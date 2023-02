Novost v Sloveniji: končno so nas našli na zemljevidu sveta

Medtem ko je Microsoft v Sloveniji že desetletja prisoten z uradno podružnico s sedežem v Ljubljani, je bila Slovenija za njegovo vejo s področja videoiger, Xbox, ki obstaja od leta 2001, tako rekoč država tretjega sveta.

Konzole Xbox ter tudi igre in pripomočke zanje je pri nas sicer mogoče kupiti, a Slovenije še vedno ni na seznamu držav, kjer je Xbox uradno podprt. Slovenski ljubitelj konzole, ki želi izkoristiti vse, kar ponuja Xbox, je pri ustvarjanju uporabniškega računa tako rekoč prisiljen v laganje, da se nahaja v drugi državi (kjer je Xbox podprt) in ne v Sloveniji.

Naročniški model Game Pass oziroma Xbox Game Pass je za Microsoft postal izredno pomemben, saj ustvari že okrog petino celotnih prihodkov blagovne znamke Xbox. Foto: Shutterstock

Stanje se zdaj vsaj malce izboljšuje, saj je bil narejen prvi korak k prepoznavi Slovenije kot uradnega trga Xboxa. Skupaj z 39 drugimi državami je od 28. februarja namreč vključena v predogledni oziroma preizkusni termin za storitev PC Game Pass, ki trenutno omogoča dostop do več sto videoiger prek aplikacije Xbox za osebni računalnik.

PC Game Pass podobno kot platforme za pretočno predvajanje glasbe ali videa temelji na naročniškem modelu, kar pomeni, da za mesečno plačilo prejmemo dostop do vseh vsebin, v konkretnem primeru do računalniških iger. Cena naročnine za PC Game Pass je prvi mesec promocijski evro, nato pa deset evrov.



Kaj dobimo za ta denar? Števec videoiger, ki so vključene v storitev Game Pass in jih je mogoče igrati na osebnih računalnikih, na uradni spletni strani Xbox trenutno kaže številko 434. Igralcem v Sloveniji jih bo na platformi PC Game Pass spočetka na voljo nekaj več kot sto, je razvidno iz predogledne različice storitve.



PC Game Pass bo deloval na osebnih računalnikih z operacijskima sistemoma Windows 10 in Windows 11. Foto: Shutterstock

Med njimi so naslovi iz številnih svetovno znanih franšiz, kot so Halo, Forza, The Elder Scrolls, Mass Effect, Gears of War, Age of Empires, Dishonored, Fallout, Assassin's Creed, Battlefield, Crusader Kings, Dead Space, pa tudi posamične uspešnice, kot so Minecraft, Dead Cells, Death Stranding, It Takes Two, No Mans Sky, Undertale.

PC Game Pass je za zdaj mogoče preizkusiti prek članstva v Microsoftovem programu Insider, katerega člani imajo prioritetni dostop do prihajajočih novosti v Microsoftovem ekosistemu. V prihodnjih mesecih − kdaj natanko, še ni znano − pa bo PC Game Pass na voljo vsem uporabnikom.