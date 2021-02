Osupljive podrobnosti: nova izkušnja gledanja televizorja

Laserski televizorji so trenutno najboljši, najkakovostnejši in najprestižnejši televizorji na trgu, tisto največ, kar trg televizijskih sprejemnikov v tem trenutku ponuja . Zaradi nove izkušnje gledanja televizije, tehnologije, ki vašo dnevno sobo spremeni v čisto pravo kinodvorano, jim v tem pogledu ni para. Prizora ne boste le gledali in poslušali, ampak boste imeli občutek, da ste del njega.

V prispevku pišemo o tehnologiji, produktu laserskih televizorjev, o tem, katere funkcije in ključne prednosti prinašajo ter kako lahko oziroma so že spremenili izkušnjo gledanja televizorja v 21. stoletju. Pod drobnogled postavljamo pametni laserski televizor 100L5F-B12.

Razvoj televizorjev se odvija z veliko hitrostjo. Čeprav je vaš nakup televizorja še razmeroma svež, obstaja velika verjetnost, da je na trgu široka paleta naprednejših. Razlogi za nakup novega televizorja so raznoliki, največkrat pa se nanašajo na spoznanje med gledanjem vaših najljubših filmov, serij in oddaj, da vaš stari televizor preprosto ne izpolni vaših pričakovanj.

Na področju televizorjev in gledanja televizije so najnovejši trend projektorji z lasersko tehnologijo prikaza slike. Napredne tehnologije skrbijo tako za vrhunsko sliko in zvok kot tudi vrsto preostalih dejavnikov, ki jih pri televizorju cenimo. Oziroma bolje rečeno: laserski televizor vsebuje tudi veliko elementov, ki bi jih zagotovo cenili in vzeli za svoje, takih, za katere morda sploh ne mislite, da jih potrebujete. Povedano drugače: vsebuje lastnosti, za katere morda niti ne veste, da jih "potrebujete". Podjetje Hisense je pionir v razvoju laserskih televizorjev in še danes ohranja vodilni položaj tehnološkega razvoja. Z laserskim televizorjem ponujajo brezhibno izkušnjo domačega kina in korenito spreminjajo izkušnjo gledanja televizorja. Tehnologija ponuja popolno kakovost slike 4K Ultra HD, ki jo projicira laserski projektor z ultrakratke razdalje.

Investicija v laserski televizor je vsekakor smiselna, če veliko gledate filme ali športne dogodke iz kakovostnih virov. Uporabnost laserskega televizorja se ne konča v udobju naših domov, pač pa so odlična izbira tudi za poslovno uporabo in raznolike poslovne objekte.

Dimenzija zaslona in kakovost slike v sožitju

In kako zadeva deluje? Laserski televizor deluje v navezi z laserskim projektorjem, ki ga odlikujeta široki vidni kot in sodobna zasnova. Laserski projektor lahko preprosto postavite v različne prostore, sobe, na mizo ali pred predalnik, od koder lahko z ultrakratke razdalje projicira sliko na lahek in tanek 120-, 100- ali 80-inčni zaslon (305 cm, 254 cm ali 203 cm).

Pa je potrebna zatemnitev, se sprašujete. Tovrstno gledanje je primerno za vsak trenutek v dnevu, med gledanjem vam ni treba zatemniti sobe, saj zaslon ni občutljiv na okoliško svetlobo, in to v kateremkoli prostoru doma.

Obravnavan laserski televizor je sicer "obilnih dimenzij", diagonala zaslona namreč znaša 254 centimetrov (100"), zato velja preudarno izbrati ustrezno mesto televizorja v svojem domu. Večja dimenzija zaslona sicer ne pomeni boljše kakovosti gledanja, če temu ne sledi tudi kakovost slike. V primeru laserskega televizorja Hisense sta dimenzija in kakovost slike v sožitju.

Popolna izkušnja za vse gledalce

Z naprednimi tehnologijami bo kakovost slike na ogromnem zaslonu prišla še kako do izraza. Kakovost slike vas bo navdušila z neverjetnimi, ultrarealističnimi podobami, to, kar boste videli, pa bo prava osvežitev za vaše oči. Laserski televizor odlikuje kakovost slike z ločljivostjo 4K Ultra HD, ki zagotavlja več kot osem milijonov slikovnih točk, natančneje 8,3 milijona slikovnih točk. V praksi to pomeni štirikrat več kot pri tradicionalnih televizorjih s polno visoko ločljivostjo Full HD.

Laserski televizor postavlja nove standarde kakovosti in jasnosti slike ter prikazuje podrobne slike z gladkim, naravnim premikanjem pri vsaki osvetlitvi. Uporablja vir modre laserske svetlobe za ostrejše in natančnejše slike z osupljivimi podrobnostmi, pri čemer se izogiba neželenemu sipanju svetlobe in omogoča bolj naravno izkušnjo gledanja. Videli boste še jasneje. Slika je ostrejša, svetlejša, barve pa so take, kot si jih je zamislil režiser – "resnične", žive, dinamične in naravne.

Pametni laserski televizorji Hisense 4K UHD s tehnologijo X-Fusion™ in široko paleto barv zagotavljajo kinematografsko izkušnjo gledanja ter bogate in žive barve, ki so popolne za vse gledalce, ne glede na to, kje sedijo. Za dodatno globino in izjemne podrobnosti bo poskrbel visok dinamični razpon (HDR), ki omogoča povsem nov razpon barv in kontrasta. Omeniti velja še desetkrat hitrejše glajenje gibanja kot pri OLED-televizorju. Hitre akcije so gladke in jasno vidne, zato je laserski televizor Hisense nepogrešljiv za ogled športnih dogodkov in akcijskih filmov ter za igre in neprekinjeno gledanje.

Vrhunski zvok

Prava škoda bi bila, če kakovostni vizualni izkušnji laserskega televizorja ne bi sledila enako kakovostna zvočna. Laserski televizor znamke Hisense tudi tukaj ne razočara. Ravno nasprotno. Pod zvočno izkušnjo se sicer "podpisuje" tehnologija DOLBY ATMOS®, znana po tem, da zvok tako ali drugače ponese na nove ravni ter kot taka domiselno in lepo zaokroži, dopolnjuje celostno, neverjetno, kinematografsko izkušnjo gledanja laserskega televizorja v vaši dnevni sobi.

Naj gre za film, serijo, spremljanje koncerta ali nogometno tekmo – v vseh omenjenih in še ob obilici preostalih primerov boste imeli občutek pristne izkušnje, kot da ste v raznolika dogajanja v živo vpeti tudi sami. To se bo še posebej izkazalo ob spremljanju različnih glasbenih prireditev ali športnih predstav, kjer bodo vdelani zvočniki z izhodno močjo 30 W prišli še kako do izraza in omogočili vrhunski zvok. Se pa lahko zgodi, da se vam bo ob vsem tem porodilo vprašanje, od kod se je vzel ta zvok. Visokokakovostni zvok namreč prihaja z vseh strani in "vetrov", tudi iznad glave. Posamezni zvoki bodo prostor napolnili z izjemno bogatim, globokim in jasnim zvokom z osupljivimi podrobnostmi, tako kot v resničnem življenju.

Do oči prijazna izkušnja gledanja

Čeprav koncept laserskih televizorjev ni od včeraj in so se ti v zadnjem desetletju tehnološko izpopolnili ter postali tudi cenovno dostopnejši, v zvezi s tovrstnim načinom gledanja televizije še vedno obstoja nekaj (neupravičenih) stereotipov. Najpogosteje se ti nanašajo na vprašanje, ali je laserski televizor tako ali drugače obremenjujoč ali celo škodljiv za oči. Bojazen je odveč, kljub večurnemu preživljanju časa pred televizorjem vam ni treba skrbeti, da bi to škodilo očem.

Laserski televizor ponuja do oči prijazno izkušnja gledanja. Slika, ki jo vidite na zaslonu laserskega televizorja, je odbita, torej laserji ne svetijo neposredno v oči, kar je precej bližje običajnemu načinu gledanja, zato so vaše oči manj obremenjene tudi ob daljšem gledanju. Z drugimi besedami: laserski televizor ne oddaja svetlobe neposredno v vas, ampak pasivno na ekran, poleg tega so ravni kratkovalovne modre svetlobe manjše, zato so vaše oči varne.

Laserski televizor Hisense premore certifikat podjetja TÜV Rheinland za filtriranje modre svetlobe, zato je tudi daljše uživanje pred televizorjem prijazno do oči. Zaslon za svoje delovanje tudi ne potrebuje električne energije, zato ne ustvarja elektromagnetnega sevanja. Na tem mestu velja omeniti tudi okoljski vidik. V primerjavi z načinom delovanja osvetlitve LED-televizorjev vir laserske svetlobe za delovanje potrebuje malo energije. Natančneje, če sklepamo po rezultatih laboratorijskega preizkusa podjetja Hisense, 100-inčni laserski televizor porabi 63 odstotkov manj električne energije kot LED-televizor enake velikosti.

Zabava na dosegu roke

Obdobje, ko smo televizor uporabljali zgolj in samo za gledanje vsebine televizijskih programov, se zdi le še bled spomin. Od televizije dandanes pričakujemo tudi številne druge, največkrat razvedrilne in zabavne funkcije. Z laserskim televizorjem Hisense lahko uživate v uporabi priljubljenih aplikacij, kot so Netflix, YouTube, Prime Video ter več kot 200 globalnih in 60 lokalnih aplikacij, s katerimi razširite svojo zabavno izkušnjo.

Operacijski sistem VIDAA zagotavlja takojšen, prilagojen in intuitiven dostop do vaših najljubših serij in aplikacij, prilagaja pa jih po vaši meri. Nekako takole: povej, pokaži mi, kaj rad gledaš, in povedal ti bo, kdo si. Ta platforma vsebin bo poskrbela, da se bo vse vrtelo okoli vas, vaših preferenc, saj vedno sledi vam ljubim vsebinam in jih ustvarja posebej za vas.

Povezljivost in življenjska doba

Jasno, laserski televizor omogoča tudi preprosto povezljivost, za katero bodo poskrbeli (tudi) štirje priključki HDMI, prek katerih lahko s televizorjem preprosto povežete vse svoje zvočne in videosisteme ter sestavne dele, od preprostih naprav do najsodobnejših igralnih sistemov. Radi preigravate videoigre? Vaša najljubša igra bo z laserskim televizorjem dobila novo dimenzijo.

Skrb glede življenjske dobe televizorja ali katerihkoli drugih omejitev je odveč, saj je laserski televizor tudi izjemno trajen. Vam in vaši družini namreč zagotavlja več kot 25 tisoč ur brezskrbnega gledanja in zabave.