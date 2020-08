Naužijte se ga: 1. septembra se Facebook drastično spreminja

Prihodnji torek bo Facebook za vse uporabnike uveljavil eno od najbolj radikalnih sprememb podobe v 16-letni zgodovini tega družbenega omrežja. Facebookova prepoznavna modro-bela shema se večinoma poslavlja. Do spremembe, ki jo lahko sicer preizkušamo že nekaj mesecev, so številni zelo kritični.

Nova podoba Facebooka je znana že več kot eno leto, saj so jo razkrili konec aprila lani. Uporabnikom je prenovljeni Facebook medtem na voljo od letošnje pomladi, a imajo tudi možnost izbire, saj lahko še naprej uporabljajo klasični Facebook.

Novi videz Facebooka, ki je sicer dostopen že nekaj mesecev, ponuja možnost preklopa na klasični videz družbenega omrežja. To po 1. septembru ne bo več mogoče. Foto: Matic Tomšič

Od 1. septembra 2020 to ne bo več mogoče, saj bo Facebook dokončno upokojil dosedanji videz in vsem 2,7 milijarde uporabnikom na računalniške zaslone potisnil novega.

Kaj je drugače?

Nov uporabniški vmesnik je predvsem zelo minimalističen, klasična modro-bela barvna shema, ki je zaščitni znak Facebooka že poldrugo desetletje, pa je še komaj opazna.

Prenovljeni Facebook med drugim veliko bolj kot klasični izpostavlja skupine, v katere je uporabnik včlanjen, strani, ki jim sledi, in Facebookovo centralo z videoposnetki Watch.

Takšna bo po 1. septembru nova začetna stran družbenega omrežja Facebook. Veliko bo praznega prostora, na zaslonu pa bo lahko hkrati samo ena objava, pa četudi bi dvignili ločljivost. Foto: Matic Tomšič

Zaradi minimalizma je na zaslonu tudi manj vsega kot prej, eden od razlogov za to pa je tudi večja pisava, zaradi katere se Facebook občasno zdi manj "resen" kot pri starejših različicah uporabniškega vmesnika.

Novost je tudi možnost vklopa temnega načina, pri katerem belo ozadje Facebooka nadomestita črnina in sivina. Temni način je v namenjen predvsem varčevanju z baterijo, kadar Facebook uporabljamo na prenosnem računalniku, ali pa za večerne seanse, ko ne želimo preveč mučiti oči.

Temni način je, ironično, po mnenju številnih ena od redkih svetlih točk novega Facebookovega videza. Foto: Matic Tomšič

"Ogabno"

Odzivi uporabnikov na nov videz Facebooka so bili do zdaj zvečine negativni oziroma zelo kritični. Na Twitterju, na primer, ni bilo malo tistih, ki so nov videz Facebooka označili z besedami za "grd" in "ogaben".

Nekoliko bolj prizanesljivi uporabniki medtem najpogosteje kritizirajo veliko neizkoriščenega zaslonskega prostora in pa Facebookov nadaljnji odmik od časovnice, saj je na zaslonu v celoti lahko največ ena objava, pa četudi ločljivost dvignemo na 4K. Redkih pohval je medtem deležen zgolj temni način.

Takšen je Facebook za številne uporabnike danes. Tako bo še dober teden dni, nato pa se poslavlja. Kdor želi njegovo podobo zamenjati že danes, lahko to stori s klikom na obkroženi gumb. Foto: Matic Tomšič

Pri tem je treba opozoriti, da se je skupnost uporabnikov podobno histerično odzvala na tako rekoč vsako od Facebookovih velikih stilskih preobrazb (v letih 2008, 2011 in 2013, na primer).

