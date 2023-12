NEO praznuje, darilo za vse njegove uporabnike

Do 8. januarja je vsem naročnikom internetne televizije Telekoma Slovenije omogočena najobsežnejša programska shema Mega HD, pa tudi programski opciji Cinestar TV Premiere in Balkan ter nova TV-programa za pse Happy Puppy in Dog TV, ki sta s tem v Sloveniji prvič na voljo.

Pred petimi leti je Telekom Slovenije predstavil TV-platformo NEO, ki je v celoti sad lastnega znanja in razvoja. Največja novost je bila možnost iskanja in ukazov v slovenskem jeziku, ki se je tako prijela, da danes vsak mesec na Telekomu Slovenije preštejejo več kot sedem milijonov govornih ukazov.

Prilagodljivost platforme omogoča pestre možnosti nadgradnje, tako je v prazničnem decembru aktualne božične filme mogoče preprosto najti z glasovnim ukazom JELENČKI.

Tako smo pred petimi leti pospremili premiero platforme NEO Telekoma Slovenije:

En teden petih filmov po en evro

Dodatno darilo vsem uporabnikom za pet let platforme NEO je tudi ogled petih filmov, ki doslej še niso bili v kinoteki DKino, za en evro.

Do 11. decembra so tako na voljo sinhronizirana risanka Moja poredna vila (My fairy troublemaker), akcijska komedija Baraba (Bandit), komična drama Okusno (Délicieux), znanstvenofantastična komedija Roboti (Robots) in komedija Še 10 dni brez mame (10 jours encore sans maman), so še sporočili iz Telekoma Slovenije.