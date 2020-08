Velik zagon spletnega nakupovanja in brezgotovinskega plačevanja

Brezgotovinsko in zlasti brezstično poslovanje postaja - tudi zaradi epidemije - vedno pogostejša oblika plačevanja tudi tam, kjer je bila še do pred kratkim bistveno manj prisotna.

Brezgotovinsko in zlasti brezstično poslovanje postaja - tudi zaradi epidemije - vedno pogostejša oblika plačevanja tudi tam, kjer je bila še do pred kratkim bistveno manj prisotna. Foto: Thinkstock

Če je bilo še pred enim letom plačevanje kavice ali pijače s plačilno kartico v slovenskih gostilnah in bifejih skorajda nekaj eksotičnega, sta epidemija in posledično preventivna potreba po zmanjševanju nepotrebnih neposrednih stikov zagotovili močan veter v jadra brezgotovinskega plačevanja.

Najnovejša raziskava družbe Mastercard, ki jo je zanjo julija na vzorcu 705 prebivalcev, starih od 18 do 75 let, izvedla Mediana, je med drugim namreč pokazala, da je za kar 76 odstotkov vprašanih potrošnikov v Sloveniji možnost kartičnega plačevanja v trgovinah in lokalih zelo pomembna.

Foto: Mastercard

Podobno kot v bifejih in gostilnah opažajo najvišjo rast brezstičnega plačevanja tudi pri ponudnikih lepotilnih storitev – v frizerskih in masažnih salonih ter ob pedikuri in manikiri.

Brezstično plačevanje postaja norma

V manj kot enem letu se je občutno povečal delež slovenskih potrošnikov, ki vsaj enkrat tedensko plačujejo z brezstično kartico. Novembra lani je ta delež znašal dve tretjini, zdaj pa že več kot tri četrtine, natančneje 78 odstotkov.

Foto: Mastercard

Skoraj tretjina vprašanih, natančneje 31 odstotkov, je odgovorila, da kartice uporabljajo pogosteje kot pred enim letom.

Tudi manjši ponudniki bodo morali sprejeti nove okoliščine

V času epidemije se je spletno nakupovanje pokazalo kot nuja in edino primerno nadomestilo v obdobju zaprtja trgovin, a so prednosti tega novega načina komuniciranja med prodajalci in ponudniki na eni strani ter potrošniki na drugi prepričljive tudi zdaj, ko so epidemiološki ukrepi popustili.

Foto: Mastercard Toda digitalna preobrazba, ki te prednosti prinaša, ostaja velik izziv predvsem za manjša podjetja, ki pogosto nimajo znanj, sposobnosti in sredstev za uveljavljanje teh sprememb. V razmerah, ki jih je dodobra spremenila epidemija, pa bodo morali za svoj uspeh ali celo preživetje (tudi oni) sprejeti realnost, v kateri imata spletno poslovanje in brezgotovinsko plačevanje vedno večji pomen, ugotavljajo v družbi Mastercard na podlagi rezultatov raziskave.