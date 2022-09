Ob najhitrejši in najkrajši zdaj lahko izberemo tudi najbolj zeleno pot

Googlovi Zemljevidi omogočajo načrtovanje poti z javnim prevozom, peš, kolesom in, kakopak, z lastnim prevozom – a če smo do zdaj v Sloveniji in večini držav lahko izbirali med najkrajšo in najhitrejšo potjo, bomo zdaj v skoraj 40 državah, tudi Sloveniji, lahko izbirali tudi okoljsko najprijaznejšo.

Samo nekaj minut več za podporo planetu (in svoji denarnici)

Okoljsko najprijaznejša pot je tista, na kateri je najmanjša poraba goriva, kar ne pomeni le prihranka denarja za gorivo, temveč tudi zmanjšanje ogljičnih izpustov. Zgolj nekaj minut počasnejša pot je namreč lahko okoljsko (in finančno) bistveno ugodnejša, uporabnik pa ima še vedno na voljo sebi najbolj zaželeno pot oziroma način njenega izračuna opredeliti v nastavitvah Googlovih Zemljevidov (Maps).

Izračun okoljsko najprijaznejše poti je Google najprej uvedel v ZDA, Kanadi in Nemčiji, zdaj pa so se jim poleg Slovenije med drugimi pridružili še Hrvaška, Avstrija, Irska, Finska, Grčija, Turčija, Italija, Poljska, Švica, Španija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Nemčija, Romunija, Madžarska, Norveška, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Češka, Slovaška, Švedska, Belgija in Francija.

Trajnostni prispevek

Pri Googlu ocenjujejo, da je funkcionalnost okoljsko najprijaznejše poti že do zdaj pripomogla k zmanjševanju več kot pol milijona ton ogljikovih emisij, kar je primerljivo umiku sto tisoč avtomobilov na fosilna goriva s cest.

Tako smo izračunali bolj zeleno pot do Obale. Ker se okolju najprijaznejša pot lahko razlikuje glede na vrsto motorja (npr. dizelski motorji so pri višjih hitrostih običajno učinkovitejši od bencinskih ali plinskih, hibridna in električna vozila pa se bolje obnesejo v prometu z ustavljanjem in vožnjo), bo Google predvidoma v prihodnjih tednih voznikom v Evropi, ZDA in Kanadi omogočil izbiro vrste motorja v nastavitvah Googlovih Zemljevidov: bencinski, plinski, dizelski, hibridni ali električni.

Uporabnikom električnih vozil Googlovi Zemljevidi razkrijejo tudi kraje in značilnosti polnilnih postaj, pri nekaterih tudi vsakokratno razpoložljivost. Krepijo pa se tudi nabor koristnih podatkov in algoritmi za kolesarje in pešce, kar je dodaten prispevek trajnosti, so sporočili iz Googla.