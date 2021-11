Pametni telefon namesto profesionalne kamere

Snemanje videa še nikoli ni bilo tako enostavno. Vsak ima v žepu zmogljivo video kamero – pametni telefon . Z malo vaje in dostopom do nekaj ključnih nasvetov lahko tudi vi začnete snemati odlične posnetke, vloge ali kratke filme le s pametnim telefonom.

120-stopinjskim ultra širokim kotom in

Nekatere izmed funkcij si poglejte v videoposnetku:

Pametni telefoni se spreminjajo v kakovostna videoorodja

Celo profesionalni ustvarjalci videovsebin jih vidijo kot izvedljivo možnost pri ustvarjanju svojih izdelkov. A vendar je poleg dobrega orodja treba poznati tudi pravo tehniko, da posnamete video dobre kakovosti. Spodaj preverite nekaj dobrih nasvetov za snemanje videa s pametnim telefonom. Čeprav se nekateri nasveti morda zdijo očitni, sledite vsem, da vsakič znova ustvarite popoln video.

Pri snemanju uporabljajte ležeči položaj telefona

Tako boste videoposnetek vedno videli v polni velikosti, ne glede na to, na kakšnem zaslonu ga boste predvajali, bodisi na vašem prenosniki ali TV zaslonu. Med snemanjem v pokončnem položaju se morda ne bo zdelo, da je to težava, toda ko predvajate video kjerkoli drugje zunaj pametnega telefona, boste na obeh straneh zaslona videli dve veliki črni črti.

Slika naj bo stabilna ves čas snemanja

Da bi se izognili popačenim, zamegljenim ali moteče tresočim se posnetkom, morate med snemanjem vaš telefon držati kar se da mirno. Pomagajte si tako, da pametni telefon držite z obema rokama in "zaklenete" komolce v telo. Poleg tega namesto z rokami premikajte pametni telefon tako, da za to uporabljate celo telo, kadar delate manjše gibe ali rotacije.

Stojala za pametne telefone bodo izboljšala tudi stabilizacijo vaše naprave. Če nimate stojala, lahko telefon postavite na mizo ali stol oz. kakšno drugo trdo podlago, ki jo imate pri roki.

Snemajte iz različnih zornih kotov

Odvisno sicer od vrste videoposnetka, ki ga ustvarjate, a morda boste želeli posneti krajše videoposnetke iz različnih zornih kotov. Ko posnamete glavni posnetek, se osredotočite na podrobnosti in dejanja, ki jih želite poudariti. Če boste posneli bližnje posnetke, bo to ustvarilo bolj dinamičen in privlačen video. Omogočilo pa vam bo tudi, da pred kamero postavite besedilo, ki ga želite dodati posnetku.

Izogibajte se povečavi

Če nimate pametnega telefona z optičnim zoomom, se izogibajte uporabi zooma. Pametni telefoni z digitalnim zoomom sliko digitalno povečajo, poveča pa se tudi njena zrnatost. Raje se približajte motivu, saj boste tako zagotovili manj digitalnega šuma in boljšo kakovost slike.

Postavitev slike

Način, da vaši posnetki pustijo dober vtis, je tudi uporaba nekaterih osnovnih pravil kompozicije, ki so zasnovana tako, da pritegnejo pozornost gledalca na določen del posnetka. Spodaj je nekaj osnovnih nasvetov.

Popolnoma zapolnite sliko z motivom. Lahko ga postavite tudi nekoliko od središča, da ustvarite vizualno bolj zanimiv prizor.

Najbolj priljubljeno orodje za kadriranje je "pravilo tretjin", uporabite ga tako, da v aplikaciji fotoaparata omogočite mrežo 3x3 in motiv poravnate z eno od črt.

Posnetek naj bo poravnan s tlemi ali stenami.

Izogibajte se predmetom in gibanjem v ozadju, ki bi lahko ukradli pozornost gledalcev od glavnega motiva.

Bodite pozorni na osvetlitev

Ustrezna osvetlitev pomembno vpliva na videoposnetke, narejene s pametnim telefonom, saj imajo te kamere manjše leče in slikovne senzorje. Izogibajte se sencam ali slabo osvetljenim videoposnetkom. Prav tako se izogibajte usmerjanju vaše naprave neposredno proti svetlim svetlobnim virom, tako se boste izognili bleščanju ali preosvetljenim posnetkom. Ko ste na prostem, poskusite snemati v kratkem času, saj se svetloba s časoma sicer spremeni, in se izogibajte snemanju takrat, ko so sence najmočnejše.

Osvetlitev in ostrenje nastavite na ročno

Pametne naprave znajo same prilagajati osvetlitev in ostrenje v času snemanja. Če se želite temu izogniti, aktivirajte funkciji zaklepanja samodejne osvetlitvi in samodejnega ostrenja. Tako boste zaklenili in prilagodili osvetlitev ter se osredotočili na določeno območje zaslona, kar zagotavlja dobro osvetlitev in fokus za celoten posnetek.

Ne podcenjujte zvoka

Prav tako kot slika je enako pomemben dober zvok, saj videoposnetku doda osredotočenost in verodostojnost. Če veliko snemate, se splača investirati v zunanji mikrofon, ki bo poskrbel za kakovosten zvok in hkrati olajšal samo snemanje. Lahko uporabite tudi drugo pametno napravo, ki jo postavite blizu izvoru zvoka.

Če snemate brez zunanjega mikrofona ali dodatnega pametnega telefona, je ključno prizorišče snemanje. V takem primeru se izogibajte prostorom z veliko odmeva, kot so denimo prazne sobe ali predori, izogibajte se mestom z vetrom ali hrupom iz okolice, kot so avtomobili ali množice ljudi. Če je le mogoče, snemajte v tihem prostoru s čim manj hrupa iz okolice in snemajte čim bližje motivu posnetka. Pozorni bodite tudi na premikanje telefona med dlanmi, saj bo posnetek zajel tudi ta zvok.

Urejanje in sestavljanje videoposnetka

Danes lahko intenzivno urejate tudi na pametnem telefonu, kar pomeni, da vam ne bo treba vlagati v drago programsko opremo. Vse od osnovnega obrezovanja do dodajanja prehodov, naslovov in učinkov je preprosto na pametnih telefonih. Mobilne aplikacije močno poenostavijo postopek urejanja videoposnetkov.

In nenazadnje vaja dela mojstra

Kot vidite, lahko s pametnim telefonom posnamete odličen video. Upoštevati je treba nasvete izkušenih mojstrov snemanja, predvsem pa veliko eksperimentirati, se poigravati in preizkušati najrazličnejše možnosti. Ne bojte se preizkusiti različnih aplikacij za snemanje in urejanje videoposnetkov.