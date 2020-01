Napad na najbogatejšega Zemljana dobil nove razsežnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelsko podjetje NSO Group je razvilo orodje za oddaljeno vdiranje v pametne telefone Pegasus. Njegov obstoj so razkrili leta 2016, potem ko so z njim poskusili napasti arabskega političnega aktivista Ahmeda Mansurja.

Strokovnjaki za informacijsko varnost, ki so ga analizirali, so ga opisali kot morda najnaprednejšo obliko kibernetskega vohunjenja vseh časov.

Države, kjer so raziskovalci laboratorija za informacijsko varnost Citizen Lab - ta je leta 2016 razkril obstoj izraelskega orodja za vohunjenje - do leta 2018 zaznali operacije, povezane s Pegasusom. Foto: Citizen Lab

Prav Pegasus in NSO Group sta že od leta 2017 v središču do danes tajne preiskave obveščevalne agencije ZDA, je pred nekaj urami razkrila tiskovna agencija Reuters.

FBI zanima, ali Izraelci posedujejo programsko kodo, prek katere je mogoče okužiti katerikoli pametni telefon. Foto: Reuters

Preiskava ZN: zelo verjetno je, da so telefon najbogatejšega Zemljana napadli z izraelskim orodjem

To je trenutno zelo aktualno zato, ker je posebna preiskava Združenih narodov prejšnji teden ugotovila, da je v pametni telefon Jeffa Bezosa, najbogatejšega Zemljana, maja 2018 nekdo vdrl z zelo sofisticirano programsko opremo, katere način delovanja zelo spominja na Pegasus-3, izdelek NSO Group.

Čeprav obe strani to zanikata, je glede na dognanja preiskovalcev Združenih narodov splošno znano, da je vrh politike Savdske Arabije, ki velja za glavnega osumljenca za vdor v Bezosov telefon, redna stranka izraelske družbe NSO Group.

Savdska Arabija naj bi z uporabo izraelskega orodja vohunila tudi za nekdanjim novinarjem Washington Posta (lastnik tega je prav Jeff Bezos) Džamalom Hašokždijem, ki so ga oktobra 2018 po naročilu savdskega princa bin Salmana mučili in umorili na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu. Foto: Reuters

Vdrli so tudi v pametni telefon znanega novinarja, ki poroča o Savdski Arabiji

Ravno ta teden je preiskava kanadskega laboratorija za informacijsko varnost Citizen Lab sicer razkrila tudi, da so leta 2018 podobno kot pri Jeffu Bezosu z orodjem Pegasus najverjetneje po naročilu Savdske Arabije napadli pametni telefon Bena Hubbarda, novinarja medijske hiše The New York Times.

Hubbard, sicer libanonski dopisnik svetovno znanega medija, je v preteklosti poročal tudi o savdskem režimu in o princu bin Salmanu napisal celo knjigo.

