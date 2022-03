Novi telefoni (in še kaj), ki smo jih spoznali v Barceloni

Čeprav je Mobile World Congress predvsem strokovni dogodek, ga proizvajalci pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav neredko vidijo kot priložnost za predstavitev svojih novosti, s katerimi bodo nagovorili končne uporabnike. Pogledali smo, kaj so pripravili letos.

Honor Magic4 – naslednika njihovega višjega razreda

Družba Honor, ki se je oddvojila od svoje nekdanje matične družbe Huawei, je napovedala serijo pametnih telefonov Magic4. Nekoč nizkocenovna in mladostna Huaweijeva znamka je ubrala samostojno pot, saj se je tako izognila ameriškim omejitvam, zaradi katerih sta kitajska proizvajalca Huawei in ZTE (zadnji sicer ni pomembneje prisoten v Evropi) ostala brez možnosti uporabe Googlovih storitev in aplikacij, predvsem Googlove programske tržnice Play Store, na svojih novih telefonih.

Izvršni direktor družbe Honor George Zhao je predstavil novo serijo zmogljivejših pametnih telefonov Magic4.

Serija Magic4 meri na zahtevnejše uporabnike, v njej sta dva telefona, zmogljivejši z oznako Pro. Oba se ponašata z najnovejšim Qualcommovim procesorjem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, s katerim se je v Barceloni pohvalil tudi prvi mož družbe Qualcomm Cristiano Amon. Ta najnovejši procesor v primerjavi s predhodnikom Magic3, kjer je procesor Snapdragon 888, po besedah njegovih snovalcev namreč prinaša do ene petine hitrejše delovanje in kar trikrat večje zmogljivosti za obdelavo podatkov pri funkcijah umetne inteligence.

Ena od razlik med telefonoma serije Magic4 je v hitrosti polnjenja. Običajni Magic4 podpira že tako hitro 66-wattno polnjenje, medtem ko Magic4 Pro prinaša kar stowattno polnjenje, ki obljublja, da bo njegov povsem prazen akumulator do vrha napolnil v pol ure.

Nova Honorjeva pametna ura se je oblikovno zgledovala po klasičnih urah, so povedali njeni snovalci.

Nosljive naprave z okrepljenimi funkcijami zdravja

Ekosistem Honorjevih izdelkov so obogatile še nova pametna ura Honor GS3 in slušalke Honor Earbuds 3. Nova Honorjeva pametna ura se je oblikovno zgledovala po tradicionalnih analognih urah, obenem pa je, kot so povedali, opremljena z okrepljeno senzoriko, ki veliko natančneje spremlja srčni utrip uporabnika.

Slušalke Honor Earbuds pa, kot so izpostavili v Barceloni, niso le klasične brezžične slušalke, temveč prve med njimi, ki omogočajo spremljanje telesne temperature.

Ali ste kdaj pričakovali ali želeli, da bi vam brezžične slušalke hkrati merile tudi telesno temperaturo?

TCL: telefoni, tablice in koncepti

Podjetje TCL je že predlani razveseljevalo z nenavadnimi koncepti, kot je dvojno pregibni telefon, tovrstno tradicijo pa so ohranili tudi letos. Tako so letos predstavili koncept pametnega telefona, ki je vrtljiv v vseh 360 stopinjah in tako omogoča pregib tako navznoter kot navzven. Pokazali so tudi koncept izvlečnega zaslona. Svoje letošnje novosti, ki bodo že v prvi polovici pomladi prišle na trg, so deloma že predstavili pred slabima dvema mesecema na sejmu CES v Las Vegasu, kjer naš medij ni bil prisoten.

V ospredju je serija 30, v kateri je kar pet telefonov, skupni imenovalec vseh pa je po besedah njihovih snovalcev celovita funkcionalnost omrežij 5G v srednjem in nižjem cenovnem razredu.

TCL 30+ je najzmogljivejši v peterčku novih pametnih telefonov serije TCL 30.

Očala kot podaljšek telefona

Zanimiva novost TCL so tudi pametna očala NXTWEARG, ki so podaljšek, natančneje dodatni zaslon z njimi povezanega pametnega telefona. Na njih se namreč zrcali zaslonski prikaz tega telefona, lahko tudi tridimenzionalno.

Med novostmi je tudi, kot mu pravijo, okoljsko naravnana tablica, ki nima svoje osvetlitve ozadja, temveč izkorišča svetlobo svoje okolice, kar podaljšuje vzdržljivost akumulatorja.

Pametna očala TCL NXTWAERG zrcalijo zaslonsko sliko z njimi povezanega pametnega telefona bodisi dvo- bodisi trodimenzionalno. Foto: TCL

Huawei niso samo telefoni

Serijo pametnih telefonov P50 je Huawei predstavil že pred barcelonskim dogodkom, kjer so jih tudi razkazali, tako kot zbirko njihovih potrošniških izdelkov za poslovne uporabnike MateBook, MateStation in MatePad.

Pri Huaweiju so ob letošnji nadgrajeni različici njihovega premijskega prenosnika posebej izpostavili zvesto upodabljanje barv na zaslonskih prikazih. Na premijski strani Huaweijevih prenosnikov je nadgrajeni Matebook X Pro 2022, za katerega pravijo, da je prvi na svetu z visoko certifikacijo za barvno natančnost, ki jo podeljuje TÜV Rheinland. Od lanskega predhodnika se razlikuje predvsem po malenkost večjem zaslonu in višji (90-herčni) osvežitvi zaslonskega prikaza.

Tako ta prenosnik, katerega cene in dneva začetka prodaje nam niso zaupali, kot njihove druge naprave bodo, kot so napovedali, tesno povezali v "super napravo (Super Device)" za pametno pisarno, kjer bo opravila mogoče izmenljivo opravljati tako prek mobilnih naprav kot tudi prek računalnikov.

Ko pa smo že pri prenosnih računalnikih, ne smemo spregledati novih prenosnih računalnikov Lenovo – igralne prenosnike IdeaPad Gaming s 15- (38,1-) ali 16-palčnim (40,6-centimetrskim) zaslonom, več prenosnikov ThinkPad in ThinkBook z 12. generacijo procesorjev Intel ter ThinkPad X13s, prvi prenosnik na svetu z novimi Qualcommovimi procesorji Snapdragon 8cx Gen 3.

Lenovo ThinkPad X13s je prvi prenosnik na svetu s Qualcommovim procesorjem Snapdragon, ostali novi prenosniki Lenovo uporabljajo 12. generacijo procesorjev Intel.

HMD Global s tremi nizkocenovnimi telefoni

Podjetje HMD Global, ki ima pravice za blagovno znamko Nokia za pametne telefone in sorodne mobilne naprave, je v Barceloni – ne dolgo po predstavitvi dveh novincev v nekoliko višji seriji G – predstavila tri nove telefone serije C. Ti se usmerjajo predvsem na uporabnike, ki jim je cena zelo pomemben dejavnik pri izbiri.

Usmeritev v cenovno dostopne pametne telefone se je izkazala za pravilno, saj so jim leta 2021 prihodki glede na leto 2020 zrasli za kar 41 odstotkov, je v Barceloni razkril izvršni direktor družbe HMD Global Florian Seiche. Številke to potrjujejo: lansko leto je bilo zanje prvo polno leto operativne dobičkonosnosti.

Glavni izvršni direktor družbe HMD Global Florian Seiche je na letošnjem Mobile World Congressu v Barceloni predstavil tri nove telefone Nokia serije C. Foto: Reuters Nokia C21 Plus, Nokia C21 in druga izdaja telefona Nokia C2 nadaljuje vrednote, ki jih HMD Global vztrajno zagovarja in prispevajo k temu, da lahko uporabnik (če le nima previsokih zahtev in pričakovanj) svoj pametni telefon zanesljivo uporablja čim dlje. Vsi trije v vseh svojih različicah bodo imeli namreč priporočeno redno maloprodajno ceno pod 120 evrov.

Xiaomi prvič pripeljal Poco v Barcelono

Na isti dan, kot je v Ljubljani Xiaomi predstavil novo serijo pametnih telefonov Redmi Note 11 (marsikje so spretneje izbrali termin te predstavitve, da so mediji lahko spremljali obe predstavitvi), je ta v Evropi hitro rastoči kitajski tehnološki proizvajalec premierno predstavil novosti svoje, kot ji rečejo, mlade blagovne znamke Poco. Ta si z matično družbo Xiaomi deli proizvodnjo in poprodajo, a ima svoj neodvisni razvoj, prodajo in trženje. Pravzaprav je bila to prva predstavitev te blagovne znamke na Mobile World Congressu.

Poco X4 Pro 5G bo na voljo v treh barvah.

Poco X4 Pro 5G je zmogljivejši telefon v novem dvojčku, če pa v njem želite osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora, bo priporočena redna maloprodajna cena zanj 349 evrov. Ob zmerni ceni še vedno ima kamero, katere glavno tipalo ima ločljivost 108 milijonov pik, 6,67-palčni (skoraj 17-centimetrski) zaslon AMOLED, katerega slika se osveži 120-krat v sekundi, in podporo za hitro 67-wattno polnjenje. Poco M4 Pro ima za približno pet odstotkov manjši zaslon in nekoliko nižje specifikacije, a je zato tudi približno 80 evrov cenejši od primerljive konfiguracije svojega zmogljivejšega brata.