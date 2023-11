Pametne tehnologije usmerjajo pametno modo

Modne smernice vplivajo na podobo naših digitalnih spremljevalcev, a obenem tudi naši digitalni spremljevalci narekujejo prilagoditve in nove smernice pri oblikovanju modnih in lepotnih izdelkov, ki jih povezujemo predvsem s pripadnicami nežnejšega spola.

Že zdavnaj smo presegli neupravičeno prepričanje, da so pametne tehnologije in z njimi povezani izdelki predvsem domena moškega sveta. Uporaba pametnih telefonov in digitalnih spremljevalcev se med uporabniki obeh spolov praktično ne razlikuje več, saj tako skoraj nobena ženska kot tudi skoraj noben moški dneva ne preživi brez uporabe elektronskih naprav, kot so telefoni, ure in druge nosljive naprave, televizorji …

"Ženske so zelo vizualne"

Pripadnice nežnejšega spola pa vendarle prinašajo nekoliko drugačen in dodaten način prepletanja z današnjim digitalnim svetom, je za Siol.net povedala modna oblikovalka Teja Jeglič, za katero so damske torbice posebna strast.

"Ženske se s tehnologijo vse pogosteje povezujemo prek modnih dodatkov, ličil in vsega, kar je povezano z modo in lepoto," je povedala Jegličeva. "Ker te naprave uporabljamo vsakodnevno, se postavlja vprašanje shranjevanja in hkrati estetskega vidika, saj smo ženske zelo vizualnega značaja."

Sožitje tehnologije in mode

Pri tem ne gre samo za to, kako se pametne tehnologije skladajo z modo, temveč gre tudi za prilagoditve modnih predmetov, ki omogočajo še tesnejše in učinkovitejše sožitje tehnologije in mode.

Modna oblikovalka Teja Jeglič: ​​​​​​​"Ženske se s tehnologijo vse pogosteje povezujemo prek modnih dodatkov, ličil in vsega, kar je povezano z modo in lepoto." Foto: Peter Irman

Poznamo namreč že nahrbtnike in oblačila, ki so prilagojeni za uporabo (žičnih slušalk), polnjenje mobilnih naprav z zunanjimi akumulatorji (Power Bank) med hojo in podobno – ali bi lahko na podoben način tudi damsko torbico naredili bolj pametno?

"Zamislite si pametno torbico"

"Najbrž bi bilo smiselno iti še korak dlje in elektroniko neposredno povezati z ženskimi modnimi dodatki, na primer z žensko torbico," je prepričana slovenska modna oblikovalka.

"Zamislite si torbico s samopolnilnim programom za polnjenje telefona ali prenosnika, morda z vgrajenim zvočnikom, ki bi glasbo predvajal kar neposredno iz torbice. To bi lahko imenovali kar pametna torbica."

Potencialna prihodnost modnega sveta

V takšni sinergiji mode in tehnologije Jegličeva vidi potencialni novi trend. "Zdi se, da bi lahko prinesla izjemen spoj funkcionalnosti, stila in tehnologije v vsakdanje življenje sodobnih žensk in bi morda lahko celo zaznamovala prihodnost modnega sveta."