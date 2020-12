Nekaj posebnega za prave igračarje: najboljše 4K in 8K igranje iger

Oglasno sporočilo

Industrija digitalnih igric, kakovost vsebine in grafike postajajo vse boljši. Odkrijte resnično moč konzol naslednje generacije s Samsung QLED-televizorji, ki so zasnovani za najbolj realistično in odzivno igralno izkušnjo.

Z neverjetno 4K in 8K HDR-sliko, samodejnim načinom z nizko latenco (ALLM) in Object Tracking Sound funkcijo, ki sledi zvoku, lahko igrate vsako igro, kakor je bila zamišljena.

V popolnosti doživite svoje najljubše igre in igrajte bolje kot kadarkoli prej z neverjetno svetlobo, HDR-tehnologijo in velikim zaslonom.

Samsung QLED televizor je narejen za zmage in pripravljen na vašo naslednjo generacijo konzole. Vas zanima zakaj? Pa poglejmo.

1. Enostavno – najboljše 4K in 8K igranje iger

Potopite se v epske trenutke v neverjetnih podrobnostih. Samsung QLED in HDMI 2.1 delujeta v popolnem sožitju z najnovejšo igralno konzolo ter tako zagotavljata izjemno hitro stopnjo osveževanja 120 Hz in izjemno majhen vhodni zamik za neverjetno realistično izkušnjo igranja – brez preskakovanja in zatikanja slike.

2. Ker lahko sedaj mirno pilotirate letalo tudi po temnem in nevihtnem nebu

Dinamični izenačevalnik črnin izboljša vsak prizor v realnem času in optimizira kakovost slike ter prikaže vse podrobnosti, tako da ne boste nikoli več zgrešili nobenega sovražnika, ki se skriva v senci. Ne glede na to, ali se spuščate v podzemno ječo, ponoči vozite po avtocesti ali pilotirate letalo po temnem in nevihtnem nebu, QLED ohranja živahen kontrast brez izgube ostrine.

3. Več je več – več zabave, več doživetij

Da lahko čim bolje izkoristite grafiko naslednje generacije, potrebujete velik zaslon. Prepustite se neverjetno realistični izkušnji s 189 centimetrskim (75") QLED-televizorjem. Večji zaslon pomeni več podrobnosti, globine in seveda zabave.

4. Vedno boste pred zasledovalci

Vaša konzola s samodejnim igralnim načinom samodejno optimizira nastavitve televizorja za boljšo igralno izkušnjo, ki zagotavlja manjši vhodni zamik in izjemno hitro stopnjo osveževanja, da boste vedno en korak pred konkurenco.

5. Brez ovir

Naj vas vaš televizor ne ovira pri zmagi. Konvencionalni televizorji imajo pogosto velik vhodni zamik, to je čas, ki preteče od pritiska gumba na upravljalniku do odziva igre. Vhodni zamik Samsung QLED-televizorjev je samo 10 ms. Z ALLM se vaš televizor samodejno preklopi in tako zmanjša zamik, ko prejme signal igre z vaše konzole. Tako se lahko zanesete samo na svoje hitre reflekse, saj vas zaslon zagotovo ne bo pustil na cedilu.

6. Premikajte se z dogajanjem

Object Tracking Sound funkcija omogoča, da slišite vsak pritisk stopalke, vsako menjavo prestave in vsak bližajoči se izstrelek, kot bi dejansko bili v igri. Zvok potuje bolj dinamično z namenskimi zvočniki, pri katerih se zvok sprošča navzgor in navzdol ter zagotavljajo živahen realističen 3D-zvok za popolno izkušnjo gledanja.

7. Nič več dvomov

Ali ste kdaj ostali na stopnji, za katero ste potrebovali nekaj več pomoči? Kdo pa še ni? Multi View razdeli vaš televizor na dva dela, tako da je igra, ki jo igrate, na eni strani, zrcalna slika zaslona vašega mobilnega telefona pa na drugi. Tako lahko hkrati gledate videovadnice ali sledite svojemu najljubšemu streamerju in nemoteno nadaljujete igranje igre. Torej, enostavno – ultimativna izkušnja, neverjetno doživetje.

