Novost v znani slovenski trgovski verigi, toda ali je zanjo pravi čas?

Slovenska veriga trgovin s pnevmatikami in rezervnimi avtomobilskimi deli Euroton od konca oktobra kupcem omogoča plačilo blaga s kriptovalutami bitcoin, ether in litecoin. Ker na trgu kriptovalut v zadnjem obdobju vlada obsedno stanje, saj so cene največjih strmoglavile in divje nihajo, nas je zanimalo, kako je pri takšnem plačilnem sistemu omejeno tveganje za kupca in prodajalca. Vrednost bitcoina se lahko v času, ko se kupec odloča, katero gumo bo kupil, namreč drastično spremeni.

Plačilni sistem, ki je že v uporabi v več kot dvajsetih poslovalnicah trgovine Euroton po Sloveniji, je razvilo slovensko-britansko podjetje Limitlex. Platforma, ki so jo naredili v sodelovanju s podjetjem Comtron, proizvajalcem plačilnih terminalov POS, ima prednosti tako za prodajalce in kupce.

Euroton kot plačilna sredstva trenutno sprejema kriptovalute bitcoin, ether in litecoin. Foto: Limitlex

Prvim omogoča preprosto sprejemanje kriptovalut zgolj z nadgradnjo programske opreme terminala POS, drugim pa plačilo neposredno iz njihove obstoječe digitalne denarnice za kriptovalute. To pomeni, da kupcu ni treba opraviti postopka registracije v Limitlexov plačilni sistem, so pojasnili v družbi.

Tako poteka plačilo s kriptovalutami v trgovini Euroton:

Kaj se zgodi, če se cena kriptovalut spremeni, ko se kupec še odloča za nakup?

Eden največjih razlogov, zakaj s kriptovalutami še ni mogoče plačevati vsevprek, je velika volatilnost trga. Cena določene kriptovalute lahko v enem dnevu v najbolj skrajnih primerih namreč zaniha tudi za več deset odstotkov, zaradi česar je določenemu izdelku ali storitvi skoraj nemogoče postaviti fiksno ceno v bitcoinih ali kateri drugi kriptovaluti.

Cena bitcoina je med ponedeljkom in torkom v 24 urah padla za blizu 1.000 dolarjev, kar pomeni, da je v tem časovnem obdobju izgubil okrog 19 odstotkov vrednosti. Če bi cena padala linearno, bi to pomenilo, da je bitcoin vsako uro padel za okrog 0,79 odstotka. Kupec, ki bi v Euroton prišel ob desetih in si za nakup vzel eno uro, nato pa se odločil za izdelek, ki ga je videl takoj na začetku, bi zaradi padca bitcoina moral plačati več kot ob prihodu v trgovino. Foto: Coinmarketcap.com

Kot je za Siol.net pojasnil soustanovitelj in direktor družbe Limitlex Igor Kregar, so v trgovini Euroton z njihovo pomočjo to prepreko zaobšli tako, da so cene vseh izdelkov v evrih in se sproti preračunavajo v kriptovalute, s katerimi je mogoče plačati, torej v bitcoin, ether (oziroma ethereum) ali litecoin. Cene se glede na dogajanje na trgu osvežujejo na pet sekund.

S tem je v prvi vrsti sicer zaščiten prodajalec, je poudaril Kregar. "Prodajalec ne more sprejeti tveganja, da bi sprejel kriptovalute po določeni vrednosti, nato pa jih na borzi prodal po drugi, nižji vrednosti, in tako s prodanim izdelkom ustvaril izgubo," je dodal.

Kaj pa zaščita kupcev? "Nihanje cen na trgu je dejstvo, ki ga pozna oziroma bi z njim moral biti seznanjen vsak imetnik kriptovalut. Na strani kupca zato ne bi smelo biti težav, saj plačilni sistem deluje po pričakovanjih," je še pojasnil Igor Kregar. Foto: Limitlex

