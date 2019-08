Nekateri Applovi računalniki ne smejo na letala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška uprava za civilno letalstvo je prepovedala vnos 15-palčnih računalnikov MacBook Pro na letala v ZDA. Razlog: okvara akumulatorja, zaradi katere lahko pride do pregrevanja.

Prepoved velja tako za ročno kot tudi za oddano prtljago, nanaša pa se predvsem na računalnike, ki so bili v prodaji med septembrom 2015 in februarjem 2017. Ravno za te računalnike je junija Apple izdal odpoklic in ponudil brezplačno menjavo akumulatorja. Z novim akumulatorjem prepoved namreč ne velja več.

Najnovejša odločitev, s katero so seznanjeni tudi nekateri letalski prevozniki zunaj ZDA, sledi splošnim smernicam ameriške uprave za civilno letalstvo, ki v osnovi prepoveduje polete z napravami, katerih akumulatorje so njihovi proizvajalci odpoklicali.