NFON, edini panevropski ponudnik telefonije v oblaku, zdaj na voljo tudi v Sloveniji

NFON spada med deset najbolj inovativnih podjetij v Evropi na področju IP-telefonije in poenotenih komunikacij (raziskava družbe Frost & Sullivan). Poleg tega v svojem oblačnem telefonskem sistemu Cloudya, ki ga uporablja že več kot 40 tisoč evropskih podjetij, nenehno razvija nove funkcije.

Z dolgoletnim razvojem in lastno infrastrukturo lahko NFON ponudi vrhunske rešitve za širok krog podjetij.

Rešitve NFON temeljijo na oblačnem telefonskem sistemu Cloudya. Vključujejo aplikacije, posebej prilagojene poslovnim zahtevam, kot je na primer Ncontactcenter, ki ponuja intuitivne funkcije in lahko integrira številne druge poslovne aplikacije. Velika prednost rešitve, ki jo ponuja NFON, je integracija z Microsoft Teams,* ki daje podjetjem možnost povezave priljubljenih Teamsov z rešitvijo Cloudya. S tem lahko vsako podjetje uvede svojo individualno komunikacijsko rešitev, ki se po potrebi dodatno širi s povečanjem obsega poslovanja in novo nastajajočimi trendi digitalizacije.

Želite popolno komunikacijsko storitev, ki jo lahko hitro aktivirate? Poleg tega iščete rešitev, ki je varna in fleksibilna? Potem je to NFON – ponudnik, ki je prisoten po vsej Evropi.

Velika prednost je tudi ena telefonska številka na vseh napravah. Z eno telefonsko številko in enim elektronskim poštnim naslovom so zaposleni vedno povezani. Tudi če ni internetne povezave ali pa je ta slaba, se sistem poveže v mobilno omrežje in komunikacija teče nemoteno dalje.

NFON zagotavlja popolno varnost in zanesljivost poslovnih komunikacij, ki jih upravlja oprema na oddaljeni lokaciji. Intuitiven uporabniški vmesnik podjetju omogoča popoln nadzor nad upravljanjem svoje poslovne komunikacije, samostojno in neodvisno. Piko na i pa postavlja še fleksibilno naročniško razmerje s plačilom po porabi. Vse to so prednosti, ki jih hitro odkrijejo uporabniki PBX-sistema NFON.

*Microsoft Teams je blagovna znamka skupine podjetij Microsoft.