Po vrsti ameriških ukrepov v gospodarsko-političnem merjenju mišic med Washingtonom in Pekingom je novo potezo povlekla kitajska oblast. Videti je, da je to odziv na ameriški ultimat glede ameriške veje kitajske platforme za deljenje videoposnetkov TikTok.

Kitajske oblasti so sklenile, da je za izvoze nekaterih tehnologij iz Kitajske od zdaj potrebno njihovo posebno dovoljenje.

Na tem seznamu je tudi tehnologija, na kateri sloni platforma TikTok, kar občutno zaplete razmere glede nadaljevanja delovanja te platforme v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zahteval, da mora ameriško poslovanje te platforme, ki je v lasti kitajske družbe ByteDance, priti v ameriške roke, saj bo v nasprotnem primeru prepovedal njeno delovanje v ZDA.

Manipulacije z roki

Nova obveznost lahko ogrozi rok, ki ga je ameriški predsednik postavil za zahtevano spremembo poslovanja platforme TikTok v ZDA. Ta rok se izteče novembra, postopek za pridobivanje na novo zahtevanega kitajskega dovoljenja pa lahko traja tudi do 30 dni.

Gotovo ni naključje, da je sprememba teh pravil prva po letu 2008, kar potrjuje razmišljanje, da je prvi in glavni namen teh sprememb ravno upočasnitev izvedbe zahtev ameriškega predsednika.

Znana utemeljitev: interesi nacionalne varnosti

Spremembe sicer dopuščajo prost izvoz nekaterih tehnologij, katerih izvoz je bil do zdaj reguliran, na primer tehnologije v zvezi s cepivi, a je njihova najpomembnejša novost dodanih 23 novih tehnologij na seznam reguliranih izvozov.

Med njimi so tehnologije in vmesniki umetne inteligence in razpoznave govora ter tehnike analiz vsebinskih priporočil. Ravno zadnje je ključ delovanja omrežja TikTok in morda bo treba to tehnologijo preusmeriti na novega lastnika zunaj Kitajske, če ByteDance ne bi želel, da je ta predmet teh novih kitajskih omejitev.

Oracle in Microsoft najresnejša snubca

Kitajska svoje ukrepe upravičuje enako kot ameriški predsednik svoje: interesi nacionalne varnosti. TikTok je tako poleg Huaweia postal žarišče nesoglasij med ZDA in Kitajsko oziroma ameriških pomislekov o domnevni grožnji kitajskih visokotehnoloških podjetij ameriški nacionalni varnosti.

V ZDA se kar nekaj velikih ameriških podjetij zanima za nakup ameriškega dela poslovanja omrežja TikTok. Trenutno najresnejši, ne pa tudi edini, sta Oracle in Microsoft, ki je v ta namen prejšnji teden sklenil dogovor z veliko ameriško maloprodajno verigo Walmart.

Tožijo tudi uporabniki

Hkrati tudi lastniki omrežja TikTok vodijo svojo pravno bitko, saj so zaradi izvršnih ukazov predsednika Donalda Trumpa tožili ameriško vlado.

Za skupinsko tožbo se je odločilo tudi neodvisno združenje uporabnikov aplikacije WeChat, ki sicer nima nobene povezave z aplikacijo WeChat in podjetjem Tencent, ki je njen lastnik. Trumpovi ukazi se namreč nanašajo tudi na WeChat, tožniki pa menijo, da kršijo ameriško ustavo ter močno prizadevajo življenja in delo milijonov ljudi v ZDA, ki bodo težko vzdrževali družinske in poslovne stike s Kitajsko.