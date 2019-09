Novo inteligentno omrežje: signal WiFi v vsakem kotičku doma

Ko se vsa družina, vsak s svojo napravo v rokah, stiska sredi dnevne sobe na kavču, ker drugje ni dobrega signala, lahko vemo, da je čas za ukrepanje.

Računalniki, tablice, mobiteli, pametni televizorji, pa klimatske naprave, kamere in razni senzorji – vse to so naprave, ki potrebujejo dostop do interneta. Še več, za udobno uporabo je pomembno, da delujejo v vsakem kotičku doma, pa tudi na vrtu ali v kletnih prostorih. Vse tovrstne izzive sedaj rešuje nova storitev Telekoma Slovenije Turbo WiFi.

Turbo WiFi za najboljšo uporabniško izkušnjo združuje vrhunski modem in ojačevalnik signala, ki se povežeta v tako imenovani WiFi Mesh. S samodejnim preklapljanjem med WiFi-kanali pa prepozna zasičenost omrežja in sproti preklaplja na kanal z najboljšim signalom in najmanjšo zasedenostjo.

Internet, zaradi katerega bodo sosedje pozeleneli od zavisti Turbo WiFi temelji na tehnologiji WiFi-Mesh, ki je v zadnjem času postala izredno dostopna in popularna tudi med zasebnimi uporabniki. Naprave, povezane v tehnologijo WiFi-Mesh, omogočajo boljšo pokritost stanovanja ali pisarne, večje hitrosti prenosa podatkov, samodejni prehod med dostopnimi točkami WiFi ter samodejno preklapljanje kanalov WiFi ob povečani zasedenosti ali motnjah. Na ta način Turbo WiFi zagotavlja visoke hitrosti prenosa podatkov, tudi več kot 1 Gbit/s. Na voljo sta dve rešitvi: Osnovni komplet vsebuje modem FRITZ!Box in ojačevalnik FRITZ!WLAN (2,99 evra na mesec).

modem FRITZ!Box in ojačevalnik FRITZ!WLAN (2,99 evra na mesec). Če ustrezen modem FRITZ!Box že imate ali pa želite osnovni komplet še razširiti, izberite dodaten ojačevalnik FRITZ!WLAN (1,69 evra na mesec).

Ko pridejo gostje, smo lahko povsem varni

Ko otroke obiščejo sošolci ali pa imamo družinska srečanja in gostimo sosede, ki rade pridejo klepetat ob kavici, jim ponavadi zelo radodarno zaupamo geslo, da se lahko mimogrede povežejo v naše brezžično omrežje.

Pogosto pa jim nevede s tem zaupamo dostop do storitve, kjer hranimo tudi zelo občutljive podatke, zato predlagamo, da se v tem primeru raje odločite za posebno omrežje za goste.

Bloki: signal, ki intuitivno poišče najboljšo rešitev

V večstanovanjskih stavbah se večkrat pojavi interferenca različnih signalov, kar lahko vpliva na kakovost domačega omrežja. S storitvijo Turbo WiFi poskrbimo za odlično pokritost stanovanja, hkrati pa si zagotovimo tudi, da bomo imeli zaradi samodejnega preklapljanja med frekvencami vedno na voljo najbolj kakovosten signal.

Prevzemimo nadzor

Uporabniki lahko nastavitve domačega WiFi-omrežja preprosto upravljate prek mobilne aplikacije, prek katere lahko spremljate naprave, ki so povezane v omrežje. Tako lahko s preprostim ukazom na daljavo na primer vključite ali izključite dostop do interneta, kar je rešitev, ki jo najpogosteje pogrešajo starši, ki želijo svojim otrokom zagotoviti varen in nadzorovan dostop do interneta.