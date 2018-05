Nov škandal v svetu kriptovalut: vplivnež je prodajal "lažne" bitcoine

Več kot tisoč vlagateljev v bitcoin se pripravlja na skupinsko tožbo proti spletni strani bitcoin.com in njenemu lastniku Rogerju Veru, ki velja za eno najbolj kontroverznih oseb v svetu kriptovalut. Spletna stran bitcoin.com je kupce kriptovalut prejšnji teden namreč naplahtala, da so namesto bitcoina kupili alternativno valuto bitcoin cash, katere najglasnejši podpornik je prav Roger Ver.

Cena enega bitcoina je trenutno okrog 7.500 evrov, cena enega bitcoin casha pa malce manj kot 1.100 evrov, kažejo podatki na analitični spletni strani Coinmarketcap. Kliknite za obisk. Foto: Thinkstock

Kriptovaluta bitcoin cash je nastala lani avgusta po tako imenovanem forku oziroma odcepitvi od bitcoina. Bitcoin cash je razmeroma hitro pridobil zelo veliko skupnost podpornikov, ki jim je bila všeč njegova tehnična superiornost v primerjavi z bitcoinom, saj so transakcije bitcoin casha hitrejše in cenejše.

Bitcoin cash je zelo hitro postal tudi četrta najvrednejša kriptovaluta po tržni kapitalizaciji, zaostaja namreč samo za bitcoinom, ethereumom in ripplom.

Eden najglasnejših zagovornikov kriptovalute bitcoin cash je postal Roger Ver, ki je od leta 2014 lastnik spletne strani bitcoin.com. To je eno najbolj znanih spletnih mest, kjer lahko uporabniki kupijo kriptovaluti bitcoin in bitcoin cash ter prebirajo novice iz sveta kriptovalut.

Roger Ver se je leta 2014 odpovedal ameriškemu državljanstvu in postal državljan karibske otoške državice Sveti Krištof in Nevis. Trenutno živi na Japonskem. Ver je svoje prve bitcoine kupil že leta 2011, ko so bili v primerjavi z današnjimi cenami še zelo poceni, in obogatel. Vrednost njegovega premoženja je bila pred enim letom, ko je bil bitcoin od astronomske rasti decembra lani oddaljen še nekaj mesecev, ocenjena na več kot 40 milijonov evrov. Foto: Wikimedia Commons

Roger Ver svoje naklonjenosti kriptovaluti bitcoin cash ne skriva. V zadnjih mesecih je, ko je govoril o kriptovaluti bitcoin cash, to večkrat imenoval kar bitcoin, medtem ko je pravi bitcoin naslavljal z "bitcoin core". Posledično je bitcoin.com postal tudi edina spletna stran, kjer se bitcoin v nasprotju z imenom spletne strani ne imenuje bitcoin, temveč bitcoin core.

Bitcoin in bitcoin cash imata praktično isti logotip, zato ju je preprosto zamenjati. Foto: Wikimedia Commons

Zaradi njegovega prestopa na stran bitcoin casha so Rogerja Vera, ki je bil sicer eden zgodnejših vlagateljev v kriptovaluto bitcoin in jo je dolgo tudi promoviral kot najboljšo stvar vseh časov, v spletni skupnosti navdušencev nad kriptovalutami označili za izdajalca in Judo Iškairjota.

Naplahtal je na stotine ljudi, a še vedno trdi, da je bitcoin cash pravi bitcoin

Še hujših zmerljivk je bil Ver najverjetneje deležen po potezi, ki sta si jo on oziroma njegov bitcoin.com privoščila prejšnji teden.

Verovo prepričanje, da je bitcoin cash v resnici pravi bitcoin, je namreč doseglo vrhunec, ko ga je tako tudi poimenoval na spletni strani bitcoin.com in povzročil zmedo, zaradi katere so ljudje namesto zaželenega bitcoina kupovali bitcoin cash.

Mnogi obiskovalci spletne strani bitcoin.com niso bili pozorni, da zraven imena kriptovalute Bitcoin v oklepajih piše BCH, kar je kratica za bitcoin cash. Pravi bitcoin (BTC) je spletna stran medtem poimenovala bitcoin core. Foto: zajem zaslona

Po vsesplošnem ogorčenju in jeznih odzivih na družbenih omrežjih je spletna stran bitcoin.com sicer spremenila poimenovanje kriptovalut tako, da ni več dvoma, katera je bitcoin cash, a prepozno, da bi se izognila posledicam.

Oškodovani posamezniki, ki so namesto bitcoina kupili bitcoin cash, zdaj pripravljajo skupinsko tožbo zoper bitcoin.com. V skupini v aplikaciji za zasebno komuniciranje Telegram se jih je zbralo že več kot 1.100. Trenutno na kupček z donacijami v kriptovaluti bitcoin zbirajo sredstva, s katerimi bodo v več državah najeli pravne zastopnike.

Čeprav je na spletni strani bitcoin.com spremenil poimenovanje kriptovalut, pa Roger Ver na svojem profilu na Twitterju medtem še naprej zagovarja, da je bitcoin cash v resnici pravi bitcoin.

Preberite tudi:

Bill Gates povedal, kaj si misli o kriptovalutah, in razjezil marsikoga

Slovenec, ki je zaslužil 50 milijonov evrov, bo imel veliko težavo