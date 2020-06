S tem želijo preprečiti, kot pravijo, družbeno in okoljsko razprodajo pod ceno dejanskih stroškov, so povedali na avstrijskem okoljskem ministrstvu ob predstavitvi načrta rešitve avstrijskega nacionalnega letalskega prevoznika Austrian, sicer dela skupine Lufthansa.

Manj od pričakovanega, a brez državnega prevzema lastniškega deleža

Avstrijska država bo Austrianu namenila 450 milijonov evrov nepovratne pomoči za blažitev gospodarskih posledic pandemije, obenem pa (90-odstotno) jamčijo še za nadaljnjih 300 milijonov evrov šestletnega posojila.

Nadaljnjih 150 milijonov pomoči pa bo Austrian prejel v okviru skupine Lufthansa, katere del je še skupaj s prevozniki Swiss, Brussels Airlines, Eurowings in seveda Lufthanso.

To je sicer občutno manj kot 767 milijonov evrov pomoči, kolikor je Austrian zaprosil že aprila, toda s tem paketom avstrijska država, v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi napovedmi, ne bo pridobila deleža niti v Austrianu niti v krovni skupini Lufthansa.

Dodatnih 30 evrov davka za polete do 350 kilometrov

Dodelitev pomoči je tudi sicer okoljsko zelo ozaveščena avstrijska oblast skupaj z ministrico za okolje in podnebje iz vrst zelenih Leonore Gewessler izkoristila za nova pravila, s katerimi želijo (vsaj v svoji državi) prispevati k večji okoljski prijaznosti letalskega prometa.

Gewesslerjeva je celo pogojevala pomoč s sprejemom pripadajočih podnebnih ukrepov. Tako bo Austrian do leta 2030 moral poleg najmanjše določene cene vozovnice za posamezen polet v višini 40 evrov tudi prepoloviti vrednosti ogljikovih izpustov.

Na Dunaju razmišljajo tudi o uvedbi posebnega davka v višini 30 evrov na vozovnico, in sicer za vsak polet, krajši od 350 kilometrov – praktično so to vsi notranji leti z izjemo redkih, kot so med Dunajem in Innsbruckom ali Bregenzom, ter tudi poleti med Dunajem in Münchnom, Prago, Budimpešto, Zagrebom in še vedno nesojeno Ljubljano.

Austrian je v zameno za državno pomoč sprejel dodatne okoljske zaveze, ki med drugim pomenijo konec najcenejših letalskih vozovnic (do 40 evrov). Foto: Reuters

Prvi ponovni poleti Austriana 15. junija

Poleg tega okoljskega cilja si je vlada premierja Sebastiana Kurza s temi ukrepi za pomoč Austrianu zastavila tudi ohranitev delovnih mest, s tem pa tudi ohranitev Dunaja kot ključnega vozlišča za letalske potnike glede na Frankfurt, München in Zürich, in sicer vsaj za naslednjih deset let.

V času epidemije je Austrian ustavil vse svoje polete in prizemljil vsa svoja letala, po 15. juniju pa bodo postopoma začeli ponovno leteti v nekatere evropske destinacije in tudi v Izrael. Medcelinske polete, predvsem v New York, Washington in Bangkok, načrtuje ponovno vzpostaviti julija, vendar bo njihov obseg še vedno zelo "oddaljen", od tistega pred epidemijo.