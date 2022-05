Osebne finance vse pogosteje urejamo na pametnem telefonu

Oglasno sporočilo

Minili so časi, ko smo osebne finance opravljali med obiskom bančne poslovalnice ali prek zaslona osebnega računalnika. Danes je pomembno, da nam je dostop do osebnih računov na voljo kjerkoli in ob vsaki uri dneva. Da je to mogoče in predvsem varno, potrebujemo zmogljiv pametni telefon, kot je Huawei P50 Pro ! In bančno aplikacijo, kot je na primer NLB Klikin naše največje banke.

Bančne aplikacije so pomemben del storitev, ki jih večina pričakuje na svojem pametnem telefonu. Čeprav je to za marsikoga pomembno, je potrjevanje spletnih nakupov le ena od funkcij, ki jih ponujajo.

Pričakujemo popoln nadzor nad osebnimi ali družinskimi financami. Med drugim vpogled v trenutno stanje, zgodovino izvedenih finančnih transakcij, nadzor nad plačilnimi karticami, informacije o kreditih in – česar je marsikdo izredno vesel – priročno plačevanje s pomočjo kamere pametnega telefona. Ena sama koda QR na papirju ali zaslonu je povsem dovolj, da izvedemo plačilo. Tako kot nekoč storitev spletne banke, zdaj mobilna bančna aplikacija omogoča opravljanje skoraj vseh bančnih storitev. Obiski fizičnih poslovalnic so zmanjšani na minimum ali celo postajajo nepotrebni.

Za celovito upravljanje osebnih financ banka NLB tudi na telefonih Huawei ponuja mobilno banko Klikin. Skoraj 60 odstotkov njihovih komitentov (fizičnih oseb) se je že digitaliziralo in so uporabniki spletne ali mobilne banke. Klikin je danes prava digitalna bančna poslovalnica, ki omogoča skoraj vse storitve v ponudbi banke NLB kjerkoli in kadarkoli, saj ima vgrajeno 24/7 podporo uporabnikom, možnost sklepanja Hitrih kreditov in – kar velja posebej poudariti – možnost oddaljenega podpisovanja dokumentov.

Pogoj je varen telefon

Pametni telefon je odličen pripomoček za varno opravljanje bančnih storitev, saj je dostop do njega zaščiten z geslom oziroma s številko PIN ali, še bolje, s tipalom prstnega odtisa ali prepoznavo obraza. S tem je vzpostavljena prva obrambna črta.

Vpliv na varnost naprave in posledično na varnost uporabnika imata še operacijski sistem in mobilne storitve kot ogrodje delovanja aplikacij, zaradi česar je Huawei tema področjema posvetil največ pozornosti. Mobilne storitve HMS slovijo po visoki stopnji varnosti in varovanja zasebnosti, saj v nasprotnem primeru v trgovini AppGallery ne bi našli bančnih aplikacij večine najpomembnejših svetovnih ter slovenskih bank in ponudnikov finančnih storitev.

Pomembno je, da svoj telefon zaščitite pred nepooblaščenim vstopom, najbolje ravno z uporabo tipala prstnega odtisa, ki ga ima Huawei P50 Pro neposredno pod zaslonom, čeprav vstop v bančno aplikacijo zahteva ponovno dokazovanje identitete. Sicer je zanje značilno tudi upoštevanje najnovejših smernic in standardov zaščite naprav in varovanja informacij.

Zaradi ameriške blokade Huaweia je bil ta prisiljen skleniti dogovor z bankami, da so svoje aplikacije prilagodile tudi delovanju v okolju mobilnih storitev HMS. Proces integracije nikakor ni bil zahteven, nenazadnje je v ozadju še vedno operacijski sistem Android. Tehnične prilagoditve aplikacije iz Googla v ekosistem Huawei so zato jasne in preproste.

Bogat nabor bančnih aplikacij

Huaweieva trgovina AppGallery z mobilnimi aplikacijami je tretja največja na svetu in svojim uporabnikom ponuja več kot 172 tisoč aplikacij.

Med njimi so tudi pomembne lokalne aplikacije bank NLB, NKBM, Sparkasse, Intesa Sanpaolo, DH, Addiko in aplikacija finančne storitve mBills. Te vam bodo pomagale upravljati denarne tokove in hkrati ponujale raznovrstne funkcije, kot so potrjevanje spletnih nakupov, preverjanje stanja na računih, hitro plačevanje s pomočjo fotografiranja QR-kode na plačilnem nalogu (položnici), trgovanje z delnicami in še veliko več.

Na voljo so tudi druge podobne in hkrati izredno uporabne aplikacije, kot sta Revolut in Curve. Aplikacija Curve za mobilno plačevanje prek vmesnika NFC pametnega telefona deluje s katerokoli banko ali izdajateljem kartic ne glede na lokacijo uporabnika.

Časi se spreminjajo in z njimi tudi naše navade, zato je brezstično plačevanje s pametnimi telefoni postalo splošno sprejeto. Razbremenjeni smo iskanja bankomata, poslovalnice matične banke ter prenašanja gotovine in številnih plačilnih kartic. Da pa je nadzor nad lastnimi financami optimalen, potrebujete zmogljiv in predvsem zanesljiv pametni telefon, kot sta Huawei P50 Pro in P50 Pocket!

Povezan ekosistem naprav

Danes središče pametnega ekosistema velikokrat predstavljajo pametni telefoni. Na tem področju je Huawei v zadnjem času močno okrepil ponudbo, in sicer z modeloma Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket. Njima pa se pridružujejo še druge pametne naprave, ki olajšajo vsakdanje življenje. Najprej so tu pametni telefoni Huawei nova 9 SE, Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, ki jim sledijo še pametne ure serije Watch GT 3, monitorja MateView in MateView GT, nadvse čudovite in inovativne slušalke FreeBuds Lipstick in pametna ura za tekače Huawei Watch GT Runner.

V teh dneh pa tudi z nestrpnostjo pričakujemo začetek prodaje nove serije pametnih ur Watch GT 3 Pro. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.