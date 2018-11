Ne, ni oglas: ali smo dočakali čudežno molekulo, ki nas bo odrešila debelosti?

Vsi, ki jim neizprosen ritem življenja (in z njim morda tudi pomanjkanje volje, predanosti in discipline) ne dopušča, da bi odpravili presežne kilograme po redni poti zdrave prehrane in (zadostne) telesne dejavnosti, si zagotovo želijo kakšno čudežno molekulo, ki bi jim pomagala na poti do uresničevanja te na videz težko uresničljive naloge.

Spodbudne novice zanje prihajajo z Otoka, ki zapušča Evropsko unijo, natančneje iz laboratorijev raziskovalcev Univerze v Cambridgeu, ki so rezultate svoje raziskave objavili v ugledni znanstveni reviji Nature.

Vsa maščobna tkiva niso enaka

Čeprav je debelost zelo tvegan dejavnik za razne motnje in bolezni, obstajajo tudi takšna maščobna tkiva, ki imajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja.

Belo maščevje je tisto, ki ga zaznavamo kot debelost. Ravno belo maščobno tkivo skladišči energijo, ki nam je nekako le ne uspe porabiti.

Najnovejše raziskave debelosti pa se usmerjajo predvsem na rjavo maščevje, ki ima pri najmlajših pomembno vlogo pri ohranjanju telesne temperature. Zelo pomembna je tudi pri živalih, ki hibernirajo (na primer medvedi), saj pomaga, kakopak, pri ohranjanju njihove telesne temperature.

Odrasli ga imamo v precej manjših količinah, še najmanj pa je je pri tistih z odvečnimi kilogrami. A ravno rjavo maščevje se odlično obnese pri učinkoviti porabi energije.

Prisotnost rjavega maščevja je le polovica poti

Novoodkrita in na krvi zasnovana molekula lahko pripomore tako k povečanju količine rjavega maščobnega tkiva v telesu kot tudi k aktivaciji njegovih procesov za porabo kalorij.

Šele leta 2009 so raziskovalci odkrili, da je rjavo maščevje vendarle prisotno tudi pri odraslih in da je tudi pri njih (lahko) aktivno. To je bilo takrat precej pomembno odkritje, saj je do takrat prevladovalo mnenje, da rjava maščobna tkiva s staranjem povsem izginejo iz telesa.

Sledile so raziskave in odkritja molekul, ki spodbujajo razvoj rjavega maščevja, a s tem zgodbe še ni bilo konec – to rjavo maščevje je treba tudi aktivirati, če želimo porabiti odvečne kilograme.

Spodbuja porabo energije tudi pri belem maščevju

Raziskovalci iz Cambridgea so čudežno molekulo BMP8b odkrili že leta 2012. Takrat so se na miših prepričali, da ta sproža mehanizme rjavega maščobnega tkiva za porabo energije in da so po odstranitvi gena za BMP8b te funkcije skoraj prenehale delovati.

Najnovejše raziskave pa so pokazale, da je večanje količine te molekule pri miših močno okrepilo pretvorbo belega maščevja v rjavo. Raziskovalce je še bolj navdušilo, da so povečane količine molekule BMP8b okrepile tudi količino krvnih žil in dejavnosti živcev v belem maščobnem tkivu in s tem ustvarile okolje, ki jih celice potrebujejo za učinkovito porabo (odvečnih zalog) energije.

Ne hvali dneva pred večerom

Kljub zelo spodbudnim in obetavnim ugotovitvam pri miših nikakor še ne moremo pričakovati, da bomo že v kratkem imeli čudežno terapijo proti debelosti.

Naslednji koraki pa so znani: ker BMP8b deluje na miših in ker so to molekulo našli tudi v človeški krvi, bodo zdaj proučevali njene učinke pri ljudeh v upanju, da bodo nekoč le iznašli učinkovito terapijo proti debelosti.