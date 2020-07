Odlični prenosniki Huawei MateBook že kmalu v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Huawei je prenosne računalnike MateBook predstavil v začetku leta 2016, v tem času pa so pridobili ugled in danes veljajo kot eni izmed najboljših na trgu. Zato je toliko bolj razveseljivo, da bodo MateBook X Pro , MateBook 13 , MateBook D14 in MateBook D15 zdaj na voljo tudi slovenskim kupcem, ki bodo po njihovi zaslugi imeli pestrejšo izbiro kakovostnih naprav, brez katerih sodobno življenje ni mogoče.

"Predani smo slovenskim uporabnikom in izjemno ponosni, da smo na lokalnem trgu zaokrožili ekosistem naprav Huawei. Prenosni računalniki serije MateBook uporabnikom ponujajo široko paleto možnosti, in verjamemo, da bo vsak našel nekaj zase - od poslovnih uporabnikov, študentov, do uporabnikov, ki bodo prenosni računalnik uporabljali doma za vsakodnevna opravila," je povedal Norman Mueller, direktor marketinga Huaweia za Hrvaško in Slovenijo.

Na slovenski trg tako prihajajo vse tri družine prenosnikov MateBook, od cenovno dostopnih modelov MateBook D, prek modelov MateBook 13, do revolucionarnega poslovnega ultra tankega prenosnika MateBook X Pro. Ob nakupu izbranih modelov pa prejmete še bogata darila.

Ugodnosti za prve kupce

Huaweievi prenosniki bodo v Sloveniji na voljo od 27. julija, kupci, ki bodo z nakupom pohiteli, pa bodo poleg odličnega prenosnika dobili še zelo uporabna darila.

Ob nakupu prenosnega računalnika MateBook X Pro prejmete pametni telefon Huawei P40, nahrbtnik in brezžično miško.

Ob nakupu prenosnega računalnika MateBook 13 prejmete pametni telefon Huawei P40 lite, nahrbtnik in brezžično miško.

Ob nakupu prenosnega računalnika MateBook D 14 ali D 15 prejmete pametni telefon Huawei P40 lite E, nahrbtnik in brezžično miško.

Ponudba velja do 9. avgusta 2020 ali do razprodaje zalog.

MateBook X Pro za zahtevne uporabnike

Prenosni računalnik MateBook X Pro je namenjen poslovnim uporabnikom in ustvarjalcev vsebin, ki zahtevajo kakovost in visoke zmogljivosti. Odlikuje ga kovinsko ohišje z vrhunsko končno obdelavo, na voljo pa bo v mistični srebrni barvi. Huaweiev najpomembnejši prenosni računalnik je tudi izjemo prenosljiv; debel je le 14,6 milimetra in tehta 1,33 kilograma, odlikuje pa ga tudi 35,3-centimetrski zaslon, občutljiv na dotike, ločljivosti 3K (3000 x 2000 pik), ki je sposoben prikazati 100 odstotkov barvnega obsega sRGB.

MateBook 13 za vse, ki vedo, kaj želijo

S 33-centimetrskim (13-palčnim) zaslonom ločljivosti 2K (2160 x 1440 pik) prenosnik MateBook 13 prinaša neverjetno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Z majhnimi merami, teže le 1,3 kg, vrhunskimi procesorji Intel in vzdržljivim kovinskim ohišjem nudi estetsko zasnovo, inovativne tehnologije in pametno izkušnjo rabe.

Zmogljivi in dostopni prenosniki MateBook D

Prenosni računalnik MateBook D s 14-palčnim (35,56 cm) ali 15-palčnim (39,62 cm) zaslonom in procesorji AMD odlikujejo zmogljivosti po dostopni ceni. Zasnovan je za mlade uporabnike, saj uvaja revolucionarno izkušnjo uporabe več različnih naprav na enem zaslonu. Poleg lahkega, elegantnega in kakovostnega ohišja, neprekosljivih zmogljivosti in odličnega zaslona prinaša tudi vrsto novih funkcij, ki jih bodo uporabniki znali ceniti.

Tehnične karakteristike in cene

Model Tehnični podatki MPC MateBook X Pro Intel i7, 16 GB RAM, pomnilnik 1 TB, grafična kartica Geforce MX250, zaslon na dotik, Windows 10 Pro 2099 evrov MateBook D 14 AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, pomnilnik 512 GB, Windows 10 Home 699 evrov MateBook D 15 AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, pomnilnik 256 GB, Windows 10 Home 649 evrov MateBook 13 Intel i7, 16 GB RAM, pomnilnik 512 GB, grafična kartica Geforce MX250, zaslon na dotik, Windows 10 Home 1499 evrov MateBook 13 Intel i5, 8 GB RAM, pomnilnik 512 GB, grafična kartica Intel UHD 620, Windows 10 Home 999 evrov

Več o prenosnikih MateBook pa na spletni strani https://consumer.huawei.com/si/.

