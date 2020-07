Informacija, da Spotify prihodnji teden prihaja v Slovenijo, se v omejenem obsegu v zadnjih dneh pojavlja v več objavah na družbenih omrežjih Facebook in Twitter. Podjetje Spotfify smo prosili, če lahko to informacijo potrdijo, odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Spotify, ki uporabnikom v poslušanje ponuja več kot 50 milijonov pesmi in milijon podcastov, naj bi bil od 15. julija ob Sloveniji na voljo še na Hrvaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji, BiH, Črni gori, na Kosovu in v Albaniji:

Potrjeno je že sicer, da Spotify s 15. julijem osvaja enega največjih trgov na svetu - Rusijo.

Spotify, ki je bil ustanovljen leta 2006 na Švedskem, sedež pa ima v Luksemburgu, uporablja tako imenovani freemium pristop. Osnovna funkcionalnost aplikacije je brezplačna, a mora uporabnik med poslušanjem glasbe ali podcastov prenašati oglasne vsebine.

Oglasov se znebimo z naročnino na uporabniški račun Spotify Premium, ki za posameznega uporabnika znaša slabih deset evrov mesečno. Spofity Premium ima več kot 130 milijonov naročnikov, brezplačno storitev pa uporablja več kot 150 milijonov ljudi.

Brezplačni Spotify je bilo z nekaj računalniške iznajdljivosti že zdaj mogoče uporabljati tudi v Sloveniji, vendar je postopek za povprečnega uporabnika morda malce preveč zapleten. Foto: Reuters

Slovenci kljub temu, da nas je veliki Spotify dolgo ignoriral, nismo bili brez digitalne glasbe

Slovencem so bile razen Spotify do zdaj na voljo vse velike platforme za pretočno predvajanje glasbe na mobilnih telefonih (in osebnih računalnikih) - Google Play Music, Deezer, Apple Music in Tidal.

Foto: Matic Tomšič

Vse štiri platforme za uporabo zahtevajo plačilo mesečne naročnine (Google Play Music, Apple Music in Tidal šest evrov, Deezer sedem evrov), a jih je mogoče pred prvim plačilom nekaj časa uporabljati brezplačno.

Uporabnik mora ob začetku uporabe v svoj profil sicer dodati plačilne podatke (številko kreditne ali debetne kartice), a lahko naročnino prekliče še pred iztekom preizkusnega obdobja. V tem času bo lahko uporabljal vse funkcije aplikacije in dostopal do vseh pesmi, ki so na razpolago.

Google Play Music, Deezer in Tidal uporabnikom ponujajo 30-dnevno preizkusno obdobje, Apple Music pa kar tri mesece brezplačnega poslušanja glasbe.

Deezer sicer malce odstopa od drugih in sicer podobno kot Spotify ponuja tudi brezplačni freemium model, ki pa je pogojen s poslušanjem oglasov. Foto: Matic Tomšič

Vsi našteti ponudniki omogočajo tudi razdelitev stroška mesečne naročnine z družinskimi paketi, s katerimi lahko en uporabniški račun uporablja več oseb hkrati.

Preberite tudi: