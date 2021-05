Novost za vse, ki se želite cepiti: kako se naročiti v pol minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes predstavil novo spletno aplikacijo na portalu z-VEM , ki omogoča zelo hitro naročilo na cepljenje proti bolezni covid-19 brez digitalnega potrdila. Nova platforma je namenjena vsem odraslim prebivalcem Republike Slovenije, ki se nameravajo cepiti. Predsednik vlade Janez Janša je danes sicer napovedal, da se bodo od naslednjega tedna lahko cepili vsi, ki bodo to želeli .

Naročilo na cepljenje proti bolezni covid-19 prek nove spletne aplikacije na platformi z-VEM poteka v štirih korakih. Digitalno potrdilo za uspešno prijavo ni potrebno.

- Uvodna stran obrazca (Identifikacija) za prijavo na cepljenje, kjer potrdimo, da oddajamo naročilo na cepljenje zase oziroma za drugo osebo.

Foto: Matic Tomšič

- Vpis naročila, kjer vnesemo zahtevane osebne podatke. To so enotna matična številka (EMŠO), številka zdravstvenega zavarovanja, začetnici osebnega imena in priimka.

Foto: Matic Tomšič

- Oddaja naročila, kjer je ključnega pomena vpis mobilne telefonske številke, prek katere bomo prejeli varnostno kodo za dokončno potrditev naročila.

Foto: Matic Tomšič

Na dnu obrazca Oddaja naročila lahko označimo tudi morebitne prednostne kriterije, kot so kronična obolenja.

Foto: Matic Tomšič

- SMS potrditev. Ko oddamo naročilo na cepljenje, nam NIJZ prek sporočila SMS vrne kodo za potrditev naročila. Kodo prepišemo v polje SMS varnostna koda in kliknemo na Potrdi oddajo.

Foto: Matic Tomšič

Nato bomo prejeli dve potrditvi, da smo prijavljeni na cepljenje, eno na spletni strani z-VEM in eno prek sporočila SMS, ki ga bo poslal odzivnik NIJZ.

Foto: Matic Tomšič

Kaj pa tisti, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku, v cepilnem centru ali prek e-Uprave?

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji vladni novinarski konferenci dejal, da se posameznikom, ki so se na cepljenje proti bolezni covid-19 prijavili pri svojem osebnem zdravniku ali v enem od cepilnih centrov, ne bo treba prijaviti še prek nove spletne aplikacije.

Tisti, ki so interes za cepljenje izrazili prek obrazca na e-Upravi, pa bodo v prihodnjih dneh prejeli sporočilo SMS (ali e-pošto, če niso navedli telefonske številke) s kodo, s katero bodo potrdili svojo prijavo na cepljenje. S tem bodo po besedah ministra vse prijave poenotene v eni centralni bazi podatkov. Prijave prek e-uprave se z zagonom nove aplikacije ukinjajo.

Foto: STA



Poudaril je tudi, da gre za pomemben nov korak v digitalizaciji slovenskega zdravstva, saj bodo na isti platformi v prihodnje lahko gradili nov sistem javnega naročanja. Minister za zdravje Janez Poklukar je zatrdil, da nova enotna rešitev za prijavljanje na cepljenje proti bolezni covid-19 zagotavlja visoko stopnjo varnosti, saj ne omogoča vpogledov v zdravstvene evidence posameznikov.Poudaril je tudi, da gre za pomemben nov korak v digitalizaciji slovenskega zdravstva, saj bodo na isti platformi v prihodnje lahko gradili nov sistem javnega naročanja.

Si bom lahko sam izbral cepilni center?

V obrazcu v novi spletni aplikaciji z-VEM ni možnosti izbire preferenčnega cepilnega centra. Poklukar je pojasnil, da cepilnega centra ne bo mogoče izbrati. Določen bo glede na lokacijo zdravstvenega doma, kjer ima oseba, ki se prijavlja na cepljenje, izbranega osebnega zdravnika. Če tega nima, bo cepilni center določen glede na kraj stalnega bivališča oziroma na občino delodajalca.

Prijava ni bila uspešna. Kaj pa zdaj?

V primeru neuspešno zaključene prijave na cepljenje bo o njej vseeno obveščen cepilni center. Preverilo bodo, kaj se je zgodilo, da prijava ni bila dokončana. Po besedah ministra Poklukarja želijo s tem zaščititi predvsem tehnološko morda manj vešče starejše prebivalstvo, ki bi težave s potrjevanjem prijave prek sporočila SMS. "Starejši ne bodo spregledani, temveč bodo zagotovo uvrščeni na sezname prijav," je še dejal minister.

