je ali poseben predmet ali pa kak drug element, ki bo izboljšal igralčevo izkušnjo v videoigri.

Vsebina loot boxa je lahko ali uporabna, kar pomeni, da bo igralec po prejetju vsebine loot boxa izboljšal svoj performans v videoigri, ali pa zgolj kozmetična, kar pomeni, da ne vpliva na potek videoigre, temveč le na njen estetski vidik.

Primer uporabne vsebine loot boxa: V simulaciji nogometa FIFA 18 so loot boxi predstavljeni kot kompleti sličic z nogometaši, ki jih igralec lahko doda v svojo ekipo in jo s tem okrepi.

Za nakupe kompletov s sličicami nogometašev v igri FIFA je treba imeti interno valuto, cekine, ki jih lahko ali pridobimo z rednim igranjem virtualnega nogometa (in zmagovanjem) ali pa nakupom celih kupov cekinov za pravi denar. Mnogo igralcev se odloči za drugo možnost, saj predstavlja veliko hitrejšo pot do najboljših nogometašev. Foto: YouTube

Primer kozmetične vsebine loot boxa: V akcijski taktični igri Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) so loot boxi predstavljeni kot zaboji, iz katerih igralec prejme ali nove poslikave za svoja strelna orožja ali pa različne nože, a zaradi tega v nobenem primeru ne bo imel prednosti pred drugimi igralci, saj je delovanje orožja kljub drugačnemu videzu vedno enako.

Da igralec lahko odpre loot box, mora za to plačati. To lahko stori z nakupom interne virtualne valute, ki je uporabna samo v videoigri (v primeru igre FIFA), za pravi denar, ali pa z neposrednim nakazilom razvijalcu videoigre (v primeru CS:GO).

Takole poteka odpiranje loot boxa v igri Counter Strike: Global Offensive. Loot box prejmemo brezplačno kot nagrado za solidno igranje, občasno tudi povsem naključno, če ga želimo odpreti, pa moramo kupiti ključ, ki stane dva evra. Spodaj so prikazane vse poslikave za orožja, ki jih je mogoče dobiti v tem loot boxu. Foto: Matic Tomšič

Kje je težava? Igralec nima nobenega zagotovila, da bo v loot boxu dobil stvar, ki si jo želi, pa čeprav je za to plačal. V nogometni igri FIFA lahko namesto najbolj zaželenih Messija in Ronalda dobi tudi Andraža Kirma, v CS:GO pa lahko namesto redkega noža, ki bi ga lahko na spletnem trgu prodal za več sto ali celo več tisoč evrov, dobi poslikavo, ki jo že ima.

Kakšne ukrepe proti loot boxom so že sprejeli v državah EU oziroma jih še bodo?

Čeprav je mehanika loot boxov v videoigrah stara že slabo desetletje, trdno zasidrana v industrijo videoiger pa je že vsaj pet let, so jo države članice EU po številnih kritikah, da gre v mnogo primerih za obliko iger na srečo in da spodbuja zasvojenost z videoigrami, pod drobnogled vzele šele v zadnjem letu.

Razvijalci videoiger, ki omogočajo nakupe loot boxov oziroma ključev, s katerimi jih je mogoče odpreti, so pogosto deležni tudi očitkov o lakomnosti, saj je treba za igre plačati polno ceno, nato pa vanjo, če želimo dostop do celotne vsebine, črpati dodaten denar. Foto: Thinkstock

Največji udarec loot boxom in s tem posredno tudi njihovih razvijalcem so aprila letos zadali v Belgiji in na Nizozemskem.

Belgijski regulator, ki ureja področje iger na srečo, je loot boxe v treh izredno priljubljenih igrah (CS:GO, FIFA 18 in Overwatch) razglasil za obliko iger na srečo, saj omogočajo polaganje denarnih stav na loot boxe in nadaljnjo prodajo njihove vsebine na spletu ter posledični dobiček.

Razvijalce omenjenih iger je pozval, naj spremenijo mehaniko loot boxov, sicer jih čakajo visoke denarne kazni (do 1,6 milijona evrov), za nadaljnje tovrstne prekrške pa jim grozi celo zapor.

Na Nizozemskem so razvijalce štirih iger (FIFA 18, Dota 2, Rocket League in PlayerUnknown's Battlegrounds) medtem pozvali, naj do 20. junija spremenijo mehaniko loot boxov, sicer bodo ali visoko oglobljeni ali pa bodo njihove igre "izgnane" iz države. Nizozemski regulator iger na srečo je pozval tudi k uvedbi sankcij zoper nezakonite loot boxe na ravni EU.

Posebno poglavje problematike loot boxov je najbolj ranljiva skupina ljubiteljev videoiger, otroci in mladostniki. Več raziskav je že pokazalo, da je ta skupina igralcev zanje dovzetna najbolj, to pa lahko povzroči ali zasvojenost z videoigro ali pa finančne težave za starše, če se otrok odloči, da bo za nakup loot boxov na skrivaj uporabil njihovo kreditno kartico. (Fotografija je simbolična: otrok na njej igra Minecraft, ki pa ne vsebuje loot boxov.) Foto: Reuters

S švedskega ministrstva za javno upravo so medtem februarja letos sporočili, da problematiko loot boxov pospešeno preučujejo, za zdaj pa je videti, da bi jih za igre na srečo lahko označili že prihodnje leto.

Na Danskem medtem menijo, da bi zakon o igrah na srečo lahko zajel tudi videoigre, za katere je bilo ugotovljeno, da prek loot boxov igralcem ponujajo naključne dobitke in možnost zaslužka s prodajo omenjenih dobitkov na spletnem trgu.

Kako je s tem v Sloveniji?

Z vprašanjem, ali so se s problematiko loot boxov že srečali oziroma se z njo že ukvarjajo, smo se obrnili na Finančno upravo Republike Slovenije (Furs).

Foto: Reuters

Konkretnega odgovora, ali se na področju loot boxov že pripravljajo kakšni ukrepi, od Fursa nismo dobili, so nam pa zagotovili, da so pojav loot boxov v računalniških igrah že zaznali in ga obravnavajo. "Posebno pozornost smo namenili proučevanju elementov, ki v skladu z Zakonom o igrah na srečo opredeljujejo igre na srečo," so pojasnili na Fursu.

S Fursa so nam sporočili še, da pri vpogledu v mehaniko loot boxov med drugim sledijo ugotovitvam in ukrepom v državah Evropske unije (Nemčija, Belgija, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, Švedska, Norveška, Danska, so jih našteli), ki to razmeroma novo obliko iger na srečo obravnavajo tudi z vidika zaščite otrok in mladostnikov ter potrošnikov nasploh.

