Okuženost po dveh odmerkih (verjetno) ustvarja superimunost

Medtem ko lahko v evropskih državah in tudi Sloveniji najmanj omejitev zaradi epidemičnih ukrepov pričakujejo tisti, ki so prejeli tretji odmerek cepiva, ameriška študija nakazuje, da bi še večjo zaščito lahko imeli tisti, ki so bili okuženi s koronavirusom SARS-CoV-2 po tem, ko so prejeli dva odmerka cepiva. Toda tudi ta študija pušča nekaj odprtih vprašanj …

Cepiva proti covid-19 pomembno zmanjšajo verjetnost okužbe in še močneje zmanjšajo verjetnost hujšega poteka bolezni in posledične hospitalizacije, a je hkrati treba razumeti, da ne morejo povsem preprečiti prav vsake okužbe pri prav vsakem posamezniku.

Prebojne okužbe, to so tiste, ki se zgodijo po končanem cepilnem ciklu (z dvema odmerkoma cepiv proizvajalcev BioNTech/Pfizer, Moderna in AstraZeneca ali enim odmerkom cepiva Janssen), so predvsem za okužene veliko razočaranje, zlasti če se zgodijo pred priporočenim terminom za prejem tretjega odmerka, in povod za mnoge, da (neupravičeno) podvomijo o smiselnosti in učinkovitosti cepiva, kakršna pač je.

Prebojne okužbe niso zgolj slaba novica

Raziskava, ki so jo nedavno opravili na ameriški univerzi Oregon Health & Science University in o njej poročali v zelo ugledni medicinski znanstveni reviji Journal of the American Medical Association (JAMA), nakazuje, da okuženost po končanem cepilnem ciklu ni samo razlog za razočaranje in slabo voljo. Prebojne okužbe namreč ustvarjajo superimunost proti covid-19, nakazujejo rezultati omenjene raziskave.

Avtorji ob tem poudarjajo, da je cepljenje temelj imunosti, zato ga tudi oni svetujejo celotnemu prebivalstvu, prebojna okužba pa to imunost še znatno okrepi.

Čeprav pri večini okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 bolezen covid-19 poteka brez večjih zapletov, številni nimajo te sreče in pristanejo na bolnišničnem zdravljenju, tudi na intenzivnih oddelkih. Foto: Reuters

Dokazano za delto, lahko bi učinkovalo tudi za druge različice

To seveda nikakor ne pomeni, da bi bilo zaželeno, da se namerno okužimo, ker je covid-19, čeprav pri večini poteka blago, zelo nepredvidljiva bolezen, ki lahko povzroči težek potek in različne tudi dolgotrajne posledice.

Superimunost so ugotovili proti različici delta. Avtorji sicer verjamejo, da bo ta lahko zelo učinkovita tudi proti drugim različicam, tudi takim, ki bodo še nastale ob nadaljnjih mutacijah.

Ni še čas za nazdravljanje

Ta optimizem je vendarle treba uravnovesiti z dejstvom, da že o različici omikron marsičesa še ne vemo, kar bi nam omogočilo, da zanesljivo opredelimo njegovo nevarnost in rušilnost.

Dodaten pomislek pri tej raziskavi prispeva dejstvo, da je bila narejena na razmeroma majhnem vzorcu 52 ljudi. Vsi so zaposleni na tej univerzi in so prejeli izključno cepivo Comirnaty proizvajalcev BioNTech in Pfizer.

"Ni boljšega imunskega odziva"

"Ni boljšega imunskega odziva kot pri prebolelosti prebojne okužbe," je prepričan eden od glavnih avtorjev, izredni profesor molekularne mikrobiologije in imunologije na omenjeni ameriški univerzi dr. Fikadu Tafesse.

Eden od glavnih avtorjev raziskave, izredni profesor molekularne mikrobiologije in imunologije na ameriški univerzi Oregon Health & Science University dr. Fikadu Tafesse. Foto: ohsu.edu

Študija je namreč pokazala, da je raven in učinkovitost protiteles v krvnih vzorcih prebolevnikov prebojne okužbe tudi do desetkrat večja v primerjavi z istimi parametri dva tedna po prejemu drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalcev BioNTech in Pfizer.

Študija je tudi pokazala, da vsaka izpostavljenost virusu po končanem osnovnem cepilnem ciklu okrepi imunski odziv ob morebitnih naslednjih izpostavitvah, četudi novim različicam virusa, so prepričani avtorji.

Pandemije ni konec, a je vedno bolj jasno, kam gre

"Vidimo luč na koncu predora," je optimističen izredni profesor infektivnih bolezni in zdravstveni direktor medicine dela omenjene oregonske univerze Marcel Curlin, eden od soavtorjev raziskave.

"To ne pomeni, da je pandemije konec, a nakazuje, kam gremo: po prejemu cepiva in za tem še izpostavitvi virusu boste verjetno dosegli dokaj dobro raven zaščite pred prihodnjimi različicami, to pa bo zmanjšalo resnost svetovne pandemije," je povedal med drugim.

Zelo kužna in lahko prenosljiva različica omikron je še vedno velika neznanka – pozitivni znaki, da obolelost z njo pri številnih poteka razmeroma blago, še ne zadoščajo za sprostitev in dokončne sklepe. Foto: Reuters

Omikron je še vedno velika neznanka

Svetovna znanost intenzivno išče odgovor na eno od najbolj vročih vprašanj tega trenutka: kakšna je učinkovitost dostopnih cepiv proti nedvomno zelo kužni različici omikron. Čeprav se je v Evropi pojavila šele pred nekaj tedni, je na zelo hitri poti, da postane prevladujoča – na Portugalskem ji je to že uspelo.

Pri omikronu sta se začela pojavljati dva nova simptoma, ki ju pri prejšnjih različicah nismo poznali: bruhanje in izguba apetita. Za zdaj še nimamo dovolj podatkov, da bi sodili o resnosti in moči različice omikron – še vedno o njej vemo odločno premalo, toda statistike iz Republike Južne Afrike, kjer so omikron najprej ugotovili (četudi ni nujno, da se je tam najprej pojavil), opogumljajo: veliko okuženih je imelo blag potek.

Čeprav vedno več držav razmišlja o četrtem odmerku cepljenja, glavni ameriški epidemiolog dr. Anthony Fauci meni, da je treba najprej količinsko opredeliti imunsko učinkovitost tretjega odmerka. Foto: Reuters

Četrti odmerek – da ali ne?

Toda zdravstvo ni tako pomirjeno: celo ob morebitni bistveno manjši resnosti različice omikron je ob njeni nesporno veliko večji kužnosti in prenosljivosti nevarnost večjega navala na bolnišnično zdravljenje in intenzivne oddelke, kjer ne zmanjkuje le postelj, temveč tudi usposobljenega kadra, zelo realna in skrb vzbujajoča.

V Izraelu so že začeli cepiti s četrtim odmerkom, o njem razmišljajo tudi marsikje po Evropi, a glavni medicinski svetovalec ameriškega predsednika Bidna dr. Anthony Fauci meni, da je "prezgodaj razmišljati o četrtem odmerku", ker še ni povsem jasno, koliko dodatne zaščite zagotavlja tretji odmerek. To pa je le eden od odgovorov, ki ga znanost in javnost nujno potrebujeta za sprejem dobrih odločitev, ki nas bodo odrešile epidemične zmede in pekla.