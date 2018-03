Naš cilj je na čim več trgih pristati med prvimi petimi

Intervju: Florian Seiche, glavni izvršni direktor (CEO) družbe HMD Global

Družbo HMD Global s sedežem na Finskem, ki ima pravice za uporabo imena Nokia na mobilnih napravah, iz londonske pisarne vodi Florian Seiche, tudi sam nekdanji "nokievec". Mož iz Bavarske je v vlogi višjega podpredsednika takratne Nokie skrbel za prodajo in trženje mobilnih naprav na vseh evropskih trgih. Foto: Philipp Lipiarski

Ob izteku 20. stoletja je bilo videti, da bo najvišja stopnička med proizvajalci mobilnih telefonov še dolgo dosegljiva samo enemu – finski družbi Nokia.

A sta splet različnih (ponesrečenih) poslovnih odločitev in neuspešna poroka z Microsoftom, ki je prek Nokie želel ubrati bližnjico v svet mobilnih telefonov, ime Nokia v svetu mobilnih telefonov skoraj pokopala. Na naši celini so bili njihovi zadnji poskusi tržnega naskoka s telefoni Lumia vredni le nekaj skorajda zanemarljivih odstotkov.

Niso se mogli sprijazniti s potopom

Pred dobrim letom so Nokijini "stari mački", ki se niso mogli sprijazniti s klavrno usodo nekdanjega kralja, ustanovili družbo HMD Global, ki je odkupila pravice uporabe imena Nokia na mobilnih telefonih. Pravzaprav je bilo to ime poleg lastnega znanja in izkušenj vse, s čimer so začeli.

"Verjamemo v ustvarjanje svežega začetka, ki se bo gradil na čudovitem pomenu znamke Nokia in vseh ključnih vrednot, ki jih ta ima." Foto: Srdjan Cvjetović

Družbo s sedežem na, seveda, Finskem in proizvodnjo pri partnerju na Kitajskem iz londonske pisarne vodi Florian Seiche, tudi sam nekdanji "nokievec". Mož iz Bavarske je v vlogi višjega podpredsednika takratne Nokie skrbel za prodajo in trženje mobilnih naprav na vseh evropskih trgih. V svojem življenjepisu ima zapisane tudi visoke funkcije pri še nekaterih zelo znanih imenih komunikacijske tehnologije, kot so Siemens, HTC in Orange.

Srečali smo ga na Dunaju, ko je družba HMD Global le teden po svetovni predstavitvi svojih petih novih mobilnih telefonov te predstavila izbranim medijem iz srednje in vzhodne Evrope.

Ranjeni velikan sveta mobilnih telefonov Nokia se je v zadnjem dobrem letu začel vidno prebujati. Zakaj ravno zdaj?

Z ustanovitvijo družbe HMD Global pred dobrim letom smo postavili povsem novo strukturo. Ustvarili smo nov poslovni model s strateškim partnerstvom med družbami HMD Global, FIH Mobile (kitajski proizvajalec računalniških in komunikacijskih izdelkov za potrošnike, op. a.), Google in Nokia. Prav ta nova skupna postavitev nam omogoča, da pišemo novo in vznemirljivo poglavje.

"Največ marketinških dejavnosti usmerjamo na mlade do 30 let, a verjamemo, da imamo v svoji ponudbi odgovor na želje in pričakovanja vseh starostnih skupin ter tudi vseh zahtevnostnih skupin." Foto: Srdjan Cvjetović

Koliko strokovnjakov iz nekdanje uspešne Nokijine enote za mobilne telefone je zdaj v družbi HMD Global?

V družbi HMD Global je precej ljudi iz nekdanje Nokijine ekipe, tudi sam sem eden od njih. Eden od razlogov, da imamo tako veliko teh ljudi, je, da je bil to del dogovora dogovora o nakupu blagovne znamke Nokia za pametne telefone od Microsofta. Takrat smo svoji družini dodali tudi okrog 300 novih sodelavcev. Verjamemo v ustvarjanje svežega začetka, ki se bo gradil na čudovitem pomenu znamke Nokia in vseh ključnih vrednot, ki jih ta ima. Cenimo jih, ker smo bili tudi sami del te čudovite zgodbe, obenem pa se močno zavedamo tudi novega pristopa, ki ga narekujejo novi časi, novo uporabniško okolje in nove tržne razmere. Želimo, da bi velika blagovna znamka Nokia postala relevantna tudi za novo generacijo današnjih mladih uporabnikov.

Nokia je bila nekoč nesporni vladar trga mobilnih telefonov, potem pa je zaradi različnih razlogov skoraj utonila v pozabo. Ali je takšna bogata zgodovina od vrha do dna v pomoč ali v breme pri ustvarjanju novega začetka?

Mi jo nedvomno vidimo kot temeljno vrednoto. Če pogledate raziskave o današnji vidnosti, relevantnosti in pomenu blagovne znamke Nokia v svetu mobilnih telefonov, je to zagotovo izjemno izhodišče. Z blagovno znamko Nokia smo tudi pridobili tržni segment, ki je ves čas deloval skoraj nemoteno – to so tradicionalni mobilni telefoni (feature phones). Na tem delu trga je bila Nokia vedno močna, kar nam je uspelo ohraniti, to pa smo zdaj še osvežili. Celo ko je Nokia s pametnimi telefoni prestajala pretrese, smo v segmentu tradicionalnih telefonov ohranili najvišjo uvrstitev v svetovnem merilu.

"Svetovni trg pametnih telefonov je ogromen, a zelo zasičen, z resnično številnimi tekmeci, ki se borijo za svoj tržni delež." Foto: Philipp Lipiarski

Kaj pa v segmentu pametnih telefonov?

Nokia je, tudi po zaslugi tradicionalnih telefonov, globalna blagovna znamka in prisotna po vsem svetu. To je neverjetna prednost, ko na novo vstopamo na pot pametnih telefonov. Svetovni trg pametnih telefonov je ogromen, a zelo zasičen, z resnično številnimi tekmeci, ki se borijo za svoj tržni delež. Z vidika uporabnika je vedno težje razlikovati med ponudniki in pravilno izbrati, zato verjamemo, da so nekatere temeljne vrednote, ki jih je Nokia izpopolnila, med drugim kakovost, preprosta uporaba in zanesljivost, pomembne tudi danes in tudi pri novih skupinah uporabnikov.

Kolikšen delež prihodkov ustvarjate s tradicionalnimi telefoni in kolikšnega s pametnimi?

V prvem letu so prevladovali tradicionalni telefoni, ker so imeli kontinuiteto, s pametnimi telefoni pa smo šele začenjali. Toda rast na področju pametnih telefonov je bila tako osupljiva, da smo na petnajstih trgih že v prvih dveh trimesečjih dosegli peto mesto. V tako kratkem času! Seveda pričakujemo, da se bo v prihodnosti delež prihodkov od pametnih telefonov večal.

"V prvem letu so prevladovali tradicionalni telefoni, ker so imeli kontinuiteto, s pametnimi telefoni pa smo šele začenjali. Seveda pričakujemo, da se bo v prihodnosti delež prihodkov od pametnih telefonov večal." Foto: Srdjan Cvjetović

V Sloveniji ste šesti, a so vaši cilji verjetno višji.

Na čim več trgih želimo biti med prvimi petimi. To je skladno z našo ambicijo ob ustanovitvi, in sicer biti med prvimi petimi na svetovni ravni. S svojo raznovrstno ponudbo v portfelju izdelkov želimo doseči najširše skupine uporabnikov. Lani smo nekatere svoje pametne telefone prodajali samo na nekaterih trgih in prek izbranih kanalov, letos pa bodo z okrepljeno distribucijsko mrežo naši novi pametni telefoni kupcem po vsem svetu veliko dostopnejši.

Ali računate na to, da boste s pametnimi telefoni Nokia kdaj dosegli vsaj približno tako močno tržno prevlado, kot jo je takratna Nokia v svojih zlatih časih?

Ponovno bi poudaril, da se ne oziramo na preteklost, temveč ustvarjamo nove in sveže poti, pri čemer seveda želimo čim bolj izkoristiti vse tisto, kar Nokia pomeni. Uporabniki to ime namreč še vedno zelo cenijo.

"To je velika čustvena igra – ponuditi nekatere takratne legendarne oblikovne zasnove v sveži in sodobni preobleki. Serija Originals ni pritegnila le izjemne pozornosti, temveč tudi veliko uporabniškega zanimanja." Na fotografiji: letošnja pridobitev serije Nokia Originals je Nokia 8110 4G. Foto: Srdjan Cvjetović

Izkoriščate tudi slavo nekdanjih legendarnih mobilnih telefonov in jih predstavljate v različicah, prirejenih za današnje čase. Lani je bila Nokia 3310, letos pa še Nokia 8110. Nekaterim je to zelo všeč, drugi, predvsem malo manj mladi, pa vam očitajo, da jim s tem uničujete lepe spomine na takratne legende. Kako to komentirate?

(Nasmeh, op. a.) To je velika čustvena igra – ponuditi nekatere takratne legendarne oblikovne zasnove v sveži in sodobni preobleki. Serija Originals ni pritegnila le izjemne pozornosti, temveč tudi veliko uporabniškega zanimanja. Naš glavni dolgoročni cilj so pametni telefoni, a tudi s serijo Originals ustvarjamo odlične prodajne rezultate.

Kateri bo naslednji Originals?

Ne vem še, a je zagotovo veliko primernih kandidatov.

"Evolucijo pametnih telefonov danes še vedno precej poganjajo tehnične specifikacije, a ne več tako ekskluzivno kot pred leti." Foto: Philipp Lipiarski

Kdo je idealen ciljni uporabnik za HMD Global oziroma za nove mobilne telefone Nokia?

Zelo smo usmerjeni na mlado generacijo. Največ marketinških dejavnosti usmerjamo na mlade do 30 let, a verjamemo, da imamo v svoji ponudbi odgovor na želje in pričakovanja vseh starostnih skupin ter tudi vseh zahtevnostnih skupin. Poudarjamo lastnosti naprav, ki so pomembne v vsakdanji rabi.

Kaj, kar bi nas lahko navdušilo, nam lahko sploh še ponudijo pametni telefoni?

Evolucijo pametnih telefonov danes še vedno precej poganjajo tehnične specifikacije, a ne več tako ekskluzivno kot pred leti. Opažamo, da v ospredje vedno močneje prihajajo temeljne vrednote, kot so kakovost, trajnost in zanesljivost. Zato smo prepričani, da je to pravi trenutek za nas, ker so to tudi nam najpomembnejše vrednote. Pametni telefoni so zelo pomembni v našem življenju, zato uporabniki pričakujejo zanesljivega spremljevalca pri intenzivni rabi, ne zgolj novih funkcij.

Kaj novega nas bo torej v prihodnjem letu ali dveh navduševalo pri pametnih telefonih?

Verjetno neke nove oblike pametnih telefonov. Morda neke nove zasnove zaslonov ali neke nove oblike interakcije, ki bodo pravzaprav manj odvisne od zaslona. Že danes tretjina vseh internetnih poizvedb izvira iz mobilnih naprav.

"Neka tehnološka inovacija, ki je sicer lahko všečna za bahanje proizvajalcev, v vsakdanjem življenju uporabnikov nima takšne uporabne vrednosti kot kakovost in zanesljivost mobilne naprave." Foto: Philipp Lipiarski

Torej bomo, ko se bomo pogovarjali s pametnimi telefoni, postali še pristnejši z njimi?

Da, pristnejši, a verjetno tudi bolj naravni. Ne bo več treba toliko gledati v zaslon vsakič, ko bomo želeli pridobiti informacijo, ki nam bo takrat pomembna.

Kako lahko pričakujemo vse to, če mnogi telefoni ne zmorejo brez vtičnice niti od jutra do večera?

Prepričani smo, da je že pri zdajšnjih pametnih telefonih čedalje pomembneje usmerjati pozornost na takšne temeljne izzive, kajti danes smo že zelo odvisni od pametnih telefonov. Usmeritev na temeljne vrednote, kot smo si jo zastavili, je tudi za uporabnike veliko pomembnejša od neke tehnološke inovacije, ki je sicer lahko všečna za bahanje proizvajalcev, a v vsakdanjem življenju uporabnikov nima takšne uporabne vrednosti.

"Naši lanski uspehi so nam omogočili sklepanje novih partnerstev z operaterji in ključnimi prodajalci – tudi v Sloveniji." Foto: Philipp Lipiarski

V katerem delu sveta bi želeli okrepiti svojo prisotnost, kje pa dosegate najboljše rezultate?

Blagovna znamka Nokia je močna po vsem svetu, a nekaj geografskih vzorcev vendarle vidimo, predvsem zaradi neprekinjene prisotnosti v svetu tradicionalnih mobilnih telefonov. Na trgih, kot so Indija in mnoge afriške države, vidimo ogromen odziv uporabnikov tradicionalnih telefonov. Z novo ponudbo pametnih telefonov opažamo odličen odziv na uveljavljenih trgih, kot so evropske države. Oboje predstavlja velik izziv in priložnost.

Kakšni so vaši načrti v Sloveniji?

Naši lanski uspehi so nam omogočili sklepanje novih partnerstev z operaterji in ključnimi prodajalci, tudi v Sloveniji, zato smo prepričani, da bomo tudi slovenskim kupcem še bližji in še dostopnejši.