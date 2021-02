Ko je Sennett Devermont prejšnji petek vkorakal na policijsko postajo na Beverly Hillsu, da bi se pritožil nad po njegovem mnenju nepravično izdano denarno kaznijo, je policist Billy Fair dobro vedel, s kom ima opravka. Devetmont je namreč dobro znan losangeleški politični aktivist, ki na družbenem omrežju Instagram pod vzdevkom mrcheckpoint_ redno objavlja videoposnetke policijskih postopkov in svojih 300 tisoč sledilcev spodbuja, naj jih tudi oni.

Tudi tokrat je Devermont izvlekel pametni telefon in kamero usmeril v policista. Snemanje policijskih postopkov je v skladu s prvim členom ameriške ustave v ZDA namreč zakonito, dokler snemalec policista ne ovira ali v postopek posega kako drugače.

Policist Billy Fair se je med obema srečanjema najprej pretvarjal, da Devermonta ne sliši, ko mu je ta postavljal vprašanja o po njegovem mnenju neupravičeni denarni kazni. Njuna razprava je bila vsaj med njunim prvim srečanjem večinoma sicer povsem spoštljiva. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Fair in Devermont sta se tistega dne srečala še enkrat na ulici, kjer je Fair opravljal policijski postopek. Devermont ga je snemal tudi takrat. Toda Fair je v obeh primerih ubral zanimivo taktiko, s katero je poskusil doseči, da bi bil videoposnetek postopka odstranjen s spleta.

Premetena taktika, ki pa se policistu ni izšla

Medtem ko ga je Devermont snemal in mu postavljal vprašanja, je policist Fair namreč izvlekel svoj pametni telefon in na njem začel predvajati glasbo, natančneje pesem svetovno znane reggae skupine Sublime, ki je svetovno slavo dosegla v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja.

Zakaj? Policist je računal na to, da bodo algoritmi družbenega omrežja Instagram, ki zaznavajo kršitve avtorskih pravic, Devermontov videoposnetek prepoznali kot sporen, ker nedovoljeno uporablja licenčno glasbo, in ga utišali ali odstranili.

Policist Billy Fair je bil med drugim srečanjem z aktivistom manj prijazen. Najprej se je pretvarjal, da ga ne sliši, nato pa mu je na vprašanja, zakaj predvaja glasbo, zabrusil, da je prebral komentarje pod njegovimi videoposnetki na Instagramu, v katerih naj bi domnevno vsi pisali, kakšen prevarant je Devermont. Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Instagram je, kar zadeva kršitve avtorskih pravic, precej strog, a ne tako strog, kot je pričakoval in najverjetneje upal policist.



Družbeno omrežje je maja lani namreč posodobilo pogoje uporabe, ki zdaj načeloma dovoljujejo licenčno glasbo v videoposnetkih, a le v primerih, ko poudarek ni na glasbi, temveč na dogajanju na posnetku, ko je predvajana le krajši čas ali ko je glasba del ambientnega zvoka.



Še vedno se sicer dogaja, da Instagram izbriše ali utiša videoposnetek, ki sicer povsem upošteva tako imenovano načelo pravične rabe, saj so njegovi algoritmi občasno divje nepredvidljivi. Zgodilo se je že, da je zaradi domnevnega kršenja licenčnih pravic opozarjal glasbenike, ki so igrali lastno glasbo.

Ameriški medij Vice je opozoril, da ni šlo za prvi tak incident. Sennett Devermont je namreč že pred nekaj tedni snemal drugega policista s policijske postaje Beverly Hills, ki je, ko je videl, da se mu približuje Devermont, na svojem pametnem telefonu začel predvajati pesem In My Life legendarnih Beatlov. Šlo je za premeteno izbiro, saj so lastniki avtorskih pravic za glasbo Beatlov znani po številnih tožbah zaradi licenčnin.

Ali v Sloveniji lahko snemamo policijski postopek?

Informacije o tem, ali oziroma kdaj lahko policist v Sloveniji državljanu prepove snemanje postopka oziroma ali od njega lahko zahteva izbris videoposnetka, so na spletu pogosto kontradiktorne. Foto: STA

Slovensko policijo smo prosili za pojasnilo, ali obstaja enoznačni odgovor na vprašanje, kdaj lahko državljan Slovenije snema policijski postopek in kdaj mu lahko policist to prepove oziroma ali lahko zahteva izbris videoposnetka oziroma podobno kot ameriški policist Billy Fair celo poskusi vplivati na preprečitev objave videoposnetka na spletu.

Odgovor policije:



Snemanje izvajanja policijskih pooblastil predstavlja izvajanje (dopustne) ustavne pravice do svobodnega izražanja iz 39. člena Ustave RS in 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.



Policisti kot javni uslužbenci imajo pri opravljanju svojih delovnih nalog bistveno manjše pričakovanje zasebnosti (in varstva osebnih podatkov) kot posamezniki v zasebni sferi.



Posameznikov, ki jih snemajo pri izvajanju pooblastil, ne smejo omejevati ali ovirati, prav tako v takih primerih ni razlogov za morebitni zaseg fotoaparata ali snemalne naprave, brisanje posnetkov ali fotografij.



Potrebno pa je poudariti, da oseba s snemanjem ne sme ovirati, oteževati ali motiti policijskega postopka, niti ne sme vplivati na varnost njegovega izvajanja. Fizična oseba, pravna oseba, državni organ v policijskem postopku ali oseba, ki je navzoča na kraju policijskega postopka, morajo ravnati po odredbah, ukazih, navodilih ali zahtevah policistov, ki so potrebne za zagotovitev varnosti in nemoteno izvedbo policijskega postopka (8. člen ZNPPol).



Morebitni nadaljnji ukrepi so odvisni od ravnanja osebe v konkretnem primeru (ali je oseba ukaze policista upoštevala ali ne).Neupoštevanje ukazov oziroma odredb uradne osebe pomeni prekršek po 22.členu ZJRM-1.

