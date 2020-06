Nora trditev iz klana zloglasnega kralja mamil Pabla Escobarja

V času Escobarjeve strahovlade, ki je trajala od zgodnjih 80. let prejšnjega stoletja do Escobarjeve smrti leta 1993, je Kolumbija postala svetovna prestolnica umorov. Medellinski kartel je s silo odstranjeval tako politične nasprotnike kot rivale iz kriminalnega podzemlja. Kljub nasilju so imeli številni prebivalci Medellina Pabla Escobarja radi oziroma so ga spoštovali, saj je ogromno vložil v razvoj in izboljšanje življenja lokalnih skupnosti. Zanje je bil neke vrste Robin Hood, junak, ki je jemal bogatim in dajal revnim.

Dolg seznam potencialnih kandidatov za očeta bitcoina Satoshija Nakamota:

Najnovejši "Satoshi" je v ZDA tihotapil Escobarjev kokain

Človek, ki je ustvaril kriptovaluto bitcoin, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skrbel za neoviran dotok Escobarjevega kokaina v Združene države Amerike, je v pogovoru za medij Cointelegraph, ki pokriva področje kriptovalut, dejal Olof K. Gustaffson, direktor družbe Escobar Inc.

Šlo naj bi za Jasutako Nakamota, ki je v času največje moči medellinskega kartela igral vlogo dvojnega agenta. Kot inženir v eni od severnoameriških letalskih družb je imel odlično izhodišče, da je po besedah Gustaffsona postal eden najbolj učinkovitih Escobarjevih tihotapcev kokaina v ZDA.

Escobarjev mamilarski kartel je na vrhuncu delovanja v Združene države Amerike prek Miamija in New Yorka vsak teden pretihotapil več ko dve toni kokaina, vsak dan pa so zaslužili več kot 60 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Getty Images

V javnosti o Jasutaki Nakamotu ni znanega tako rekoč nič, razen tega, da je preživel poskus umora z avtomobilsko bombo, o čemer priča članek v mediju Los Angeles Times iz leta 1992. To je tudi edina omemba Nakamota v medijih.

Medellinski kartel je razpadel leto dni pozneje s smrtjo Pabla Escobarja. 2. decembra 1993 ga je po begu iz domačega zapora in strelskem obračunu ubila kolumbijska policija.

Jasutaka Nakamoto je z radarja Escobarjevega klana medtem izginil šele leta 2010, domnevno naj bi umrl (star bi bil že blizu 60 let). Tik pred tem je ustvaril kriptovaluto bitcoin, kar mu je uspelo zaradi njegovega širokega tehničnega znanja in "ukvarjanja z računalniki", zagotavlja Olof K. Gustaffson.

Foto: Reuters Gustaffson pravi tudi, da je (bil) Jasutaka Nakamoto brat nekaj časa slavnega Doriana Nakamota, ki ga je ameriški medij Newsweek leta 2014 razglasil za pravega Satoshija Nakamota.



Dorian je bil hkrati fizik in inženir, ki je med drugim delal pri zaupnih projektih za vlado in vojsko ZDA, ko so ga odpustili, pa je postal velik libertarec in začel zagovarjati osvoboditev iz vladnega primeža in decentralizacijo. Ko so ga novinarji vprašali, ali je ustvaril bitcoin, pa je dejal: "V to nisem več vpleten in zato o tem ne morem govoriti."



Pozneje se je izkazalo, da je Dorian Nakamoto mislil, da ga novinarji sprašujejo o njegovem delu za vojsko in ameriške banke. Splošni konsenz v kriptosvetu je, da Dorian Nakamoto ni pravi Satoshi Nakamoto.

Zakaj je treba takšne trditve Escobarjevih vzeti z rezervo

Razen zagotovil, da je vse absolutno res, Olof K. Gustaffson ni predložil nobenega dokaza, ki bi podprl zgornje trditve.

To tudi ni prvič, da so iz Escobarjevega klana nekomu pripisali avtorstvo bitcoina. Leta 2018 je Gustaffson trdil, da je bitcoin v resnici skrivni projekt ameriške obveščevalne agencije CIA.

To je bilo približno v času, ko je družba Escobar Inc. gradila medijsko kampanjo za svoj lasten naskok na trg kriptovalut. Pred dvema letoma so z velikim pompom, izdali so celo spremljajočo knjigo, lansirali lastno kriptovaluto dietbitcoin, ki pa danes ne kotira na nobenem trgu, pred sedmimi meseci pa je bila njena cena 0,000009 ameriškega dolarja.

Roberto Escobar (desno) danes skrbi za zapuščino leta 1993 umrlega brata Pabla Escobarja. V času delovanja medellinskega kartela je bil Roberto njegov glavni računovodja. Svoje prigode iz tega obdobja je leta 2009 opisal v knjigi Zgodba računovodje, ki je med drugim razkrila tudi znano anekdoto, da je kartel izgubil milijarde dolarjev gotovine, ki so jo pojedle podgane oziroma jo je med poplavami uničila voda. Od leta 1993 je slep na eno oko, poškodovala ga je bomba v pisemski ovojnici, ki jo je prejel v zaporu. Tam je preživel več kot deset let, izpustili so ga leta 2004. Foto: Wikimedia Commons

Sodobni Escobar Inc., katerega prednika je leta 1984 za pranje denarja od prodaje mamil leta 1984 ustanovil Pablo Escobar, sicer velja tudi za precej prepirljivo in nezanesljivo podjetje.



Med drugim so se zaradi domnevnih kršitev avtorskih pravic v zadnjih letih zapletali v sodne spore z giganti tehnološke industrije, kot so Apple, Netflix in Tesla.



Escobar Inc. se poskuša predstavljati tudi kot proizvajalec pametnih telefonov, a mu to ne uspeva najbolje. Preizkuševalci so namreč ugotovili, da sta njegova zložljiva pametna telefona Escobar Fold zgolj obstoječa modela (Royole Flexpai in Samsung Galaxy Fold) z drugačnimi nalepkami, obenem pa do zdaj še nihče od kupcev sploh ni prejel naročenih pametnih telefonov.

